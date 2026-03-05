自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》轉機即風險：當退伍軍官在香港消失...

2026/03/05 10:30

◎ 衛重華

一名網友在社群平台上求助尋友，聲稱其友人、退役陸軍海龍蛙兵陳穎陞在香港轉機後失蹤。（圖取自Threads）一名網友在社群平台上求助尋友，聲稱其友人、退役陸軍海龍蛙兵陳穎陞在香港轉機後失蹤。（圖取自Threads）

近日一則來自社群平台的求救訊息，道出一個家庭長達近一年的煎熬。陳穎陞，曾任國軍陸軍兩棲偵察營海龍蛙兵，陳前輔導長退伍後轉任健身教練，原本受邀前往瑞士，回程途經香港轉機，卻在落地後失聯。警方已列為失蹤人口，電話中斷，社群停止更新，家屬奔走報案無果。這起事件的關鍵不在於旅遊行程，而在於地點與身分的交集。一名具特殊軍事背景的退伍軍官，在中共實質控制區域消失，這本身就足以讓整個社會提高警覺。

香港在《港區國安法》實施後，司法與執法權力全面向北京傾斜，過往的法治防線早已鬆動。轉機不再只是過境概念，而是實質進入中共統治範圍。對一般觀光客而言或許感受不到差異，但對具有軍事經歷者而言，風險評級截然不同。中共長期將退伍軍人列為重點接觸對象，尤其特戰、兩棲偵察等單位出身者，因熟悉戰術部署、訓練流程與組織編成，更被視為高價值目標。歷來多起共諜案已證實，中共慣以商業邀約、海外交流、投資合作為包裝，逐步接觸與試探。

所謂出境管制與赴陸申報制度，經常被誤解為對退伍軍人的限制，但從國安視角來看，那是一種防護網。它不是質疑退伍軍人的忠誠，而是正視中共滲透的現實。當一名特殊單位退伍幹部在香港轉機後消失，社會不該以陰謀論輕描淡寫，也不該用個人自由之名否定制度存在的必要性。威權體制下的強制拘留、秘密審訊與行政拘押，本就缺乏透明機制。真正令人恐懼的不是公開指控，而是悄無聲息的失蹤。

更值得警惕的是，中共近年對台心理戰與法律戰的操作已日趨赤裸。公開通緝國軍人員，透過媒體塑造樣板案例，或在灰色地帶操作個案失聯，都可能成為威嚇工具。對北京而言，個體命運從來不是核心考量，戰略訊號才是目的。當台灣社會仍有人認為轉機只是路過，甚至幻想兩岸往來可以與政治切割，這種天真正是風險所在。

福建省廈門公安局披露國防部政戰局心戰大隊18人名單，並發布「懸賞通告」。（圖擷取自中共官媒《人民日報》）福建省廈門公安局披露國防部政戰局心戰大隊18人名單，並發布「懸賞通告」。（圖擷取自中共官媒《人民日報》）

這起事件尚待更多真相，但警訊已然清晰。對具軍事背景者而言赴中或經港澳轉機都應列為高風險行為對政府而言必須強化風險提醒與聯繫機制，建立更完整的通報與協尋管道。對社會而言，則應摒棄僥倖心理，正視極權政權的本質。自由社會最大的盲點，是低估專制政權的手段。哪怕只是一次轉機，也可能成為被消失的起點。

（作者為軍人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書