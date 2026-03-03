自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

黃澎孝練「孝」話》從曹興誠談哈米尼被斬首 看中國「武統」變「無統」！

聯電創辦人曹興誠指出，美國2026年先後對委內瑞拉和伊朗發動斬首行動，看在習近平眼裡，是如此血淋淋的教訓。因此，我們幾乎可以斷言：從今以後，習近平有生之年對台灣的「武統」野心，早已悄悄地滑向了西線無戰事的「無統」了！
黃澎孝練「孝」話

黃澎孝練「孝」話

2026/03/03 11:50

◎ 黃澎孝

春節假期我參加矢板明夫舉辦的2026「台日友好訪問團」，有幸與資深媒體人蘇拾瑩女士同團，聽她說起曹興誠當年還在工研院工作時，她常會為某財經媒體臨時向曹興誠邀稿，不出幾個小時，曹興誠就能快筆成篇⋯⋯。

曹興誠快筆寶刀不老

我笑回：如今的曹興誠依然寶刀未老，他的臉書「曹興誠 八不居士」就常有他快筆的傑作。例如：228美以聯手攻擊伊朗，並將哈米尼為首的伊朗高層四十多人斬首團滅。曹興誠立馬就發表了「談伊朗最高領袖哈米尼被斬首」的文章。據說從臉書後台的統計看，如今已有上百萬人點閱。

聯電創辦人曹興誠經常針對時事在臉書上發表評論。（圖取自曹興誠臉書、資料照，本報合成）聯電創辦人曹興誠經常針對時事在臉書上發表評論。（圖取自曹興誠臉書、資料照，本報合成）曹興誠從哈米尼被斬首質疑中國領導人

曹興誠在文章中點出：「繼委內瑞拉的馬杜洛夫婦被美國生擒之後，他們又看到了美國大顯神威，斬首了幾乎所有伊朗高官。」

「他們在這兩個例子裡都看到，中共提供的飛彈防禦體系根本不堪一擊

「而川普政府說打就打的行動力也讓兩岸那些嘲笑美國不敢動武的老中小粉紅們啞口無言、膽顫心驚。」

然後，他質疑道：「很好奇北京中南海那些領導現在心裡作何感想？」

曹興誠敲打中國領導人的靈魂

曹興誠說：「過去他們可以躲在深宮之中鼓吹叫囂對美國和日本的仇恨，然後驅使無知的解放軍以人海戰術去攻擊韓、越、印度等鄰居。」

接著，他直接敲打中國領導們的靈魂：「現在美國、以色列執行的空中斬首行動，讓他們可能要直接面對作惡的後果，無法再以國家主權和人肉屏障來保護他們的安全。」

最後，他作出以下結論：「我相信這種認知會大幅削弱北京領導人侵略台灣的氣焰。」

聶衛平爆料習近平幹架落跑糗事

曹興誠這樣的結論，當然會讓那些舔中的無恥之徒不滿！但是，別以為習近平是一個「愣頭青」，他當年在北京「二十五中」的同學的聶衛平就曾提到過，文革期間，曾與習近平和劉震上將的兒子劉衛平一起去與不同派的紅衛兵幹架。當習近平一看到對方人多勢眾，馬上二話不說拔腿就跑，害得同夥的劉衛平被打成了腦震盪⋯⋯

後來成為中國棋聖的聶衛平當然不敢隨便編習近平的故事。所謂「從小看大」，習近平當年一看苗頭不對就落跑的「人格特質」，其實還頗吻合共產黨一貫「不打沒把握的仗」的原則

中國棋聖聶衛平（右1）曾爆料，文革期間，習近平做過幹架落跑的糗事。（資料照）中國棋聖聶衛平（右1）曾爆料，文革期間，習近平做過幹架落跑的糗事。（資料照）習近平武統台灣沒把握

事實上，對於習近平而言，「武統台灣」這檔子事，他有好多個「沒把握」。就如曹興誠所說，當習近平看到美軍從委內瑞拉到伊朗，一再「大顯神威」，那就像他當年幹架，一看對方「人多勢眾」就認慫落跑的心態一樣，他怎麼敢跟美國硬杠呢？

另一方面，就如曹興誠說的「中共提供的飛彈防禦體系根本不堪一擊」，這就顯示出在解放軍的軍工體系貪腐嚴重，偷工減料中飽私囊之後，以虛假的性能數據欺上瞞下，一遇實戰立馬露餡。這就是共軍號稱最先進的防空預警系統在委內瑞拉完全無效後不久，習近平就把長期把持軍工後勤裝備系統的張又俠上將繩之以法的主要原因之所在。

