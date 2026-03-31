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自由開講》高風險不能靠勇氣：核電重啟需要的是治理底線

2026/03/31 07:30

◎ 林仁斌

極限攀岩者艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）日前挑戰台北101徒手攀登，引發討論。有人讚嘆其勇氣，也有人質疑其冒險。但熟悉極限運動的人都明白，這類挑戰並非憑膽識一搏，而是建立在長期訓練、反覆驗證與對失誤後果的清醒認知之上。霍諾德之所以成功，不在於忽視風險，而在於以近乎苛刻的標準面對風險。當一次失誤無法重來，制度是否足以承擔最壞情境？這個問題，同樣適用於核電重啟的討論。

霍諾德徒手攀爬台北101，引發討論。（資料照）霍諾德徒手攀爬台北101，引發討論。（資料照） 日本柏崎刈羽核電廠曾被視為全球先進核能設施之一，但近年曾因資安與內部管理問題受到監管單位關注。在能源政策壓力下，重啟程序仍持續推進，期間甚至引發監管機關對其安全文化提出質疑。這顯示問題不僅在於技術是否符合法規，更在於治理結構能否支撐高風險設施的長期運轉。

核電並非一般公共工程，而是一種「一次失誤、後果跨世代」的系統。成熟的核安治理，不靠口頭宣示準備就緒，而是依賴持續且獨立的監管機制，確保在任何階段都能說出「停」字。這也是台灣討論核電重啟時不可迴避的問題：核電延役是否納入環評檢驗？核安監管機關是否具備足夠獨立性與制度保障？重啟審查與運轉資訊是否透明，使風險與成本能被社會理解核廢料長期處置是否已有可行路徑事故責任與風險分擔機制是否具備可操作性?

自由開講》高風險不能靠勇氣：核電重啟需要的是治理底線日本柏崎刈羽核電廠為全球最先進核能設施，但在能源政策壓力下，重啟程序仍持續推進，圖為柏崎刈羽核電廠。（路透檔案照）

 若這些制度條件未落實，「核安無虞」便難以成為可被驗證的承諾。霍諾德徒手攀登令人敬畏，因為他清楚一旦失誤，沒有第二次機會。核電亦然，不同的是，承擔後果的不是個人，而是整個社會。真正負責任的能源決策，不是比誰敢冒險，而是是否建立能抵抗短期政治壓力的制度。

支持或反對核能可以辯論，但若核電仍被納入政策選項，最低前提應是核災應變制度足以承受「不如預期」的情境。否則，再完善的合規文件，也難以在關鍵時刻取代制度韌性。

台灣在能源決策上，需要的不是勇氣，而是更嚴格的制度承擔與對最壞情境的誠實面對。真正負責任的核電政策，不在於展現決心，而在於建立足以守住底線的治理架構。這不僅是能源選擇問題，更是民主社會如何面對高風險決策的試金石。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員、文大副教授）

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