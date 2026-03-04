自由電子報
黑熊學院》台海靜悄悄？中共為何開啟「省電模式」

當極權者被打臉，往往只會惱羞成怒另尋他路。中共若發現武嚇無用，便有可能加強文攻力道，也就是利用資訊戰，或盡可能分化台灣與盟友間的信任。
2026/03/04 21:00

◎ 黑熊學院

中共已經第四天沒有任何軍機在台海周邊活動。在2月底前幾乎每天都有共機擾台，過年前更曾有單日高達42次。

過去中共軍機天天來打卡，讓國軍弟兄疲於奔命。但美伊開戰後，中共已經第四天靜悄悄了。

美伊開戰後，中共已經第四天靜悄悄了。圖為美軍LUCAS自殺式無人機。（取自貼文）美伊開戰後，中共已經第四天靜悄悄了。圖為美軍LUCAS自殺式無人機。（取自貼文） ＃沒消息恐是壞消息

沒有共機繞台，更應該當作一種警惕或觀察重點。

這幾年來，中共一直將侵擾台海視作一種「新常態」，他們認為透過常態性的軍機艦繞台，能逐步改變台海空海域的「支配狀態」，久而久之台灣就被迫接受。

盤點過去紀錄，中共常在幾個狀況下會降低擾台頻率，例如：軍演或類似美伊開戰的特殊事件。

中共出動殲-16等戰機擾台，近年已經常態化。（資料照，國防部提供）中共出動殲-16等戰機擾台，近年已經常態化。（資料照，國防部提供）中國官方已經多天沒有公開叫囂，與其說中共是「被嚇到」，我們更傾向認為中共正在重新調整威脅態勢，準備下一波施壓。

至於許多人猜測，未出動共機大概是要省點油用，以免影子艦隊斷供後油料短缺，但其實影響不太會這麼即時。

不過，美國近期對委內瑞拉與伊朗的攻擊的確會增加中國油料成本，保守估計相加至少損失一千億美金。

＃中共牌防空系統又又又宣告失敗

中共號稱其系統可以偵測隱形戰機的米波雷達，但實際上收效甚微。

中國研製的JY-27V高機動性米波對空監視雷達，於去年5月在安徽合肥舉行的第11屆世界雷達博覽會上展出。其龐大的天線陣列相當引人注目。（資料照，取自微博）中國研製的JY-27V高機動性米波對空監視雷達，於去年5月在安徽合肥舉行的第11屆世界雷達博覽會上展出。其龐大的天線陣列相當引人注目。（資料照，取自微博） 美國此次大量使用「LUCAS低成本無人戰鬥攻擊系統」，這種飽和式攻擊在現代戰場很常見，更凸顯防空系統/反無人機系統有多重要，也是為什麼台灣應該要積極發展不對稱戰力。

這次無論是美方的戰機或無人機則都自由進出如入無人之境；無論是中俄防空系統或反無人機系統，都沒有發揮作用。

一次可能是意外（上次委內瑞拉表示防空系統「沒有開機」），兩次就很難自圓其說。

這又再次證明，中俄系統與北約系統的技術代差之巨大，令人咋舌。

＃美伊戰爭對台灣的影響

雖然美國積極削弱中國黨羽勢力，台灣仍然不能掉以輕心。

當極權者被打臉，往往只會惱羞成怒另尋他路。中共若發現武嚇無用，便有可能加強文攻力道，也就是利用資訊戰，或盡可能分化台灣與盟友間的信任。

美伊戰爭若對美國有較大優勢，勢必影響三月底習近平與川普的談判籌碼。川習會能否如期進行，值得大家繼續留意。

美伊戰爭若對美國有較大優勢，勢必影響三月底習近平與川普的談判籌碼。圖為去年10月川普與習近平在南韓釜山會面。（美聯社檔案照）美伊戰爭若對美國有較大優勢，勢必影響三月底習近平與川普的談判籌碼。圖為去年10月川普與習近平在南韓釜山會面。（美聯社檔案照） 本文經授權轉載自黑熊學院臉書

