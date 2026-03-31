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自由開講》別讓「像鬼一樣工作」成為台灣制度的註腳

2026/03/31 09:00

◎ 再米

台灣若容許移工在債務與恐懼中工作，卻仍自稱人權立國，那就不是制度進步，而是價值失真。「像鬼一樣工作」之所以令人難受，不在於措辭尖銳，而在於它戳破了我們最不願承認的現實：外籍移工明明撐住工廠、照護與日常運轉，卻常在申訴、離職與救濟上付出遠高於本地勞工的代價。

近期報導再度揭露，部分移工因高額仲介與借貸成本，被迫在工傷、超時、威嚇或惡劣條件下繼續工作。問題不在於台灣有沒有法律，而在於這套制度是否讓人用得起權利。若一個人一離職就失去收入、債務還在、家計更重，所謂「你可以走」在現實裡根本不是選項部分移工因高額仲介與借貸成本，被迫在工傷、超時、威嚇或惡劣條件下繼續工作美媒《CNN》揭露有印尼漁工在台灣漁船上遭遇意外斷指，卻被船長以「漁獲不夠」為由拒絕返航，只能忍受劇痛繼續在船上工作，最後竟然還被解雇；漁業示意圖，與本文無關。（美聯社檔案照）部分移工因高額仲介與借貸成本，被迫在工傷、超時、威嚇或惡劣條件下繼續工作美媒《CNN》揭露有印尼漁工在台灣漁船上遭遇意外斷指，卻被船長以「漁獲不夠」為由拒絕返航，只能忍受劇痛繼續在船上工作，最後竟然還被解雇；漁業示意圖，與本文無關。（美聯社檔案照）

台灣最需要修正的，是把強迫勞動想得太窄。它不只是在極端情境下才成立，更常見的是被制度包裝的控制：債務綑綁、扣留證件、離職受阻、濫用弱勢、申訴後報復風險過高。當這些情況反覆出現在不同產業、不同縣市、不同來源國移工身上，就不能再用「少數個案」敷衍，而必須承認是制度設計出了問題。

更不該再迴避的是家事移工與家庭看護工。台灣長照壓力沉重，許多家庭確實辛苦，但這不能成為壓低移工保障的理由。工作場域在家庭內部，本來就難以監督；若再疊加工時邊界模糊、休息不足與求助顧慮，風險只會更高。長照體系的不足，應由國家補強，而不是讓最弱勢勞動者吸收成本。長照體系的不足，應由國家補強，而不是讓最弱勢勞動者吸收成本。（資料照）長照體系的不足，應由國家補強，而不是讓最弱勢勞動者吸收成本。（資料照）

改革方向其實很清楚。第一，招募費與相關成本不能再轉嫁給勞工，應建立可追查、可稽核、可補償的機制。第二，移工轉換雇主應從例外許可走向實質權利，讓人能安全離開剝削現場。第三，申訴機制不能只有專線，還要有後續安置、法律扶助與轉職銜接。

第四，家事移工保障改革必須提出明確時程，不能再以「家庭特殊性」無限延宕。台灣真正的考題不是法條寫得多完整，而是制度有沒有讓最弱勢的人保住尊嚴與選擇。若我們把移工當成補缺工的工具，卻不給他們拒絕剝削的能力，受損的不只是移工權益，而是台灣自己最常自豪的法治品質。民主不是口號，真正的標準，是最弱勢者能不能用得起權利。

（作者為退休人士）

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