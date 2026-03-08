自由電子報
法操》【司想評論】已婚男師向小15歲女師告白被打槍，什麼情況會構成跟騷？

跟騷的狀況相當多元，多半發生在情侶分手，一方苦苦哀求，或是追求不成整天盯哨，這些情況都會讓對方感到困擾，法操也建議各位讀者，若遇到類似情況，務必勇敢報警，保護自身安全。
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2026/03/08 08:30

法操司想傳媒

已婚人士在還沒有正式離婚前，應注意與異性的互動，避免令人誤會，尤其是在已婚的狀態下還追求其他異性，可能會讓被追求者感到不適。

近期有則新聞報導指出，已婚的47歲蔣姓男老師，追求小15歲女老師遭拒，竟傳米飛兔影片求饒，持續情勒、強送娃娃與邀約聚餐，甚至闖入教室堵人。法院認他的行為構成跟蹤騷擾，依法判處男老師拘役50日，可以易科罰金。

什麼情況下會構成跟蹤騷擾？

跟蹤騷擾的樣態相當多元，法律將常見行為區分為八類，包括監視、尾隨、寄送物品、冒用資料、不當追求、妨害名譽、訊息騷擾，以及歧視或貶抑。其中最常見的就是以通訊軟體與社群平台重複傳訊息。

然而，只要符合這些行為就一定成立跟騷嗎？不一定。法律還要求必須與性或性別有關，且行為是針對特定人反覆、持續發生，違反對方意願並造成畏懼或心理壓力。如果是廣告推銷、徵信社蒐證等與性別無關的行為，即使令人感到困擾，也不會落入跟騷法的處罰範圍。

遇到跟蹤騷擾該怎麼辦？

若遇到疑似跟蹤騷擾的狀況，第一個反應就是去報警，協助警方完整做筆錄。警方也可以依職權或依被害人請求，向行為人發出書面告誡，要求立即停止騷擾行為。如果騷擾長期持續，被害人、配偶或特定親屬還可向法院聲請保護令，提供更強的法律保護。

跟蹤騷擾會有什麼罪責？

至於刑事責任方面，跟騷法第18條規定，一般情況下行為人可被處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金；攜帶凶器或危險物品時，刑度最重可達五年，並得併科五十萬元罰金。若行為人違反保護令，還會面臨三年以下徒刑、拘役或三十萬元以下罰金。

跟騷的狀況相當多元，多半發生在情侶分手，一方苦苦哀求，或是追求不成整天盯哨，這些情況都會讓對方感到困擾，法操也建議各位讀者，若遇到類似情況，務必勇敢報警，保護自身安全。

本文經授權轉載自【法操】【司想評論】已婚男師向小15歲女師告白被打槍，什麼情況會構成跟騷？

