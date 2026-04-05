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美台觀測站》民主補課：「破除蔣經國神話」圖卡篇

台灣的民主化，要感謝的絕對不是長期控制著台灣社會的獨裁者和政黨，最不該感謝的就是蔣經國。相反的，他就是最該為白色恐怖負責的大頭目。
美台觀測站

美台觀測站

2026/04/05 21:00

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站

台灣的民主化是獨裁者的恩賜還是被逼出來的妥協？（取自貼文）台灣的民主化是獨裁者的恩賜還是被逼出來的妥協？（取自貼文）

228是台灣悲劇的開始，接下來兩個月的清鄉是我們都必須銘記的歷史悲劇，然後是長達四十年之久的白色恐怖。

當時的元兇當然就是主掌行政長官公署的陳儀，以及調派軍隊來台灣的蔣介石

（1945年10月中國國民黨政府才正式託管接收台灣，短短14個月內社會經濟全面崩潰，引起全台民眾大規模抗議，然後就被清鄉了…）

接著有很多很多的民主前輩們前仆後繼，才總算成功地民主化。

讓我們用圖卡的方式來複習先前的文章：

破除蔣經國神話：台灣民主化的海內外分進合擊

在這篇文章當中，我們要強調的重點很簡單：台灣的民主化，要感謝的絕對不是長期控制著台灣社會的獨裁者和政黨，最不該感謝的就是蔣經國。相反的，他就是最該為白色恐怖負責的大頭目

台灣的民主化是海內外前仆後繼的民主運動推動者共同努力而來的，而我們當然必須要好好地守護她。

大家一起補課吧！其實任何時候開始都不嫌遲！

蔣經國神話是國民黨政府所建構的眾多神話中，最成功的案例。（取自貼文）蔣經國神話是國民黨政府所建構的眾多神話中，最成功的案例。（取自貼文）

國民黨統治時期面臨了外部危機與內部監控。（取自貼文）國民黨統治時期面臨了外部危機與內部監控。（取自貼文）

在國民黨獨裁專政的年代，當時留學哈佛的前總統馬英九就是他們統治的工具，負責蒐集黑名單。（取自貼文）在國民黨獨裁專政的年代，當時留學哈佛的前總統馬英九就是他們統治的工具，負責蒐集黑名單。（取自貼文）

1979年發生美麗島事件。（取自貼文）1979年發生美麗島事件。（取自貼文）

1980年，美麗島事件審判，美國明確要求不能判處任一人死刑。（取自貼文）1980年，美麗島事件審判，美國明確要求不能判處任一人死刑。（取自貼文）

1981年陳文成事件。（取自貼文）1981年陳文成事件。（取自貼文）

陳文成事件後，美眾議院官員推動的索拉茲修正案。（取自貼文）陳文成事件後，美眾議院官員推動的索拉茲修正案。（取自貼文）

1984年江南案。（取自貼文）1984年江南案。（取自貼文）

在江南案中，蔣經國之子蔣孝武被指控是幕後主使，雖無直接證據，但也導致他無法順利接班。（取自貼文）在江南案中，蔣經國之子蔣孝武被指控是幕後主使，雖無直接證據，但也導致他無法順利接班。（取自貼文）

1985年李亞頻案。（取自貼文）1985年李亞頻案。（取自貼文）

1986年由甘迺迪、裴爾等人組成的台灣民主委員會，正式要求國民黨不要阻擋民主潮流，否則將損及台美關係。（取自貼文）1986年由甘迺迪、裴爾等人組成的台灣民主委員會，正式要求國民黨不要阻擋民主潮流，否則將損及台美關係。（取自貼文）

1987年政府宣布解嚴時，卻同步推動《動員戡亂時期國家安全法》，以延續對社會的控制。（取自貼文）1987年政府宣布解嚴時，卻同步推動《動員戡亂時期國家安全法》，以延續對社會的控制。（取自貼文）

台灣的民主並非統治者的施捨，而是人民冒著風險爭取而來的。（取自貼文）台灣的民主並非統治者的施捨，而是人民冒著風險爭取而來的。（取自貼文）

轉型正義不是為了清算，而是為了還原真相，一同了解歷史，才能守護未來。（取自貼文）轉型正義不是為了清算，而是為了還原真相，一同了解歷史，才能守護未來。（取自貼文）

本文經授權轉載自US Taiwan Watch：美國台灣觀測站臉書

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