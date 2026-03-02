自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享～馮睎乾》一舉被轟破的，還有中共大外宣

世事幻變，吉凶倚伏，《淮南子》有句話說得好：「禍與福同門，利與害為鄰，非神聖人，莫之能分。」我不是「神聖人」，更沒有水晶球，不知道這一回美以聯軍空襲伊朗，到底會不會令伊朗甚至全球變得更糟，但僅就台海局勢而論，暫時我是樂觀的。
名家分享

名家分享

2026/03/02 12:30

◎ 馮睎乾

美、以聯軍對伊朗發動大規模空襲，狂風掃落葉，一夜之間，獨裁頭目哈米尼死了，包括伊朗武裝部隊總參謀長穆薩維和國防部長納西爾扎德等40名伊朗官員，也都死了。戰爭後續如何，不得而知，但有一件事已經很清楚：伊朗花費重金從中國、俄羅斯引進的防空系統，只是買了個空氣，而中共的軍事大外宣，已經淪為一個史詩級笑話。

衛星影像顯示，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的官邸建築群在遭美以聯合空襲後受到嚴重毀損，現場持續升起黑煙。（路透檔案照）衛星影像顯示，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的官邸建築群在遭美以聯合空襲後受到嚴重毀損，現場持續升起黑煙。（路透檔案照） 2月24日《Defence Security Asia》才有篇報道，題為「China Arms Iran with 700km Anti-Stealth Radar Capable of Tracking F-35 and B-2 — YLC-8B Transfer Redraws Middle East Airpower Balance」，內文大致說：中國向伊朗移交YLC-8B戰略雷達，其探測距離達700公里，擁有強大的反隱身能力，能追蹤美國的F-35、B-2等先進戰機，且具備高機動性及抗電子干擾特性，顯著提升了伊朗防空網的反應速度，此舉被視為中伊戰略協作升級，中國藉着高端技術輸出，打破西方在中東領空的「隱身霸權」，迫使以、美兩國必須重新評估未來軍事行動的風險。

中國向伊朗移交YLC-8B戰略雷達，其探測距離達700公里，擁有強大的反隱身能力，能追蹤美國的F-35、B-2等先進戰機。（取自Defence Security Asia）中國向伊朗移交YLC-8B戰略雷達，其探測距離達700公里，擁有強大的反隱身能力，能追蹤美國的F-35、B-2等先進戰機。（取自Defence Security Asia） 單看這篇字字珠璣的報道，本來是足夠讓小粉紅高潮至少十天的。事實上，只要你去百度隨便一搜，就可看到無數軍事或非軍事的媒體、網紅，近日都在拿這篇報道大做文章，各大戰狼搖旗吶喊，說什麼「要打就狠打，專滅F-35」、「美國不敢打伊朗了」、「伊朗的底氣是中國给的」，諸如此類，真是天下的飛機都被他們打光了。可惜現實是殘酷的，高潮才兩天，美國就轟轟烈烈打伊朗，還順勢劈里啪啦打腫了中國戰狼啦啦隊的臉。

屠殺人民的哈米尼被宰掉，好比董卓當年被燃臍，當然大快人心，但代價是不輕的：伊朗政權勢必報復，而戰火中也必有無辜平民（包括孩童）喪命。至於一輪翻天覆地的轟炸過後，伊朗將走向何方，仍是未知之數。但歷史一向是暴烈的，人類亦非只講理性，所以面對令人髮指的暴政，古代人民會喊「時日曷喪，予及汝皆亡」，現代人則發出「攬炒」呼聲。死有輕於鴻毛，重於泰山，要去做的，天打雷劈都要做。為什麼有伊朗人民盼望美軍，若大旱之望雲霓，理由相信不難理解吧。

美以空襲伊朗後，伊朗流亡海外人士於2月28日在德國柏林舉行示威，手持巴勒維王朝國旗與流亡王儲巴勒維肖像，呼籲支持伊朗政權更替。（路透檔案照）美以空襲伊朗後，伊朗流亡海外人士於2月28日在德國柏林舉行示威，手持巴勒維王朝國旗與流亡王儲巴勒維肖像，呼籲支持伊朗政權更替。（路透檔案照）世事幻變，吉凶倚伏，《淮南子》有句話說得好：「禍與福同門，利與害為鄰，非神聖人，莫之能分。」我不是「神聖人」，更沒有水晶球，不知道這一回美以聯軍空襲伊朗，到底會不會令伊朗甚至全球變得更糟，但僅就台海局勢而論，暫時我是樂觀的。習近平看到他小弟哈米尼的下場，以及中國防空系統的「威力」，他應該徹夜難眠了。至於中共向來最強大的武器，即「嘴炮」，如今在美軍所展示的實力面前，也再無用武之地。

習近平（左）看到他小弟哈米尼（右）的下場，以及中國防空系統的「威力」，他應該徹夜難眠了。（Defence Security Asia，取自貼文）習近平（左）看到他小弟哈米尼（右）的下場，以及中國防空系統的「威力」，他應該徹夜難眠了。（Defence Security Asia，取自貼文） 經此一役，伊朗獨裁者死掉，中共的認知戰場也崩了半壁江山。現在習近平唯一可以做的，大概是趕快再禁一次〈可惜不是你〉。

相關文章：

習近平最害怕的「Sir, this way」

（作者為香港作家）

本文經授權轉載自馮睎乾十三維度臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書