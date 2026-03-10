自由開講》從「大陸」到「維持現狀」 賴清德鋪陳兩岸降溫節奏

◎ 霖

語氣調整背後 穩定優先的戰略思維

賴清德於海基會台商春節活動中，以「大陸」稱呼對岸，並重申兩岸「維持現狀」的政策主軸，引發外界關注。事實上，這並非立場轉彎，而是戰略語氣的再校準。在區域安全與全球供應鏈重組的關鍵時刻，賴清德選擇以穩定市場信心與降低誤判風險為優先，透過較為柔性的措辭，傳達政策延續與風險控管的訊號。

十年路線延續 強調制度與原則

賴清德特別回顧蔡英文任內所提出的「善意不變、承諾不變、不在壓力下屈服、不走對抗回頭路」以及「民主、對話、和平、對等」原則，凸顯民進黨政府十年來對兩岸政策的連續性。這種論述安排，一方面回應外界對其過去被貼上「務實台獨」標籤的疑慮，另一方面也向國際社會強調，台灣政策具有可預測性與穩定性。賴清德特別回顧蔡英文任內所提出的「善意不變、承諾不變、不在壓力下屈服、不走對抗回頭路」以及「民主、對話、和平、對等」原則。（資料照，國安局提供）

經濟安全優先 兩岸議題納入發展框架

此次談話中，賴清德將大量篇幅放在經濟表現與未來產業布局，包括AI新十大建設、亞太資產管理中心及中小微企業支持政策。兩岸議題並未被孤立討論，而是被納入整體國家發展戰略之中。這種安排意味著，兩岸關係不再只是政治對抗或統獨辯論，而是與產業轉型、科技競爭與資本流動高度連動的綜合議題。

善意釋放與底線並存

賴清德強調，兩岸共同敵人是天災與傳染病，共同目標是人民福祉，並提到交流取代圍堵、對話取代對抗。然而，他同時也表明將堅定捍衛國家主權與台海穩定。這種「善意釋放、底線清晰」的雙軌論述，顯示其試圖在降低緊張與維持原則之間取得平衡。兩岸真正能否降溫，仍取決於對岸是否願意以對等、無前提的方式展開制度化互動。語氣可以鋪陳空間，信任則需雙方共同建構。（路透檔案照）

整體而言，此番談話更像是一場政策節奏的調整，而非方向改變。在地緣政治升溫與全球經濟震盪並行的背景下，語言的柔化有助於減少外部誤讀與內部焦慮。但兩岸真正能否降溫，仍取決於對岸是否願意以對等、無前提的方式展開制度化互動。語氣可以鋪陳空間，信任則需雙方共同建構。

（作者為研究生）

