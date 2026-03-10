自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》國民黨內部分歧下的反共困境

2026/03/10 19:00

◎ 楊聰榮

國民黨內部派系林立，意見分歧嚴重，導致其在反共議題上立場模糊，難以贏得民眾信任。部分人士主張與中國和解，推動兩岸交流以謀求經濟利益。另一些人則堅守反共立場，強調台灣的主權與安全。這種內部分裂使得國民黨無法發出統一聲音，立場模稜兩可。相較之下民進黨在反共議題上立場一致，旗幟鮮明，成功吸引大量反共選民。若國民黨不能正視並解決內部矛盾，民眾很難相信其有能力承擔反共重任。

國民黨主席鄭麗文表示，規劃今年上半年訪中會晤中國國家主席習近平，爭取兩岸和平承諾。（資料照）國民黨主席鄭麗文表示，規劃今年上半年訪中會晤中國國家主席習近平，爭取兩岸和平承諾。（資料照） 國民黨內部分歧的根源在於歷史包袱與現實利益的衝突。長期以來國民黨在兩岸政策上搖擺不定，一方面希望維持與中國的經濟聯繫，另一方面又試圖回應台灣民眾對主權與安全的期待。這種矛盾心態在當前政治環境下顯得捉襟見肘。主張和解的派系認為兩岸交流能帶來經濟紅利，而堅持反共的派系則擔憂和解會削弱台灣的自主性。這種內部對立讓國民黨難以形成共識，也無法提出清晰的政策方向。

內部分歧直接導致國民黨在反共時，國民黨的模糊態度顯得更加不利。這種情況不僅讓國民黨在選舉中屢屢受挫，也使其在台灣政治舞台上的影響力逐漸下降。民眾需要一個能夠清楚回應安全與主權關切的政黨，而國民黨目前的狀態顯然難以服眾。

要扭轉局面，國民黨必須採取具體措施解決內部分歧並明確立場。黨內應加強整合，減少派系對立，選出具有共識的領導人，統一對外聲音。應重新審視兩岸政策，明確強調台灣的主權與民主價值，避免模稜兩可的表態。國民黨需要提出具體且可行的政策，同時兼顧經濟發展與民眾對安全的需求，藉此重建選民信任。只有內部團結並展現堅定立場，國民黨才能重拾競爭力。

試圖回應台灣民眾對主權與安全的期待，盧秀燕將訪美。（資料照）試圖回應台灣民眾對主權與安全的期待，盧秀燕將訪美。（資料照） 國民黨內部分歧是其反共立場模糊的根本原因，這不僅削弱了其政治影響力，也讓民眾對其失去信心。唯有正視問題、整合資源並明確立場，國民黨才能重塑形象，重新贏得人民支持。否則在台灣當前的政治格局中，國民黨恐將難以承擔反共重任，甚至逐漸失去其歷史角色。

（作者為新東向產業聯盟理事/中台灣教授協會理事長／台灣師範大學教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書