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自由開講》當演算法綁架孩子

2026/03/14 07:30

◎ 徐聖傑

近日媒體報導，美國加州一名女子控告Meta旗下Instagram與Google旗下YouTube，指控童年沉迷社群媒體導致焦慮、憂鬱與自殘傾向，案件已進入審理程序（中央社／洛杉磯26日綜合外電報導，2026年2月27日，聯合新聞網）。同時，澳洲已立法禁止16歲以下青少年使用社群平台，其他國家也正研議限制措施。因而，全球討論的焦點，正從「家長如何管教」轉向更根本的問題：當平台以演算法延長使用時間、強化依賴感，是否應為兒少族群的心理健康負起責任自動播放、無限滾動、即時通知與「按讚」回饋，並非單純便利設計，而是提高黏著度與廣告收益的商業策略；容易放大未成熟兒少對外貌的焦慮；示意圖。（圖取自freepik）自動播放、無限滾動、即時通知與「按讚」回饋，並非單純便利設計，而是提高黏著度與廣告收益的商業策略；容易放大未成熟兒少對外貌的焦慮；示意圖。（圖取自freepik）

社群媒體真正的核心，不只是內容分享，而是演算法主導的推薦機制。自動播放、無限滾動、即時通知與「按讚」回饋，並非單純便利設計，而是提高黏著度與廣告收益的商業策略。對尚未成熟的兒少族群而言，這些機制容易放大比較的焦慮，與外貌的不安全感。演算法不斷地推送相似內容，形成黏著性的強化循環，讓使用者較難以從中抽離。問題不僅是「使用過度」，而是設計演算法的主要目的，便是降低使用者離開平台的可能。

反觀台灣，當前相關討論較多停留在家庭管教與校園手機管理。雖有兒少保護與數位素養政策，但對平台演算法的監理幾乎空白。繼而，平台的年齡驗證流於形式，演算法的推薦排序標準缺乏透明，政府難以掌握平台如何影響兒少族群的行為。因此，當家長與學校試圖限制使用時，真正決定孩子看到什麼、停留多久的，仍是跨國科技公司的黑箱機制。反觀台灣，當前相關討論較多停留在家庭管教與校園手機管理。雖有兒少保護與數位素養政策，但對平台演算法的監理幾乎空白；示意圖。（資料照）反觀台灣，當前相關討論較多停留在家庭管教與校園手機管理。雖有兒少保護與數位素養政策，但對平台演算法的監理幾乎空白；示意圖。（資料照）

面對全球趨勢，台灣不能僅靠道德勸說，而應正視演算法責任。政府可要求大型平台揭露核心推薦原則與兒少族群的風險評估，並建立預設保護模式，進一步導入獨立第三方審查機制。再者，當演算法深度介入孩子的成長環境，透明與問責就不再是選項，而是基本要求。括而言之，在無限滾動的畫面背後，被牽引的將是一整個世代。

（作者為國立中山大學公共事務管理研究所博士生）

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