自由開講》與其奢言主導國防法案 在野領袖應把握國安簡報機會

◎ 楊聰榮

國民黨主席鄭麗文表示，將積極主導國防特別條例相關法案，引發外界討論。（資料照）

立法院於2月24日正式開議，朝野黨團將國防特別條例列為優先法案。在此氛圍下，國民黨主席鄭麗文公開表示將積極主導相關法案，引發外界討論。行政院長卓榮泰受訪時明確指出，國家安全與國防事務依法屬於行政權範疇，應由國防部、軍方與行政院負責，在野黨可以監督、可以參與討論，但不宜宣稱主導。主導權的定位不只是政治語言問題，更牽涉憲政分際與專業分工。

行政體系承擔對外軍購談判與整體戰略規劃責任。卓榮泰強調，行政院會依國家整體安全需求審慎規劃，並因應對美軍購與相關承諾進行協商。軍購涉及外交敏感度、軍事機密與長期戰略布局，並非單純預算審查問題。立法院當然擁有監督與審議權，但若將監督角色轉化為主導者，容易混淆責任歸屬，也可能在國際談判場合產生訊號錯置。

國防工業發展與國防自主推動，本就需要行政部門統籌整合。從武器系統取得到產業鏈布局，牽動技術轉移、保密機制與跨部會協調。政黨競逐若凌駕專業評估，國防議題容易淪為政治攻防工具。台灣面對區域安全壓力，穩定與一致的政策方向遠比口號更為重要。

國防工業發展，需要行政部門跨部會協調，如取得武器系統、產業鏈布局、技術轉移與保密機制等。（資料照）

總統府已規劃國安專報作為跨黨派溝通平台。總統賴清德於2025年6月指示國安團隊安排專案簡報，並由總統府秘書長潘孟安邀請在野領袖參與，會議採保密機制，與會者需簽署保密協定。這樣的設計目的在於讓不同政黨領袖掌握第一手國安資訊，理解軍事與情報風險，強化對外一致性。對在野黨而言，這類專業簡報是深化國安素養的機會。

朝小野大的政治現實，使在野黨在預算與法案審議上握有影響力。朱立倫與黃國昌等領袖對會議形式與內容表達疑慮或提出條件，屬於政治互動的一環。監督權的核心仍在於審查是否符合國家整體利益，而非宣示權力位階。國防政策具高度延續性與外交敏感性，任何訊號都可能被國際社會放大解讀。

資訊共享本質在於建立信任基礎，而非權力轉移。國防特別條例的討論重點應回到資源配置是否合理、戰略目標是否清晰、國內產業是否能同步提升。監督機制愈成熟，行政決策愈透明，國家安全體系才會更穩固。

台灣社會高度關注國防議題，也期待政黨在重大安全問題上展現成熟態度。與其在媒體上競逐主導權名義，在野黨若能透過制度化管道深入理解國安實務，提出具體建設性意見，對國家安全與民主運作都是加分。國防自主不是政黨博弈籌碼，而是全民共同承擔的長期工程。

在野黨與其在媒體上競逐主導權名義，不如透過制度化管道深入理解國安實務，提出具體意見。（資料照）

（台中科技大學會計資訊系兼任教師，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

