自由開講》強大的國防力量 才是對抗極權最有力的保證

2026/03/06 07:30

◎ 陳啟濃

繼川普逮捕委內瑞拉獨裁者，近日又發動對伊朗的軍事轟炸，數十名伊朗官員死於這場軍事行動，最重要的是剷除了暴政根源的獨裁者哈米尼

電視畫面出現許多逃亡海外的伊朗人民，眾人聚集街頭，手持伊朗國旗和美國國旗，歡欣鼓舞，表達對川普的支持與感謝。這樣的場景跟當初委內瑞拉總統受到美國逮捕後，呈現一樣的群眾的歡天喜地。

美國總統川普剷除了暴政根源的獨裁者哈米尼，許多逃亡海外的伊朗民眾聚集街頭，手持伊朗國旗和美國國旗，表達對川普的支持與感謝；示意圖。（彭博檔案照）美國總統川普剷除了暴政根源的獨裁者哈米尼，許多逃亡海外的伊朗民眾聚集街頭，手持伊朗國旗和美國國旗，表達對川普的支持與感謝；示意圖。（彭博檔案照）

對委內瑞拉和伊朗人民而言，川普認真扮演起世界警察的角色，幫他們主持公道，對於長期受到的迫害和壓榨，忍受在獨裁政權統治下的苦難，川普彷彿是救世主。說來也是心酸，國民該有的公平對待與生活照顧，卻需要他國來主持公道，可見人民對政府有多麼的不滿。

所以要認清一個事實，川普要對付的，是要趕走專制獨裁的執政者，回復人民該有的權利，並不是對國家發動戰爭。因為這些獨裁者倒行逆施，破壞世界和平，擾亂國際秩序，當然同時川普也是在維護美國的利益，因為這些獨裁者的存在，也是對美國的國家安全與經濟發展起了很大成分的威脅。

回到台海局勢來看，中共其實是美國目前在世界上最大的威脅力量。美國早已認清經濟改革開放，帶來的經濟成長，並無法改變中國的社會體制與政治制度。主要原因在於中共不放棄共產黨專政，堅持主張馬列主義，對人民還是專制高壓暴力統治

中共至今仍不願放棄共產黨專政，堅持主張馬列主義，對人民實施高壓暴力統治；示意圖。（路透檔案照）中共至今仍不願放棄共產黨專政，堅持主張馬列主義，對人民實施高壓暴力統治；示意圖。（路透檔案照）

美國要對抗中共，並不是要與中國人民為敵，正如對付委內瑞拉與伊朗的獨裁長，只是要瓦解其專制政府，讓國家得以重新啟動，建立正常的民主制度，跟上國際腳步，共同對世界和平與國際秩序盡一份力量。

我們自己也要認清，中共才是台灣要對抗的政權，中國人無辜，長期受到中共的專制統治，破壞優良傳統文化，製造仇恨與對立。台灣要有強大的國防實力，才能對抗中共的暴政與野心。沒有強大的國防力量，就無法捍衛國家的安全，更遑論維護兩岸的和平。

（作者為政治評論員）

