自由開講》創意催生：推行「約會贊助制」為台灣婚姻市場注入活水

◎ 洪偉展

近年來，「少子化」已從國安警訊演變為迫切危機，而與之緊密相連的，則是持續低迷的結婚率，政府與民間無不絞盡腦汁，從生育補貼到育兒津貼，試圖補救，但往往忽略了問題的源頭—「如何提高人們嘗試交往、步入婚姻的意願」。

在萬事皆漲唯獨薪水凍漲的年代，交往成本已成為年輕人沉重的負擔，一場電影、一頓晚餐、一份小禮物，對剛出社會的年輕人而言，無形中築起了一道高牆，若要從源頭搶救婚姻與生育，我們必須正視這個現實門檻，筆者在此拋磚引玉，提出兩項具備創新思維的政策建議：「AG制」與「AC制」。

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「少子化」已從國安警訊演變為迫切危機，例如新竹市國小班級人數將逐年調降。（資料照）所謂 「AG制」，即由政府（Administration）補助男女約會（Grants for dating）的成本，這並非由政府包辦婚姻，而是將約會視為一種「社會投資」；具體做法可以是：針對25至40歲的適婚單身男女，發放定額的「約會券」或「補助金」，限定用於指定的正當社交場所（如餐廳、電影院、博物館、運動中心等），鼓勵男女實體互動，這筆預算相比於動輒數萬元的育兒補貼，金額相對較小，卻能精準投放在「促成緣分」的關鍵起點上，當目前年輕人沉溺於虛擬世界而忽略人際交往，政府的約會券或許可誘使人們願意進行人與人之間的實際接觸。

而 「AC制」 ，則是由企業（Company）補助員工的約會（Appointments for singles），企業是少子化的最大受影響者之一，未來勞動力與消費市場的枯竭將直接衝擊產業，企業主應將員工的「終身大事」視為企業社會責任與人力資源策略的一部分，企業可設立「戀愛津貼」或「約會補助」，鼓勵員工在工作之餘拓展交友圈或是聯合其他公司舉辦具品質的聯誼活動，由公司買單或部分補貼：個人建議企業提供「戀愛津貼」或「約會補助」福利，政府應考慮讓企業抵稅。

AG制與AC制的核心精神，在於藉由誘導產生碰撞，畢竟「木材」與「氧」沒有「火」的激發是很難在常溫中產生化學變化。避免 AG制與AC制被濫用是此政策能否成功與有效的關鍵，任何涉及金錢補貼的制度，最大的挑戰就是如何防止「搭便車」或「不當利用」的行為；筆者認為可以從制度設計、技術監管、道德風險管理三個層面來建立防火牆。以下是具體的防弊機制建議：

1. 制度設計：設定明確的「守門員」與限制條件

針對AG制：設定實名制與資格審核，補助對象必須是符合年齡範圍（如25-40歲）的未婚單身國民且需通過戶政系統比對，排除已婚者，同時設定專情條款，減少補助1年內認識過多對象者。

補助形式非現金化， 不發現金，而是發放「電子約會券」或「定額折抵券」，這種券只能使用於政府認證的「特約店家」（如餐廳、電影院、博物館、文創園區）時折抵，無法變現，杜絕現金流出的洗錢漏洞。頻率與額度上限，設定每人每年可使用的次數上限（例如，每季一次，一年四次），避免被當作日常餐飲補貼。額度也應適中（例如每場補助500-800元），剛好減輕負擔，但不至於吸引純粹想佔便宜的人鋌而走險。

雙人驗證機制，補助啟動的條件，必須是「兩人同行」，可透過掃描兩人的身分證或QR Code，確認約會對象雙方皆為單身且符合資格，才能啟用補助，這能防止單人用餐或家庭聚餐冒用。

針對AC制：明確的申請目的，企業應規定，申請補助必須是「參與公司認可的社交活動」或「與外部單位進行聯誼」。例如，員工若想申請約會補助，需事先報備參加了哪家婚友社的活動或是由公司統一報名參加跨企業聯誼。實報實銷或定額補助，要求員工提供活動參與證明（如活動報到紀錄、與約會對象在特約餐廳的合照等），之後再進行餐飲發票的實報實銷，或是發放定額聯誼津貼。

2. 技術監管：運用科技建立透明金流

政府可嘗試分析「數位軌跡」，在AG制中，政府可與數位發展部或金融機構合作，將「約會券」數位化，每一筆交易都有紀錄，政府可以透過大數據分析，監測是否有異常交易（例如同一店家短時間內大量核銷）；政府可用AI稽核異常行為，政府可建立AI模型偵測「假約會、真套利」，例如，如果某位使用者每次約會都點最便宜的餐且每次都迅速結帳離開，或是店家經常在非高峰時段有大量補助核銷紀錄，系統就自動跳出警示，進行人工抽查。

3. 道德風險管理：建立誠信與回饋機制

政府可建置正向回饋引導制度，如果申請者後續真的結婚，可以憑結婚證明申請「幸福成家獎金」或享有稅務優惠，這既能鼓勵真心交往的人也能將原本可能被浪費的補助，轉化為對結婚的實質鼓勵。

如果申請約會補助者後續真的結婚，可以憑結婚證明申請「幸福成家獎金」或享有稅務優惠。（資料照）假如將「人際交往」，「情侶約會」、「婚姻成家」、「生育」、「國民培育」當成一個「優質公民生產鏈」，上述每一個階段鼓勵、誘導與管理都有助於提升台灣整體生育率與形成大量的優質勞動力，在「婚姻成家」階段，政府有婚育宅與青年婚育租屋協助專案，在「生育」階段，政府有育兒津貼與育嬰假制度，在「國民培育」階段有低價營養午餐、低學費與就學貸款制度、但在「人際交往」，「情侶約會」此優質公民生產鏈的源頭，政府或許可施力導入一些補貼措施，提升台灣民眾的「青年男女交往率」（即降低單身率）。

（作者為樹德科技大學兼任助理教授）

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