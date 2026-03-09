自由電子報
自由開講》韓國瑜濕紙片寓言 遮蔽的是國安還是黨安？

2026/03/09 09:30

◎ 葉昱呈

立法院長韓國瑜以「薄紙沾水貼住人口鼻」的宮廷故事比喻軍購特別條例攻防，語帶機鋒，卻也不經意揭示其真正焦慮：擔心的，究竟是國家安全被「悶住」，還是國民黨在國會陷入「四面楚歌」立法院長韓國瑜以「薄紙沾水貼住人口鼻」的宮廷故事比喻軍購特別條例攻防。（資料照）立法院長韓國瑜以「薄紙沾水貼住人口鼻」的宮廷故事比喻軍購特別條例攻防。（資料照）

從憲政結構觀察，軍購條例付委審查，確屬立法院依《憲法》與《立法院職權行使法》行使之程序權限。然而，程序權限並非政治攻防的工具。審查若立基於專業與事實，是權力分立下的正當制衡；若以拖延為實質目的，則形同對行政權的消極箝制。程序正義不應淪為實質否決的替代形式，更不得背離誠信原則與比例原則。當國防建軍具有高度急迫性，若仍將政黨攻防置於優先位置，已偏離代議政治所應擔負之忠誠義務

在現實層面，台海軍事壓力持續升高，建軍期程本就具有高度時間敏感性。軍購若遭延宕，不僅壓縮戰力，更可能對外釋放錯誤訊號，削弱嚇阻效能與國際信賴。防衛能力的建構，是連續且不可中斷的制度工程，而非可隨政治風向起伏的政策議題。倘若國民黨以策略算計壓縮審查時程，便是增加國家安全風險。

韓提醒藍營避免「錯誤判斷」導致四面楚歌，語意其實已透露決策優先序：先衡量政黨處境，再評估國安風險。國家安全是全體國民共同承擔及不可分割的公共利益，其判斷標準應在於是否實質強化整體防衛能力，而非是否減輕特定政黨的政治壓力。當決策基準轉向政黨風險控管，國安議題便被工具化，制度信賴亦隨之侵蝕。若國會未能於合理期間完成審查與表決，致使戰力出現真空，貼上紙張的，恐非他人，而是藍營自身；圖為立法院。（資料照）若國會未能於合理期間完成審查與表決，致使戰力出現真空，貼上紙張的，恐非他人，而是藍營自身；圖為立法院。（資料照）

至於韓國瑜所稱「拿掉一張張紙」的比喻，似乎暗示現況已遭悶堵。然而，行政部門提出軍購方案，本質即在補強防衛缺口若國會未能於合理期間完成審查與表決，致使戰力出現真空，貼上紙張的，恐非他人，而是藍營自身。

國安不是寓言素材，更不是黨團心理戰的投射。面對高度不確定的地緣政治局勢，立法院唯一正當的途徑，是專業審查、明確表決並承擔結果。歷史評價政治人物，不看修辭技巧，而看是否在關鍵時刻，真正把國家安全置於黨派之上。

（作者為公務員）

