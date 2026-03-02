名家分享～馮睎乾》一舉被轟破的，還有中共大外宣

世事幻變，吉凶倚伏，《淮南子》有句話說得好：「禍與福同門，利與害為鄰，非神聖人，莫之能分。」我不是「神聖人」，更沒有水晶球，不知道這一回美以聯軍空襲伊朗，到底會不會令伊朗甚至全球變得更糟，但僅就台海局勢而論，暫時我是樂觀的。

◎ 馮睎乾

美、以聯軍對伊朗發動大規模空襲，狂風掃落葉，一夜之間，獨裁頭目哈米尼死了，包括伊朗武裝部隊總參謀長穆薩維和國防部長納西爾扎德等40名伊朗官員，也都死了。戰爭後續如何，不得而知，但有一件事已經很清楚：伊朗花費重金從中國、俄羅斯引進的防空系統，只是買了個空氣，而中共的軍事大外宣，已經淪為一個史詩級笑話。

衛星影像顯示，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的官邸建築群在遭美以聯合空襲後受到嚴重毀損，現場持續升起黑煙。（路透檔案照） 2月24日《Defence Security Asia》才有篇報道，題為「China Arms Iran with 700km Anti-Stealth Radar Capable of Tracking F-35 and B-2 — YLC-8B Transfer Redraws Middle East Airpower Balance」，內文大致說：中國向伊朗移交YLC-8B戰略雷達，其探測距離達700公里，擁有強大的反隱身能力，能追蹤美國的F-35、B-2等先進戰機，且具備高機動性及抗電子干擾特性，顯著提升了伊朗防空網的反應速度，此舉被視為中伊戰略協作升級，中國藉着高端技術輸出，打破西方在中東領空的「隱身霸權」，迫使以、美兩國必須重新評估未來軍事行動的風險。

中國向伊朗移交YLC-8B戰略雷達，其探測距離達700公里，擁有強大的反隱身能力，能追蹤美國的F-35、B-2等先進戰機。（取自Defence Security Asia） 單看這篇字字珠璣的報道，本來是足夠讓小粉紅高潮至少十天的。事實上，只要你去百度隨便一搜，就可看到無數軍事或非軍事的媒體、網紅，近日都在拿這篇報道大做文章，各大戰狼搖旗吶喊，說什麼「要打就狠打，專滅F-35」、「美國不敢打伊朗了」、「伊朗的底氣是中國给的」，諸如此類，真是天下的飛機都被他們打光了。可惜現實是殘酷的，高潮才兩天，美國就轟轟烈烈打伊朗，還順勢劈里啪啦打腫了中國戰狼啦啦隊的臉。

屠殺人民的哈米尼被宰掉，好比董卓當年被燃臍，當然大快人心，但代價是不輕的：伊朗政權勢必報復，而戰火中也必有無辜平民（包括孩童）喪命。至於一輪翻天覆地的轟炸過後，伊朗將走向何方，仍是未知之數。但歷史一向是暴烈的，人類亦非只講理性，所以面對令人髮指的暴政，古代人民會喊「時日曷喪，予及汝皆亡」，現代人則發出「攬炒」呼聲。死有輕於鴻毛，重於泰山，要去做的，天打雷劈都要做。為什麼有伊朗人民盼望美軍，若大旱之望雲霓，理由相信不難理解吧。

美以空襲伊朗後，伊朗流亡海外人士於2月28日在德國柏林舉行示威，手持巴勒維王朝國旗與流亡王儲巴勒維肖像，呼籲支持伊朗政權更替。（路透檔案照）世事幻變，吉凶倚伏，《淮南子》有句話說得好：「禍與福同門，利與害為鄰，非神聖人，莫之能分。」我不是「神聖人」，更沒有水晶球，不知道這一回美以聯軍空襲伊朗，到底會不會令伊朗甚至全球變得更糟，但僅就台海局勢而論，暫時我是樂觀的。習近平看到他小弟哈米尼的下場，以及中國防空系統的「威力」，他應該徹夜難眠了。至於中共向來最強大的武器，即「嘴炮」，如今在美軍所展示的實力面前，也再無用武之地。

習近平（左）看到他小弟哈米尼（右）的下場，以及中國防空系統的「威力」，他應該徹夜難眠了。（Defence Security Asia，取自貼文） 經此一役，伊朗獨裁者死掉，中共的認知戰場也崩了半壁江山。現在習近平唯一可以做的，大概是趕快再禁一次〈可惜不是你〉。

（作者為香港作家）

