自由開講》守住制度 才是真正的國家安全

2026/03/12 15:00

◎ 陳言

南韓前總統尹錫悅因宣布緊急戒嚴、動用軍警介入國會運作，被法院一審認定內亂罪成立，判處無期徒刑。這不是單一政治人物的失敗，而是民主制度被權力跨越的沉重警示。當國家強制力被用來處理政治衝突，帶來的從來不是穩定，而是制度受損與社會撕裂。

即使司法判決已出，南韓社會對立仍未消散。政治衝突不會因高壓而消失，只會轉化為更深的不信任與更長期的分裂。民主制度最脆弱的時刻，正是政治權力試圖用非常手段「解決問題」的時候。一旦跨越制度界線，修復成本往往以十年為單位計算南韓前總統尹錫悅因宣布緊急戒嚴、動用軍警介入國會運作，被法院一審認定內亂罪成立，判處無期徒刑。（美聯社檔案照）南韓前總統尹錫悅因宣布緊急戒嚴、動用軍警介入國會運作，被法院一審認定內亂罪成立，判處無期徒刑。（美聯社檔案照）

這個教訓，台灣沒有旁觀的本錢。當前東北亞安全情勢持續升高，日本加速軍事布局、調整防衛戰略，區域競爭正從傳統軍事延伸至科技、太空與供應鏈整合。在外部壓力升高之際，一個國家真正的韌性，從來不只來自軍備，而是來自制度是否穩定運作、社會是否維持基本信任。

台灣面對的最大風險，不只是外部威脅，也包括內部政治對抗不斷升高。近年政治競爭日益走向全面否決、程序杯葛與動員對立，政策討論難以回到實質內容。監督政府本是民主常態，但當在野勢力將制度工具化為政治鬥爭手段，以程序癱瘓作為談判籌碼、以否決一切作為政治表態，以杯葛取代審議、以動員取代協商，監督就不再是民主制衡，而是對制度運作本身的傷害。當議事規則被當成阻斷決策的武器，國會便不再是審議之所，而成為權力對抗的戰場。制度就會被拖入零和對抗。當政治只剩動員與標籤，民主就開始空轉。藍白自去年12月2日立法院程序委員會首度封殺，3個月來在立法院會、程序委員會合計已10度封殺院版軍購特別條例排入院會議程。（資料照）藍白自去年12月2日立法院程序委員會首度封殺，3個月來在立法院會、程序委員會合計已10度封殺院版軍購特別條例排入院會議程。（資料照）

制度一旦失去正常運作能力，受損的不只是政治人物，而是整個社會。民生政策需要穩定推動，國安布局需要長期規劃，國際經貿需要可信預期，這些都仰賴可持續運作的憲政體系。沒有穩定制度，再多戰略部署也難以落實；沒有民主程序，再強嚇阻也難以凝聚社會共識。

春節後總統邀集五院院長茶敘，釋出制度溝通的訊號。這或許無法立即化解所有分歧，但至少重申一個民主最基本的原則：政治衝突必須回到制度內解決，而不是以動員對抗取代制度協商。制度對話若被持續拒絕，受損的不是單一政黨，而是整體民主運作的穩定性。

民主政治本就存在衝突，但真正的考驗，不在於是否有衝突，而在於衝突之中制度能否持續運作。南韓已為制度失序付出沉重代價，台灣更不該走到必須付出同樣代價的那一步。

國際競爭加劇的時代，國家安全不只是軍事防衛，更是制度的維護與鞏固。守住程序、維持運作、確保信任，本身就是最重要的安全基礎。制度不只是政治運作的工具，而是社會共同生活的保障。當制度被破壞，失去的不只是秩序，而是人民對未來的信心。國家安全不只是軍事防衛，更是制度的維護與鞏固；立法院院長韓國瑜以「殺人於無形」的清宮秘辛故事為喻，警示藍軍別再阻擋軍購特別條例以及台美關稅談判結論。（資料照）國家安全不只是軍事防衛，更是制度的維護與鞏固；立法院院長韓國瑜以「殺人於無形」的清宮秘辛故事為喻，警示藍軍別再阻擋軍購特別條例以及台美關稅談判結論。（資料照）

民主制度可以競爭，但不能被癱瘓；可以對立，但不能被摧毀。對台灣而言，真正的國家安全，從來不是更激烈的對抗，而是更穩定的制度。守住制度，就是守住國家

（作者為文字工作者）

