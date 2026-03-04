自由電子報
評論 > 投書

自由開講》中東戰火與能源震盪：中國的結構性風險浮現

2026/03/04 11:30

◎ 宗介

過去一年，市場關注焦點集中在美國總統川普的貿易政策；如今，真正牽動全球資本流向與宏觀風險定價的，則是中東戰事升級。外媒分析中，中國被視為潛在輸家之一，其脆弱點集中在能源結構外部依賴

一、油價衝擊的結構不對稱

伊朗約占全球5%石油供應，而約兩成石油經由荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）運輸。一旦供應中斷或航道受阻，油價可能大幅上行。北海布倫特原油已短線急漲，市場對每桶100美元以上的情境並非無備案。

隨著中東戰爭的初步影響開始顯現，石油價格飆升，荷姆茲海峽的交通幾乎完全中斷，導致能源市場動盪；圖為美國加州里士滿76號碼頭的石油儲槽。（彭博檔案照）隨著中東戰爭的初步影響開始顯現，石油價格飆升，荷姆茲海峽的交通幾乎完全中斷，導致能源市場動盪；圖為美國加州里士滿76號碼頭的石油儲槽。（彭博檔案照）

對中國而言，問題不僅在油價上漲，而在「進口依賴+價格彈性有限」的雙重壓力。中國是全球最大原油進口國之一，能源對外依存度高。當油價上升，將直接推升製造業成本與運輸成本，並透過生產者物價指數（PPI）向消費者物價指數（CPI）傳導。若通膨抬頭，貨幣寬鬆空間將被壓縮，進一步限制經濟刺激工具。

更關鍵的是伊朗原油的特殊性。根據市場估算，中國煉油廠承接了伊朗絕大部分出口，約占中國海運原油進口量的一成以上。這些供應多以折價形式交易。一旦中斷，中國將失去相對廉價來源，被迫轉向現貨市場或其他供應國，成本結構將明顯惡化。

二、俄羅斯的戰略套利空間

若中國與印度轉向大量購買折價的俄羅斯烏拉原油，俄方將受益，進一步緩解其財政壓力。這種轉向意味著中國在能源安全上更深地綁定單一政治風險來源。能源多元化原本是風險分散策略，但在制裁與戰事交織下，選項反而收窄。

三、航運與供應鏈風險外溢

波斯灣航運受阻已迫使貨櫃公司繞道，運費與保險成本上升。中國作為全球製造與出口中心，對航運成本高度敏感。若海運延誤與費率攀升持續，將削弱出口競爭力，加重外需疲弱下的壓力。

四、地緣政治夾縫中的外交壓力

在軍事衝突背景下，中國外長王毅批評擊殺主權國家領導人「不可接受」。然而，中國的外交立場面臨兩難：一方面需維持與伊朗的能源與戰略關係；另一方面又必須避免與美國直接對抗，尤其在習近平即將與川普會面之際。若衝突升級，美中貿易緩和可能再度受阻。

中國外交部長王毅批評川普，擊殺主權國家領導人「不可接受」。（美聯社檔案照）中國外交部長王毅批評川普，擊殺主權國家領導人「不可接受」。（美聯社檔案照）

五、真正的風險：增長動能已弱

若戰事僅屬短期衝突，油價回落，衝擊或可控。但若演變為長期對抗，油價上看150美元情境並非空談。對增長已放緩、房地產低迷、內需疲弱的中國而言，這將形成「外部輸入型通膨+內部需求不足」的壓力組合。政策空間本已有限，能源衝擊將進一步擠壓調控餘地。

總結而言，中東戰火對全球皆是風險，但其結構性影響並不對稱。能源出口國可從高油價獲利，美國因頁岩油轉型影響較小；中國則承受進口成本、通膨壓力與供應鏈擾動的三重考驗。真正的問題不在短期市場波動，而在一旦衝突長期化，中國經濟是否具備足夠緩衝能力。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

