自由開講》伊朗防空網崩潰 戳破中共「大國軍工」的紙老虎真相

◎ 蔡榮捷

近日國際情勢發生劇烈震盪，伊朗號稱固若金湯的防空網，在以色列與美軍的電子戰及匿蹤戰機突襲下近乎癱瘓。最諷刺的是，被中共吹捧為「隱形戰機剋星」的JY-26遠程雷達與紅旗-9B防空系統，在實戰中竟如同廢鐵、全程靜默，連伊朗最高領袖哈米尼的官邸都遭精準轟炸。這場戰事不僅是伊朗的潰敗，更是對中國製武器「反隱身神話」的公開處刑。

伊朗防空網被美國、以色列突破，被中共吹捧為「隱形戰機剋星」的JY-26遠程雷達幾乎停擺。（彭博檔案照）

以中共統治邏輯來看，這場軍事挫敗揭露了三個長期被掩蓋的真相：

首先，是「實戰斷層」導致的數據造假。

中共自一九七九年中越戰爭後，已超過四十年未經實戰洗禮。其研發武器多在「腳本演習」中自我感覺良好。反觀美軍與以色列，其隱身技術與電子壓制系統（EW）是在無數次區域衝突中不斷迭代進化。前不久針對委內瑞拉的軍事行動，及此次「咆哮之獅」、「史詩狂怒」對德黑蘭的精準轟炸，中共宣稱的「抗干擾、全域監控」，在面對真正的代差攻擊時，完全禁不起檢驗。

其次，是中共「認知作戰」的迴力鏢。

轟炸前夕，中國「覓熵科技」刻意發布衛星照片，標註以色列基地內F-22的序號與愛國者飛彈部署，企圖以「警告式叫囂」恐嚇美、以兩國，並在台灣及國際間散布「疑美論」。然而，不到二十四小時，這些被中國標註的戰機就精準炸毀德黑蘭指揮中心。這種「看得到、攔不到」的窘境，反而成了中共情報與軍事能力的集體羞辱，更讓長期在台灣媒體上吹捧中共武力的「名嘴」們集體破功。

最後，是「下餃子」式軍擴的結構性脆弱。

中共近年盲目追求武器產量與外銷，卻忽略了系統整合與軟體邏輯的深度。伊朗防空網如「剪報式」拼湊中國、俄羅斯與國產裝備，在戰時瞬間失去聯動能力。這對台灣是極大的啟示：防衛作戰不在於數量的堆疊，而在於高品質的系統韌性與盟友間的資料鏈整合。

中國曾公開美軍11架F-22匿蹤戰機停在以色列基地的照片，警告「別對伊朗動手」的意味濃厚，但伊朗還是被炸。（取自「@manniefabian」X帳號）

這場戰火點破了中共「反隱身、抗干擾」的神話不堪一擊。當世界各國看見委內瑞拉與伊朗的慘狀，對「中國製造」的質疑將形成骨牌效應。台灣更應警覺，莫被島內親中勢力營造的「解放軍無敵論」所誤導。事實證明，極權國家的武裝力量往往是為了維持內部穩定而虛張聲勢，一旦對上真正的民主科技防線，紙老虎的真面目便無所遁形。

（作者為大學教師；台灣基督長老教會二水教會長老）

