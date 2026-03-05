自由開講》轉機即風險：當退伍軍官在香港消失...

◎ 衛重華

一名網友在社群平台上求助尋友，聲稱其友人、退役陸軍海龍蛙兵陳穎陞在香港轉機後失蹤。（圖取自Threads）

近日一則來自社群平台的求救訊息，道出一個家庭長達近一年的煎熬。陳穎陞，曾任國軍陸軍兩棲偵察營海龍蛙兵，陳前輔導長退伍後轉任健身教練，原本受邀前往瑞士，回程途經香港轉機，卻在落地後失聯。警方已列為失蹤人口，電話中斷，社群停止更新，家屬奔走報案無果。這起事件的關鍵不在於旅遊行程，而在於地點與身分的交集。一名具特殊軍事背景的退伍軍官，在中共實質控制區域消失，這本身就足以讓整個社會提高警覺。

香港在《港區國安法》實施後，司法與執法權力全面向北京傾斜，過往的法治防線早已鬆動。轉機不再只是過境概念，而是實質進入中共統治範圍。對一般觀光客而言或許感受不到差異，但對具有軍事經歷者而言，風險評級截然不同。中共長期將退伍軍人列為重點接觸對象，尤其特戰、兩棲偵察等單位出身者，因熟悉戰術部署、訓練流程與組織編成，更被視為高價值目標。歷來多起共諜案已證實，中共慣以商業邀約、海外交流、投資合作為包裝，逐步接觸與試探。

請繼續往下閱讀...

所謂出境管制與赴陸申報制度，經常被誤解為對退伍軍人的限制，但從國安視角來看，那是一種防護網。它不是質疑退伍軍人的忠誠，而是正視中共滲透的現實。當一名特殊單位退伍幹部在香港轉機後消失，社會不該以陰謀論輕描淡寫，也不該用個人自由之名否定制度存在的必要性。威權體制下的強制拘留、秘密審訊與行政拘押，本就缺乏透明機制。真正令人恐懼的不是公開指控，而是悄無聲息的失蹤。

更值得警惕的是，中共近年對台心理戰與法律戰的操作已日趨赤裸。公開通緝國軍人員，透過媒體塑造樣板案例，或在灰色地帶操作個案失聯，都可能成為威嚇工具。對北京而言，個體命運從來不是核心考量，戰略訊號才是目的。當台灣社會仍有人認為轉機只是路過，甚至幻想兩岸往來可以與政治切割，這種天真正是風險所在。

福建省廈門公安局披露國防部政戰局心戰大隊18人名單，並發布「懸賞通告」。（圖擷取自中共官媒《人民日報》）

這起事件尚待更多真相，但警訊已然清晰。對具軍事背景者而言，赴中或經港澳轉機都應列為高風險行為。對政府而言，必須強化風險提醒與聯繫機制，建立更完整的通報與協尋管道。對社會而言，則應摒棄僥倖心理，正視極權政權的本質。自由社會最大的盲點，是低估專制政權的手段。哪怕只是一次轉機，也可能成為被消失的起點。

（作者為軍人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法