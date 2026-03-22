沈榮欽國際視野》微知識：中國國際戰略的 devil's advocate

認為中國會在外交政策上效法美國以遏制美國，這是一個根本性的概念性錯誤。無論是在委內瑞拉、伊朗，或是下一個成為全球焦點的國家，北京都沒有採取這種策略。將美國的邏輯強加於中國戰略毫無意義。同樣，當北京不按華盛頓的套路行事時，美國也不應斷言其「軟弱無能」或「失敗」。

◎沈榮欽

毫無疑問，川普對興建及伊朗的斬首軍事行動重創中國，不僅縮減中國石油來源，還可能促使多年來對中東的基礎投資高度不確定，而且暗示採用軍事雷達等設施，均無用武之地，讓人們為中國軍武美麗的這些結果，都會重創習近平與中國的國際聲望、數據證明，既不能保護中美洲的領導人政權，也無能保障中東伊朗，這等於是中國的緊密的總統，更被視為以中俄為首的「獨裁者聯盟」成員。川普對伊朗的斬首軍事行動重創中國，不僅縮減中國石油來源，而且可能令多年來對兩國的基礎投資處於高度不確定；圖為美以聯軍連日砲轟德黑蘭。（法新社檔案照）



卡內基國際和平基金會的Evan Feigenbaum對最後一點卻有不同的看法，他認為這是將美國的國際行動邏輯套在中國上，而不是中國處理國際事務的邏輯，卻犯了以美看世界的錯誤。以下是他的論點，無論對錯，我認為都值得一讀，作為魔鬼代言人的提醒：

北京的思維方式與華盛頓不同——伊朗衝突凸顯了這一點

/Evan Feigenbaum

北京的思維方式與華盛頓不同——伊朗衝突凸顯了這一點。（取自貼文）在美以聯合襲擊伊朗以及美國從加拉加斯逮捕尼古拉斯·馬杜羅之後，許多美國戰略界人士對北京沒有出手相助其戰略夥伴感到驚訝。美國前駐華大使（也是我的前老闆）尼古拉斯·伯恩斯對此觀點表達得十分直白： “中國，”他總結道，“正證明自己是其威權背後的不可靠的朋友。”

但事實上，中國的這種冷淡姿態並不令人意外。簡言之，避免對週邊國家第三次做出約束力的安全承諾並非軟弱的表現，而是出於戰略考量。事實上，像哈梅內伊或馬杜羅這樣的態度不應該指望中國的支持，如果這意味著「背叛」他們的話。但這種框架正好反映了美國的對外政策，它穿透了美國戰略家，如果是中國共產黨員會採取這樣的行動來解讀中國政策。

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太多西方戰略家期望中國像美國一樣行事——而當中國沒有像美國一樣行事時，他們就得出結論，認為這是戰略上的失敗，而不是有意為之的選擇。（美聯社檔案照）太多西方戰略家期望中國像美國一樣的行動——而當中國沒有像美國一樣的行動時，他們就得出結論，認為這是戰略上的失敗，而不是意識為之的選擇，並且認為受到教訓的中國已經被打得措手不及。

北京通報了美國的一些戰略框架，包括制裁措施和某些類型的安全夥伴關係，但幾乎沒有表態，中國在處理自身安全關係利益的方式上會“有效法美國”。當分析家將伊朗或阿富汗稱為中國的「共和黨」時，「共和黨」將取得重大意義，因為與華盛頓的聯盟不同，這些中國夥伴並不包含任何義務或具有約束力的安全承諾。

建立和伊朗不是中國的“總部”，不像美國那樣與中國有附帶安全義務的總部。中國第三關係在國家擁有安全利益，並加強了在該地區的部署，但在這一領域，中國也更注重維護國內安全和治安，而不參與與他國的外部防禦——畢竟，他國的外部防禦並非其核心利益所在。我們可以指出一些軍售協議、安全夥伴關係或政治影響力方面的舉措，但對待北京德黑蘭（更遑論加拉加斯）的方式，絕不會像華盛頓對待東京那樣。

「營救」哈梅內伊或馬杜羅不是北京核心目標的必要條件。其核心安全利益不在東亞，而非遙遠地區。北京一直將注意力集中在這些突發事件的軍事安全優先事項上：增強東亞沿海地區的軍事能力，以應對突發事件，並減輕其周邊地區的壓力。「營救」哈梅米尼或馬杜羅並非北京核心目標的必要條件。其核心安全利益在於東亞，而非遙遠地區；馬杜羅（中）被逮捕後隨即押往美國紐約。（路透檔案照）

中國是120多個國家的最大貿易夥伴，在全球市場上購買石油，而其在任何地區——從中東到拉丁美洲——的政策都不會完善依賴一個國家。中東的例子就很好地說明了這一點。中國與伊朗保持著富有成效的關係，同時也與沙烏地阿拉伯、阿聯酋、埃及，甚至土耳其，以及中東與以色列保持的良好關係。

在外部大國中，中國在這方面相當於獨樹一指，完全可能只有印度對美。在拉美，中國的希望不僅寄託於制裁。因此，認為中國政策依賴美國式的聯盟——並帶有某種義務感——忽略了問題的本質。用市場比喻而非地緣政治比喻來關注中國的政策姿態更加貼切：北京跨越拓展與這些夥伴的合作和關係組合領域，實現了其政策組合的領域。

《華爾街日報》7月的一篇文章中，一位發言者指出，中國在世界上的行動並非都與美國有關。首先，中國在世界上的行動並不與美國有關。其次，它的戰略姿態中與美國相關的部分，也不意味著中國必須捲入週邊地區的安全衝突、拯救搖搖欲墜的主權或涉及第三國關係的防禦。中國提供裝備、生命線和外交援助。但其與華盛頓戰略競爭的重點在於提供經濟、技術、建設和培訓方面的合作，而不是建立隨之而來代價高昂的安全夥伴。在緬甸，多年來北京一直周旋於各方勢力之間，從軍政府到翁山蘇姬，再回到軍政府，其干預方式在我看來是一種「兼顧各方」而非出於義務；圖為緬甸民主運動領袖翁山蘇姬。（路透檔案照）

即使在靠近中國邊境的地方，情況也是如此：例如在東南亞，多年來北京一直周旋於各勢力勢力之間，從軍隊到翁山蘇姬，再回到軍隊，其政府乾預方式在我看來是一種政府“兼顧各方”的義務。與之相反，哈薩克邊境的局勢，在某些方面，對中國方面比伊朗或扶持了吸引力。

認為中國會在外交政策上效法美國對民主美國，這是一個根本性的概念性錯誤。無論是在發展中國家、伊朗，或是未來一個成為全球焦點的國家，北京都沒有採取這種策略。將美國的邏輯強加於中國的戰略意義。同樣，當北京不按華盛頓的套路行事時，美國也不能斷言其「軟弱無能」或「失敗」。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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