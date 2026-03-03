自由電子報
名家分享～張育萌》中國對伊朗「全面戰略夥伴關係」瞬間變成廢紙

名家分享

名家分享

2026/03/03 15:00

張育萌

中國對伊朗「全面戰略夥伴關係」瞬間變成廢紙——從廉價石油到網路長城，事實證明跟中國再緊密的結盟，飛彈來時也會通通跳票。

① 2016年，習近平出訪中東，把伊朗當旅程的終點——中國發表聲明，建立「全面戰略夥伴關係」。在那之後，王毅到德黑蘭跟伊朗簽下《中伊 25 年全面合作協議》——中國承諾在25年間，投資4,000億美元。

② 中國跟伊朗的合作包山包海——中國提供伊朗「北斗」全球定位系統，幫伊朗控制網路內容，仿照中國的「防火長城」。中國深圳的中興通訊，跟伊朗政府控股的「伊朗電訊公司」，簽約超過1.3億美元讓伊朗政府可以定位用戶、攔截人民的語音訊息、存取簡訊、電子郵件和聊天紀錄。

註冊在中國天津的「天地偉業技術公司」，跟伊朗合作「人臉辨識系統」。天地偉業不只生產可以辨別民族和人種的鏡頭，還製造刑求的刑具賣到伊朗。今年初，伊朗面對群眾抗爭，展開全面斷網和大規模鎮壓，背後靠山就包括天地偉業，以及提供監控和儲存裝置的中國企業「海康威視」今年初，伊朗面對群眾抗爭，展開全面斷網和大規模鎮壓，背後靠山就包括天地偉業，以及提供監控和儲存裝置的中國企業「海康威視」。（路透檔案照）今年初，伊朗面對群眾抗爭，展開全面斷網和大規模鎮壓，背後靠山就包括天地偉業，以及提供監控和儲存裝置的中國企業「海康威視」。（路透檔案照）

③ 伊朗九成的原油都超低價賣給中國——為了逃過美國制裁，伊朗船隊會先把定位關掉，開出港後再把貨物貼上馬來西亞或印尼的標籤。中國也會在伊朗的港口城市阿巴丹，還有伊波斯灣最大島嶼「葛希姆島」，建立自由貿易區。

④ 去年6月，中國一帶一路的「中亞——西亞經濟走廊」打通，從西安出發，經過哈薩克和土庫曼，只要兩週就可以抵達伊朗德黑蘭。美國在麻六甲海峽攔截伊朗油輪後，這條鐵路讓中國和伊朗可以繞開美國控制。首趟列車載滿太陽能板，還比海運航程時間縮短一半。這種「全面結盟」的合作關係，讓伊朗發言人敢直接嗆聲西方世界，說《中伊25年全面合作協議》證明「美國孤立伊朗失敗」圖為習近平（左）與哈米尼（右）2016年在德黑蘭會面。（美聯社檔案照）圖為習近平（左）與哈米尼（右）2016年在德黑蘭會面。（美聯社檔案照）

2023 年，習近平在人民大會堂親自接見伊朗總統萊希。

習近平趁機暗酸美國制裁，強調「支持伊方抵禦單邊主義、欺凌主義，反對外部勢力干涉伊朗內政、破壞伊朗安全穩定」。不只如此，中國還把伊朗拉進「上海合作組織」。以中國和俄羅斯為首的上海合作組織，串連塔吉克、哈薩克等中亞國家，未來很可能跟北約抗衡。

中國口口聲聲跟伊朗稱兄道弟的「全面戰略夥伴關係」，在美國的狂轟濫炸下，直接變成廢紙。

川普已經證實，哈米尼為首的伊朗軍政高層已經被「團滅」，連第二到第三順位接班人都不在了。至少48人直接被從地表移除——結果中國在做什麼？中國外交部長王毅昨天緊急跟俄羅斯外交部長通話，指控美國侵犯伊朗主權，要求美國「儘快重回對話談判軌道」。連媒體報導，伊朗向中國買超音速反艦飛彈，中國外交部現在都不敢承認，還說中國反對「惡意關聯炒作」。中國外交部長王毅昨天緊急跟俄羅斯外交部長通話，指控美國侵犯伊朗主權，要求美國「儘快重回對話談判軌道」。（美聯社檔案照）中國外交部長王毅昨天緊急跟俄羅斯外交部長通話，指控美國侵犯伊朗主權，要求美國「儘快重回對話談判軌道」。（美聯社檔案照）

⑦ 就這樣？我如果是中國的盟友，看到這只會傻眼、心寒，同時躲在棉被裡瑟瑟發抖。

全世界都看清楚了。拜託台灣人也要睜大雪亮的眼睛，中國的盟友在危急存亡之秋，習近平和官員就只會開啟作文比賽，發表不知所云的廢話文學。

委內瑞拉總統被活捉時，中國在哪裡？伊朗現在遭遇世紀空襲，中國又在哪裡？北京唯一不變的承諾就是，自己的政權穩固才是首要任務——等你被軍事打擊，北京不會承擔戰略風險，但保證會提供最華麗的外交辭令。這不是第一次，當然也不會是最後一次。

（作者為世代共好協會理事長）

本文經授權轉載自張育萌臉書

