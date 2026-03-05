李忠憲的思考》現在？不要再談228？不要再談反紫光？

談228不是為了悲情，而是為了警覺；談反紫光不是為了懷舊，而是為了辨識。一個社會如果連成功防守的歷史都不願回顧，那麼它將失去判斷下一次防衛敵人攻擊的能力。

◎ 李忠憲

作者因不斷在臉書上談論反紫光，引起部分臉友反感，將其解除好友。（資料照）

之前有些追蹤我長期的臉友把我解友，我猜可能是我一直不斷地談論反紫光引起反感，我記得這些人主要講的一段話大概是這樣：

我們很感謝你們，但這些都已經是過去的事情了，有必要一提再提嗎？

請繼續往下閱讀...

現在重要的應該是看台灣目前的困境，要怎樣避免被中國併吞。

我想這些人內心沒有講出來的OS是，到底要炒冷飯、自吹自擂、自以為是到什麼時候？

反紫光奇遊團的成員本來大家約好要把這件事情一起帶到棺材裡，X身份敏感，風險還在，而且大家也沒有覺得應該要討什麼功勞，或得什麼勳章，運動成功的本身，再加上趙偉國被判死緩的回饋，已經讓奇遊團的成員感到滿足。

2015年曾在台灣放話「買下台積電、合併聯發科」的中國紫光集團前董事長趙偉國，如今因貪汙被判處死緩。（路透檔案照）

反紫光一直被提起的原因，是在幾年前開始的訊息戰爭，大量類似美國半導體棄台論不斷發酵，於是奇遊團再度發起了一個聲明，駁斥這樣的言論，許美華也因此開始寫臉書，成為現在十萬粉絲等級的網紅，而這場半導體晶片戰爭並還沒有結束。

最近有世界級美國幾百萬等級的YouTuber要來拍攝有關台灣的話題，相關的工作人員有來問說可不可以拍反紫光，奇遊團內部討論以後，發現其實並不合適，這個問題太複雜，也很難視覺化，不像318運動有很多人，有闖進去立法院的場景，也有很多令人感動的時刻。於是我們就沒有接受這個影響力強大，可以大量曝光的邀請。

2014年318運動第一台用拖鞋架起的平板，全程直播立法院內實情，於特展內重現。（資料照）

也有人在討論要如何拍電影？

回想這段過程，最有畫面感的是⋯

盈達跟記者吵架

順志要用生命保護那一段

我舌戰林全行政院長及幕僚，不停打斷這些官員的談話，鄒景雯總編還幫我取了一個頑皮的綽號。

當然還有關於20問蔡明介，許美華、X、我和順志在台南高鐵站台南小吃餐廳的腦力激盪過程。

宗男去上老謝的節目，倍受打壓。

X最後去見蔡英文總統。

等等等，其他全部都是文章、論述、連署，和遊說拜訪。

很難有什麼令人感動的場景或畫面！

最近228，也有一些不同想法的人一直在講不要再談228了，不要販賣悲情，真的是這樣嗎？

那不斷談論反紫光，到底是什麼樣的行為，販賣的到底是什麼？

尤其是我，我真的很需要這些東西嗎？

我覺得我們不是在販賣反紫光，我們販賣的不是功勞，不是英雄故事，更不是「早知道我最對」的優越感。

我們在販賣的，是一種記憶。

因為一個社會真正脆弱的時候，不是在敵人強大的時候，而是在自己忘記教訓的時候。

反紫光之所以被一提再提，不是因為我們沉迷過去，而是因為滲透從來沒有消失，它只是換了名字、換了話術、換了論述框架。當年是資本入股，今天是棄台論；當年是市場效率，今天是供應鏈焦慮，威脅的結構仍然存在。

反紫光之所以被一再提起，不是因為我們沉迷過去，而是因為滲透從來沒有消失。當年是市場效率，今天是供應鏈焦慮，威脅的結構仍然存在；示意圖。（資料照）

如果我們不說，歷史就會被說成「那只是市場行為」。如果我們沉默，年輕世代就會以為那場防線是自動出現的。

當訊息戰重新啟動，當同樣的滲透邏輯再次出現，沉默反而成為一種不負責任。

談反紫光，不是為了自我證明，而是為了台灣社會的公共免疫。

就像228不是為了悲情，而是為了警覺；反紫光不是為了懷舊，而是為了辨識。

一個社會如果連成功防守的歷史都不願回顧，那麼它將失去判斷下一次防衛敵人攻擊的能力。

我們不是在回顧自己。我們是在警示這個島嶼，這種滲透，台灣見過，這種話術，我們拆解過，這種風險，大家承擔過。

記得，不是為了驕傲，而是為了下次還能抵擋的住。

如同228一樣發生的歴史，要牢牢地記住，才能為台灣帶來警惕和教訓。

（作者為資安學者，本文僅代表作者個人意見，與任教單位無關。）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法