自由開講》制度化競爭時代 台灣在大國風險控管下的戰略定位

◎ 汪品陯

不只是核風險管控，而是競爭模式的轉變

美國官員近期證實，將與中方就戰略穩定與核風險管控議題展開對話。這類接觸並不代表競爭降溫，而是顯示大國之間正嘗試在高度對抗的環境中，建立可預測的風險邊界。在地緣政治壓力升高的背景下，透過制度化對話降低誤判機率，本身就是一種競爭管理工具。對台灣而言，關鍵不在於談判內容本身，而在於大國競爭模式的轉變——從單純軍事對峙，逐步走向「有限制度合作」與風險控管並行的架構。

有限合作：對抗之中的穩定機制

核風險管控的核心在於透明度、溝通管道與危機處理機制；俄國控制的烏克蘭札波羅熱核電廠的影片截圖。（歐新社檔案照）核風險管控的核心在於透明度、溝通管道與危機處理機制。這些安排並非削弱威懾，而是在威懾基礎上加入安全閥。換言之，競爭仍然存在，但衝突的上限被嘗試制度化。這種模式顯示，大國即便在戰略互疑下，仍會在高風險領域建立最低限度的合作框架。這是一種「對抗中的穩定」，也是制度化競爭的典型特徵。若大國透過制度安排降低極端衝突風險，區域安全環境將更強調可控性與預期管理，而非情緒式升溫。

台灣的定位：規則理解者與穩定參與者

近年來，台灣在國防預算與軍購特別條例上持續提升投入，目的是強化嚇阻與自我防衛能力。然而，在制度化競爭的環境下，單一軍事能力並不足以構成完整戰略定位。台灣的優勢在於經濟結構的關鍵性與制度治理的透明度。當大國試圖在軍事與經貿層面同時建立風險管理機制時，能否被視為穩定、可信賴的參與者，將影響政策空間。這意味著，我們在立法院審議預算時，視角應更具全球連動性，確保台灣在區域秩序調整中，被視為制度穩定的節點，而非風險來源。近年來，台灣在國防預算與軍購特別條例上持續提升投入，目的是強化嚇阻與自我防衛能力。但在制度化競爭的環境下，單一軍事能力並不足以構成完整戰略定位；國軍115年春節加強戰備，F16V戰機滑行起飛演練。（資料照）

在競爭管理時代守住戰略空間

美中之間的戰略穩定對話，象徵大國競爭正在進入新的管理階段。對台灣而言，關鍵不在於揣測談判結果，而在於理解規則重組的方向。在制度化競爭的環境下，穩定性與信用將成為重要資產。當我們強化自我防衛能力的同時，也提升制度透明度與政策一致性，台灣便能在大國風險控管的框架中，維持實質的戰略空間。軍備是基礎，制度是厚度。唯有兩者並行，才能在變動的國際秩序中站穩位置。

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（作者為大學生）

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