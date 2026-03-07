自由開講》戰火之下 撤僑不該夾帶政治條件

◎ 十里亭

中東戰火升高之際，中國駐以色列使館隨即發布撤離登記公告。（擷取自中國駐以色列大使館官網）

中東戰火升高，以色列與伊朗交火未歇，中國駐以色列使館隨即發布撤離登記公告，並表示持中國護照（含港澳特區護照、台胞證）者可辦理轉移。表面看來，這是國家保護公民的正常舉措；然而，當公告刻意將「台胞證」納入條件時，問題就不再只是撤僑，而是政治訊號。

撤僑本身沒有錯。任何國家在戰火中保護人民，都是應盡責任。但撤僑應該只談安全，不談身份認同。人在飛彈落下的夜晚，家人焦慮失眠時，需要的是一條安全通道，而不是一紙政治宣示。

台胞證是赴中國大陸的旅行證件，不是國際通行護照。國人前往中東，隨身攜帶的通常是中華民國護照，而非台胞證。若真心希望協助在戰區的台灣人，理論上完全可以透過名冊核對、身份查驗等方式辦理轉移。何以必須強調台胞證？何以在生死攸關之際，仍要附帶一層象徵性的政治認定？

若中國真心希望協助台灣人離開戰區，理論上可以透過名冊核對、身份查驗等方式辦理轉移，何須強調台胞證；右下示意圖。（資料照）

這樣的設計，無論主觀動機為何，客觀效果都難免讓人感受到政治意味：彷彿只有納入「一個體系」之下，才能被接走。這不是人道救援的語言，而是身份歸屬的語言。

更令人唏噓的是，當人命安全尚未確保，討論卻迅速被拉回統戰與反統戰的框架。有人指責對岸「吃台灣豆腐」，也有人嘲諷政府「無力撤僑」。於是，本該聚焦於風險評估與行動方案的議題，淪為政治攻防。戰火之下，最不該被消耗的，正是人命。

必須承認，撤僑從來不是簡單任務。空域封鎖、航班停飛、飛彈威脅，都是現實條件。但正因為困難，更應該避免讓撤僑成為政治展示。真正的善意，不需要附帶條件；真正的保護，也不應要求象徵性的身份表態。

撤僑並非一項簡單的任務，空域封鎖、航班停飛等，都是現實條件；示意圖。（資料照）

兩岸之間存在深刻的政治分歧，這是事實。但在戰區的那一刻，人首先是人，其次才是國籍與立場。當飛彈劃過夜空時，安全應該是唯一標準，而不是政治語境下的附註。

如果撤僑被用來證明「我們比你更有能力」，那麼它就已經偏離了本質。國家的力量，應該展現在保護人民的能力上，而不是在危機中爭奪話語優勢。

戰火會過去，政治攻防也會翻篇。但那些在恐懼中等待消息的家庭，記住的只會是：在最危險的時刻，誰真正把安全放在第一位。

（作者為台中市市民）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

