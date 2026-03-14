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照護線上》晚期甲狀腺癌多重標靶藥物納入健保，接力治療延長存活期、維持生活品質、減輕經濟負擔，專科醫師圖文懶人包

根據衛福部最新公佈的《112年癌症登記報告》，甲狀腺癌是台灣前十大好發癌症之一，在女性癌症中發生率排名第四。台中榮民總醫院新陳代謝科醫師李宇璇表示，分化型甲狀腺癌有分許多種類，臨床上最常見的是乳突癌與濾泡癌，這兩者合計約占九成。
照護線上

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2026/03/14 08:30

◎ 照護線上

台中榮民總醫院新陳代謝科李宇璇醫師表示，以多重標靶藥物接力治療甲狀腺癌，能提升臨床療效與照護品質，延續患者的治療希望。（取自貼文）台中榮民總醫院新陳代謝科李宇璇醫師表示，以多重標靶藥物接力治療甲狀腺癌，能提升臨床療效與照護品質，延續患者的治療希望。（取自貼文）

「有位接近90歲的阿婆，甲狀腺癌復發，腫瘤位在頸部大血管旁。」台中榮民總醫院新陳代謝科李宇璇醫師表示，「因年紀大與手術風險高無法再開刀，且對放射性碘治療無效，因此開始接受一線標靶藥物治療。」接受治療後，腫瘤明顯縮小，但是出現嚴重腹瀉，也讓她不敢出門、無法與朋友聚會，生活品質大幅下降。李宇璇醫師說，經過討論後，決定改用新多重標靶藥物治療，副作用明顯改善，讓阿婆又能再度外出、旅遊，恢復原本的生活，腫瘤也獲得穩定控制。

發生率位列女性第四 10%至15%病人放射碘治療無效需使用標靶治療

根據衛福部最新公佈的《112年癌症登記報告》，甲狀腺癌是台灣前十大好發癌症之一，在女性癌症中發生率排名第四（1）。李宇璇醫師表示，分化型甲狀腺癌有分許多種類，臨床上最常見的是乳突癌（Papillary carcinoma）與濾泡癌（Follicular carcinoma），這兩者合計約占九成（2）。這兩種分化良好的甲狀腺癌治療方式相同，首先會依照腫瘤大小與位置評估是否可以手術切除，術後再根據復發風險決定是否需要放射性碘治療。多數病人在完成手術與放射性碘治療後，定期追蹤即可維持良好疾病控制。

不過，約有10%至15%的病人屬於復發風險較高族群，可能出現局部侵犯或遠端轉移，或是對放射性碘治療反應不佳（3,4）。李宇璇醫師說，由於分化型甲狀腺癌對傳統化學治療與放射治療的反應較差，當放射性碘治療效果不足時，臨床上通常會評估採取標靶治療，作為後續治療策略。

甲狀腺癌標靶藥物接力治療 提升臨床療效與照護品質、延續患者的治療希望

李宇璇醫師表示，病人進行標靶治療前，原則上會先做腫瘤基因檢測。若具有特定基因突變，便可使用相對應的標靶藥物。若沒有偵測到特定基因突變，可使用多靶點的標靶藥物MKI（Multi-kinase Inhibitor，多重酪胺酸激酶抑制劑）作為治療選項。

目前台灣已核可多款標靶治療藥物，作為放射性碘治療無效之分化型甲狀腺癌的重要全身性治療選項。這類標靶藥物能同時作用於與腫瘤生長及血管新生相關之訊息路徑，在臨床研究中皆已證實能抑制腫瘤進展、延長無惡化存活期，幫助相當比例的病人達到疾病控制。不同藥物的副作用型態則略有差異。

隨著治療時間延長，部分患者可能因疾病進展或副作用累積而需要調整治療策略，例如出現手腳皮膚不適、腹瀉或血壓升高等情況。此時，醫師會依病人的腫瘤特性、身體狀況與耐受度，選擇合適的後續治療方式，讓治療在安全監測下持續進行。

