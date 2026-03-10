自由電子報
評論 > 投書

自由開講》從「大陸」到「維持現狀」 賴清德鋪陳兩岸降溫節奏

2026/03/10 17:00

◎ 霖

語氣調整背後 穩定優先的戰略思維

賴清德於海基會台商春節活動中，以「大陸」稱呼對岸，並重申兩岸「維持現狀」的政策主軸，引發外界關注。事實上，這並非立場轉彎，而是戰略語氣的再校準。在區域安全與全球供應鏈重組的關鍵時刻，賴清德選擇以穩定市場信心與降低誤判風險為優先，透過較為柔性的措辭，傳達政策延續與風險控管的訊號。

十年路線延續 強調制度與原則

賴清德特別回顧蔡英文任內所提出的「善意不變、承諾不變、不在壓力下屈服、不走對抗回頭路」以及「民主、對話、和平、對等」原則，凸顯民進黨政府十年來對兩岸政策的連續性。這種論述安排，一方面回應外界對其過去被貼上「務實台獨」標籤的疑慮，另一方面也向國際社會強調，台灣政策具有可預測性與穩定性賴清德特別回顧蔡英文任內所提出的「善意不變、承諾不變、不在壓力下屈服、不走對抗回頭路」以及「民主、對話、和平、對等」原則。（資料照，國安局提供）賴清德特別回顧蔡英文任內所提出的「善意不變、承諾不變、不在壓力下屈服、不走對抗回頭路」以及「民主、對話、和平、對等」原則。（資料照，國安局提供）

經濟安全優先 兩岸議題納入發展框架

此次談話中，賴清德將大量篇幅放在經濟表現與未來產業布局，包括AI新十大建設、亞太資產管理中心及中小微企業支持政策。兩岸議題並未被孤立討論，而是被納入整體國家發展戰略之中。這種安排意味著，兩岸關係不再只是政治對抗或統獨辯論，而是與產業轉型、科技競爭與資本流動高度連動的綜合議題。

善意釋放與底線並存

賴清德強調，兩岸共同敵人是天災與傳染病，共同目標是人民福祉，並提到交流取代圍堵、對話取代對抗。然而，他同時也表明將堅定捍衛國家主權與台海穩定。這種「善意釋放、底線清晰」的雙軌論述，顯示其試圖在降低緊張與維持原則之間取得平衡兩岸真正能否降溫，仍取決於對岸是否願意以對等、無前提的方式展開制度化互動。語氣可以鋪陳空間，信任則需雙方共同建構。（路透檔案照）兩岸真正能否降溫，仍取決於對岸是否願意以對等、無前提的方式展開制度化互動。語氣可以鋪陳空間，信任則需雙方共同建構。（路透檔案照）

整體而言，此番談話更像是一場政策節奏的調整，而非方向改變。在地緣政治升溫與全球經濟震盪並行的背景下，語言的柔化有助於減少外部誤讀與內部焦慮。但兩岸真正能否降溫，仍取決於對岸是否願意以對等、無前提的方式展開制度化互動。語氣可以鋪陳空間，信任則需雙方共同建構。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