高市早苗成為習近平的「心病」

當然，最令習近平有口難言的是日本高市早苗的逆勢崛起。意謂著「台灣有事」就是日本的「存立危機」，已經不再是日本政府不敢明言的禁忌。隨著高市早苗領導的自民黨空前的大勝，如今，「台灣有事」已成為日本政壇的顯學。日本重新武裝，欲盡速成為「正常國家」，已經加速寫進日本政府的國政進度。

就在春節期間，美國、日本和菲律賓就在所謂「台灣周邊」的巴士海峽一帶舉行代號為「利刃」（Keen Edge）的大規模演習。根據日媒披露，本次演習與以往最大的不同，在於首度實質確認了攻擊敵方飛彈基地的「反擊能力」作業程序

春節期間，美、日、菲在巴士海峽一帶舉行代號為「利刃」的大規模演習；圖為日本海上自衛隊神盾艦「鳥海號」將搭載美製戰斧巡弋飛彈。（取自日本海上自衛隊官方X帳號）春節期間，美、日、菲在巴士海峽一帶舉行代號為「利刃」的大規模演習；圖為日本海上自衛隊神盾艦「鳥海號」將搭載美製戰斧巡弋飛彈。（取自日本海上自衛隊官方X帳號）這意謂著美國已經對日本的軍力發展完全鬆綁，甚至於還支持日軍必要時可以對敵方進行「源頭打擊」。

其實，這就像以色列之於美國在中東的戰略部署。因為，伊朗直接威脅以色列的生存，因此，以色列必然成為美國在中東最靠譜的盟友，他們對於打擊伊朗肯定比美國更積極用力

日本之關注台海一如以色列之關注中東

對日本而言，台海安全攸關日本存亡危機，日本肯定比美國更積極用心的應對任何對台灣的威脅。以日本過去勇於應戰甚至敢於「先發制人」的偷襲「前科」，中國對日本的防範可能更甚於應對美國。

事實上，中國過去常以武統台灣之戰，是在中國的「家門口」打仗，中國有主場優勢，美國遠水難救近火。但是，當日本把「台灣有事」當成「日本有事」後，對日本而言，也是在「家門口」打仗，中國完全喪失主場優勢

以中日歷史上的作戰紀錄，中國「自古以來」就沒贏過日本。如今，日本在世界第一軍事強權美國的支持下，如與中國開戰，中國會有任何勝算嗎？

中國「自古以來」從未戰勝日本

今年（2026）歲次丙午，距當年「甲午之戰」雖已有132年之遙。但是，中國甲午戰敗棄台的結果，台灣早已被迫從建立「台灣民主國」開始，不斷尋求獨立自主之路。

如今，台灣vs中國，一邊一國已日益成為國際共識。誠如川普所說：《Taiwan is Taiwan》二戰後的舊金山和約，日本雖然放棄了台灣，但是，不論日本或美國或其他簽約國都沒承認將台灣主權交予中國。換言之，中國若想要以非和平方式改變台灣地位，那就必須要有戰勝美國和日本的軍事實力。

但是，自2026年1月3日，美國對中國盟友委內瑞拉直接擄走總統馬杜羅夫婦。到2月28日直接斬首中國盟友伊朗領袖哈米尼，中國都只能眼巴巴地徒呼負負，別說動手，甚至於連重話都不敢吭一聲的熊樣看來，習近平怎會有膽和美日大幹一仗呢？

美國2026年先後對委內瑞拉和伊朗發動斬首行動，活逮委國總統馬杜羅（左），並炸死伊朗最高領袖哈米尼（右）。（歐新社、法新社，本報合成）美國2026年先後對委內瑞拉和伊朗發動斬首行動，活逮委國總統馬杜羅（左），並炸死伊朗最高領袖哈米尼（右）。（歐新社、法新社，本報合成）習近平悄悄將「武統」變成「無統」

正如曹興誠所說：現在美國、以色列執行的空中斬首行動，讓習近平們可能要直接面對作惡的後果，無法再以國家主權和人肉屏障來保護他們的安全。

當習近平從委內瑞拉到伊朗看到如此血淋淋的教訓，以習近平當年幹架落跑紀錄看來，不但會「大幅削弱北京領導人侵略台灣的氣焰」，甚至於，我們幾乎可以斷言：從今以後，習近平有生之年對台灣的「武統」野心，早已悄悄地滑向了西線無戰事的「無統」了！

（作者為印太戰略智庫顧問）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書