李宇璇醫師強調，甲狀腺癌的治療的目標，是在控制腫瘤與管理副作用之間取得平衡，讓病人在醫療團隊的照顧下，能持續、安全地接受治療。因此，規律回診追蹤、必要時調整藥量或給予輔助治療來減輕不適、及時評估並銜接後續治療相當重要，有助維持腫瘤控制的連續性，避免因治療中斷而使病情惡化。

隨著健保給付政策上路，對中晚期甲狀腺癌患者而言是一項重要的支持，不僅提升治療可近性，也有助減輕患者在轉換治療時的經濟壓力。（取自貼文）隨著健保給付政策上路，對中晚期甲狀腺癌患者而言是一項重要的支持，不僅提升治療可近性，也有助減輕患者在轉換治療時的經濟壓力。（取自貼文）

健保給付治療分化型甲狀腺癌之多項多重靶點標靶藥物 降低經濟負擔與提升治療延續性

李宇璇醫師指出，由於治療通常需要數月甚至數年，過去部分患者在面臨高額藥費時，可能因經濟負擔無法長期負荷而延後調整治療策略或停藥。隨著健保給付政策上路，對中晚期甲狀腺癌患者而言是一項重要的支持，不僅提升治療可近性，也有助減輕患者在轉換治療時的經濟壓力，讓醫師和病人都能更專注於治療本身。

近年來，甲狀腺癌的治療持續進步，許多晚期患者在標靶治療下，能夠維持病情穩定，擁有良好的生活品質。李宇璇醫師建議，病友可與醫師充分討論個人病況與治療目標，在專業評估下選擇合適的治療策略，並配合規律追蹤與治療，維持長期疾病管理。

筆記重點整理

●多數甲狀腺乳突癌與濾泡癌病人在完成手術與放射性碘治療後，定期追蹤即可維持良好疾病控制。然而，約有10%至15%的患者可能出現局部侵犯或遠端轉移，或是對放射性碘治療反應不佳，醫師將評估採取標靶治療作為後續治療策略（3,4）

多重靶點標靶治療有助於延緩腫瘤惡化並控制病情，但病人對於治療的反應與耐受度存在個別差異。部分病人在治療一段時間後，可能出現腫瘤再度進展，或因副作用累積而影響日常生活與身體狀況。當出現這些情形時，病人可與主治醫師討論，重新評估病情與身體耐受度，適時調整用藥或銜接其他治療方式。

甲狀腺癌標靶治療藥物多屬於多重酪胺酸激酶抑制劑，能同時作用於與腫瘤生長及血管新生相關的訊息路徑，以抑制疾病進展。不同藥物在副作用型態與嚴重程度上略有差異，透過及時管理副作用與銜接治療，有助讓疾病控制持續不中斷，讓治療能更長期地進行。

隨著健保擴大給付多重標靶藥物予甲狀腺癌患者，不僅有助於提升治療可近性，也大幅減輕經濟負擔，讓醫師和病人更專注於治療本身。

參考資料

（1） 衛生福利部國民健康署（2025）。《中華民國112年癌症登記報告》。衛生福利部國民健康署。頁3、5。

（2） 財團法人癌症希望基金會（2025）。〈希望之路 面對甲狀腺癌〉。 頁11。

（3） Lorusso, L., Minaldi, E., Esposito, G., Piaggi, P., Bottici, V., Brogioni, S., … & Agate, L. （2023）. Radio-iodine refractory thyroid cancer patients: a tailored follow-up based on clinicopathological features. Journal of Endocrinological Investigation, 46（10）, 2165-2173.

（4） Worden, F. （2014）. Treatment strategies for radioactive iodine-refractory differentiated thyroid cancer. Therapeutic advances in medical oncology, 6（6）, 267-279.

本文經授權轉載自【照護線上】晚期甲狀腺癌多重標靶藥物納入健保，接力治療延長存活期、維持生活品質、減輕經濟負擔，專科醫師圖文懶人包

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