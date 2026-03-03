自由開講》伊朗被「斬首」 別讓川普懷疑台灣「保台決心」

◎ 邱世長

美國、以色列於2月28日針對伊朗發動空襲，從《路透社》公布的衛星影像顯示，伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在德黑蘭的住處遭到襲擊，慘不忍睹！對此，筆者提出幾點看法。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的官邸建築群在遭美以聯合空襲後受到嚴重毀損，現場持續升起黑煙。（路透檔案照） 首先，「台灣」的安全，再次獲得確認！這是美國總統川普在上次活抓中國的好友委內瑞拉總統馬杜羅之後，再次藉著攻打打朗，威震四方！美國展現他在全世界軍事武力的「絕對優勢」，不容「中國」忽視，中國若輕易犯台，後果難以想像，中國可得三思，「敗戰」的「領導人」下場都很難堪，甚至留下「歷史污名」！

伊朗最高領袖哈米尼在美軍空襲行動中喪命。（法新社檔案照）其次，美國總統川普發文證實「哈米尼已經死了」！這讓許多「獨裁國家」震驚，驚覺自己與美國軍力，是「天差地遠」的差異！中國「覓熵科技」事前曾公開美軍11架F-22匿蹤戰機停在以色列基地的照片，警告美國別「輕舉妄動」。結果伊朗仍在「光天化日」下遭到襲擊，無力抵抗！中國又能奈何？

其三，川普的商人本質，屬於「交易型」性格，台灣很怕被端上美中「談判桌」，被當成美中兩大國的「交易籌碼」，偏偏台灣的「軍購案」，又被卡在立法院，這令國人難以安眠！如今，美國、以色列對伊朗發動空襲，取得絕對優勢。北京若想「誘勸」美國，把台灣議題當成「籌碼」，恐難如願！

請繼續往下閱讀...

台灣的「軍購案」，還卡在立法院。圖為川普政府八項對台軍售列表。（本報資料照；本報製圖） 最後，3月底將隆重登場的「川習會」，台灣可能不會被當成「交易籌碼」，但台灣朝野仍須盡速通過對美「軍購案」，別讓川普起「疑心」，懷疑台灣「保台的決心」！

（作者為教育人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法