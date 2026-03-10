自由開講》中國航空母艦產能大增 台灣還在慢吞吞

◎ 王文勝

我們必須誠實地面對現實：在2026年的今天，當中國正以「流水線」的模式，每20個月就產出一艘10萬噸級的航空母艦，台灣造一艘僅有4000噸的海巡艦，竟要磨蹭21個月。

中國以「流水線」的模式，每20個月就產出一艘10萬噸級的航空母艦，圖為第三艘航艦「福建號」於2025年11月服役。（美聯社檔案照）若維持這種怕出錯的公務員心態，所謂的「抗中保台」就只是一句空洞的口號，甚至是對未來世代的一種慢性自殺。要改變這個困局，我們要學習敵國，複製中國航母「總段模組化」的造艦心法。中國能「下餃子」，是因為他們把造船變成了標準化零件的組裝，全國產線同時開工。

台灣擁有全世界密度最高的工業聚落，被支離破碎的招標案綁死，中信、台船、龍德各做各的，大家都在等那零星的訂單，誰敢擴產？誰敢請人？政府應該拿出魄力，直接將台船的龐大設施與特許權整合給中信造船這種高效的民間領頭羊，打造出一個台灣專屬的「超級軍工複合體」，直接下達60艘重型海巡艦的飽和訂單。當船廠知道未來十年有做不完的船，產線會全速運轉，把交付頻率從21個月直接壓縮到4個半月 ，如果整個擴大產能，還能縮到2個月。

現在講的不對稱作戰，說的是廉價飛彈換中國龐大的軍艦，然而，我們應該讓對方的戰爭機器無法運轉。中國航母想要在東部海域進行起降訓練時，我15艘4000噸級海巡艦就得出動，在他們的逆風航道上形成物理阻絕，發射鎮海火箭彈，表面演習，私底下威嚇。

我國海巡署目前最大噸位的海巡艦，為4000噸級。圖為4000噸級巡防艦「嘉義艦」。（資料照）當中國一次昂貴演習變成一場昂貴笑話，戰爭的主動權消失，和平才會真正到來。這可以同時解決少子化。與其每年發一千多億、卻沒人感覺得救的育兒補貼，不如把這筆錢投進這個軍工複合體。

當我們能創造3萬個領著15萬月薪、操作國家重裝備、擁有絕對尊嚴的高薪職位時，背後支撐的是10萬中產階級家庭。一個拿著高薪、以守護國家為榮的男人，根本不需要政府發補貼去求他生小孩，他具備的成家能力與自信，才是社會繁榮的根本。

這場頻率競賽，將會是台灣民族主義的光榮時刻。當我們每2.5個月就有一艘巨型海巡艦下水，我們就找回了自己的重工靈魂，我們贏得的就不只是安全，更是身為一個工業強權的國際尊嚴，抗中變成民族自豪感與經濟驅動引擎。

（作者為退役少校政治作戰官）

