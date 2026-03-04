名家分享~James Jseng》到底誰是摩薩德？

摩薩德（Mossad，全稱「情報與特殊使命局」，希伯來語：המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים）是以色列對外情報與特種行動的主要機構，直接向總理負責。它跟國內安全局辛貝特（Shin Bet）和軍事情報局阿曼（Aman）並列為以色列三大情報機構，但摩薩德專注於海外情報蒐集、秘密行動、反恐、破壞與猶太人救援。

伊朗戰事，我們一直把眼光放在美國跟很愛耍寶的川普，這其實是很外行的，因為這個戰局，如果沒有以色列，就很難成形，而在以色列的所有組織單位中，如果沒有摩薩德，那恐怕連要轟炸哪裡都不知道。

由於這兩天摩薩德在伊朗領導人假牙裡裝了發報器，摩薩德在哈米尼挖掘現場有特工回傳一手照片的各種傳言不斷，使得這支本來就極具神秘色彩的隊伍顯得更加傳奇，那，或許就應該藉由這個計畫，認識一下，到底什麼是摩薩德？

摩薩德（Mossad，全稱「情報與特殊使命局」，希伯來語：המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים）是以色列對外情報與特種行動的主要機構，直接向總理負責。

以色列情報與特殊使命局（摩薩德）標誌與國旗，專注於海外情報蒐集、秘密行動、反恐、破壞與猶太人救援。（路透檔案照）

它跟國內安全局辛貝特（Shin Bet）和軍事情報局阿曼（Aman）並列為以色列三大情報機構，但摩薩德專注於海外情報蒐集、秘密行動、反恐、破壞與猶太人救援。

以色列從1948年建國後，就面臨周邊阿拉伯國家的敵意包圍、多次戰爭威脅，以及納粹餘孽與反猶太勢力的全球追殺，為了保護新生國家與猶太民族的生存，首任總理大衛本古里昂於1949年12月13日下令成立摩薩德。

它的前身是猶太地下組織哈加納的情報部門Shai，最初名稱為中央協調研究所，首任局長是魯文希洛阿，在資源有限敵人環伺的情況下，摩薩德從一開始就定位為「以色列生存的最後防線」，執行過無數大膽而精準的任務。

以色列建國後面臨多次戰爭威脅，圖為「鐵穹」防禦系統於2025年12日戰爭中，在特拉維夫攔截來襲的伊朗飛彈。（美聯社檔案照） 其中最經典的正義追捕是「艾希曼行動」，發生在1960年，二戰結束後納粹高官阿道夫艾希曼成功逃脫盟軍追捕，他隱姓埋名流亡到阿根廷，改名里卡多克萊門特，在布宜諾斯艾利斯郊區一棟不起眼的房子裡過著低調生活。

1957年，艾希曼的兒子居然在阿根廷交了一位猶太女孩，女孩的盲人父親聽到兒子提起父親的豐功偉業後起疑，輾轉通報以色列，摩薩德起初半信半疑，花了幾年時間驗證，包括派特工潛入監視、拍照比對，跟蹤多時之後才終於下手抓人。

但要把人帶回以色列可不容易，為了掩人耳目他們給他注射鎮靜劑，偽裝成以色列航空公司機組人員的病人，搭乘一架剛好來接以色列總統訪團的El Al客機，於5月20日秘密飛回以色列。

1961年4月艾希曼在耶路撒冷公開受審，全世界電視直播，超過100位倖存者出庭作證。（取自維基百科） 1961年4月艾希曼在耶路撒冷公開受審，全世界電視直播，超過100位倖存者出庭作證，這是猶太民族第一次自己審判大屠殺兇手，艾希曼以只是奉命行事辯護，但最終被判15項罪名成立，1962年5月31日絞刑處決，這次行動不僅伸張正義，也讓全世界重新正視大屠殺的恐怖。

其他經典成績包括鑽石行動在1966年說服伊拉克飛行員駕米格21叛逃以色列，讓西方首次取得蘇聯頂尖戰機技術，上帝之怒行動從1972年到1981年慕尼黑奧運慘案後跨國追殺黑色九月恐怖分子，恩德培行動在1976年提供精準情報助特種部隊突襲烏干達救出人質，果園行動在2007年情報協助以色列空軍摧毀敘利亞秘密核設施，伊朗核科學家清除系列從2010年代到2020年代包括遙控機槍暗殺伊朗核武之父法克里扎德，2024年呼叫器爆炸行動重創真主黨指揮系統的技術奇襲。

2024年呼叫器爆炸行動，以色列重創黎巴嫩真主黨指揮系統的技術奇襲。（資料照，取自法新社、X平台，本報合成） 摩薩德以大膽精準無情聞名，雖然偶有爭議如誤殺平民或外交風波，但在以色列眼中它一直是保護國家生存的利劍，這些行動背後是無數特工的智慧勇氣與犧牲，對世界的影響包括改變中東地緣政治平衡、阻止核擴散、強化全球反恐合作、並提升情報科技的應用標準，當然，世界對他們的看法非常兩極，一方面被西方情報界視為高效典範跟盟友，另一方面被批評者如阿拉伯國家與人權團體指責為非法暗殺機器與違反國際法的國家恐怖主義。

但說老實話，這種組織全世界每個國家都有，只是不會蠢得像中國一樣，叫情報員去撞別人的副總統，還闖紅燈事蹟敗露而已。 捷克情報局證實，蕭美琴2024年3月以副總統當選人身分出訪捷克，中國駐捷克使館人員對其跟監、情蒐，甚至企圖駕車衝撞。（資料照）



