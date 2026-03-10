自由開講》國民黨內部分歧下的反共困境

◎ 楊聰榮

國民黨內部派系林立，意見分歧嚴重，導致其在反共議題上立場模糊，難以贏得民眾信任。部分人士主張與中國和解，推動兩岸交流以謀求經濟利益。另一些人則堅守反共立場，強調台灣的主權與安全。這種內部分裂使得國民黨無法發出統一聲音，立場模稜兩可。相較之下民進黨在反共議題上立場一致，旗幟鮮明，成功吸引大量反共選民。若國民黨不能正視並解決內部矛盾，民眾很難相信其有能力承擔反共重任。

國民黨主席鄭麗文表示，規劃今年上半年訪中會晤中國國家主席習近平，爭取兩岸和平承諾。（資料照） 國民黨內部分歧的根源在於歷史包袱與現實利益的衝突。長期以來國民黨在兩岸政策上搖擺不定，一方面希望維持與中國的經濟聯繫，另一方面又試圖回應台灣民眾對主權與安全的期待。這種矛盾心態在當前政治環境下顯得捉襟見肘。主張和解的派系認為兩岸交流能帶來經濟紅利，而堅持反共的派系則擔憂和解會削弱台灣的自主性。這種內部對立讓國民黨難以形成共識，也無法提出清晰的政策方向。

內部分歧直接導致國民黨在反共時，國民黨的模糊態度顯得更加不利。這種情況不僅讓國民黨在選舉中屢屢受挫，也使其在台灣政治舞台上的影響力逐漸下降。民眾需要一個能夠清楚回應安全與主權關切的政黨，而國民黨目前的狀態顯然難以服眾。

要扭轉局面，國民黨必須採取具體措施解決內部分歧並明確立場。黨內應加強整合，減少派系對立，選出具有共識的領導人，統一對外聲音。應重新審視兩岸政策，明確強調台灣的主權與民主價值，避免模稜兩可的表態。國民黨需要提出具體且可行的政策，同時兼顧經濟發展與民眾對安全的需求，藉此重建選民信任。只有內部團結並展現堅定立場，國民黨才能重拾競爭力。

試圖回應台灣民眾對主權與安全的期待，盧秀燕將訪美。（資料照） 國民黨內部分歧是其反共立場模糊的根本原因，這不僅削弱了其政治影響力，也讓民眾對其失去信心。唯有正視問題、整合資源並明確立場，國民黨才能重塑形象，重新贏得人民支持。否則在台灣當前的政治格局中，國民黨恐將難以承擔反共重任，甚至逐漸失去其歷史角色。

（作者為新東向產業聯盟理事/中台灣教授協會理事長／台灣師範大學教授）

