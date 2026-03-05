自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》把二二八說成恥辱 才是最廉價的操作

2026/03/05 08:30

◎ 不孝

二二八前夕，鄭麗文把二二八稱為「政治鬥爭的廉價工具」，甚至說是「這一代台灣人的恥辱」，又拋出「司法是否甘為統治者鷹爪」的質疑。這套語言看似反對操弄、捍衛法治，實際上先貶抑追索的正當性，再以歷史重量替指控加壓；最終留下的是情緒與暗示，而不是可被檢驗的事實。

鄭麗文稱二二八為「政治鬥爭的廉價工具」，甚至說是「這一代台灣人的恥辱」。（資料照）鄭麗文稱二二八為「政治鬥爭的廉價工具」，甚至說是「這一代台灣人的恥辱」。（資料照）

必須承認，任何重大歷史記憶都可能被簡化、被口號化，甚至被拿來互扣帽子。但「避免簡化」的做法從來不是把整個追思與研究打成「廉價」或「恥辱」，而是把事件講得更精準：把檔案攤開、把程序說清、把責任講明。鄭麗文也提到「敘事差異」與「讓學術還原」，那就更應尊重證據：敘事差異不是抹除受害的理由，而是敦促更多研究、更多公開、更多交叉驗證的理由。把追索羞辱成不堪，只會把社會拉回威權時代最熟悉的姿勢——沉默、噤聲、別再談。

二二八之所以不能被一句「廉價」帶過，因為它不是口號，而是國家暴力失控的警報：人民的請願與抗議如何被武力回應，鎮壓如何擴散，社會如何被迫沉默，並一路延伸到威權年代。戒嚴時期，軍法、秘密審理與情治介入，確曾讓法律背離保護人民的目的，變成處置異議的工具。

台灣記得二二八，不是為了把誰鬥下台，而是為了把權力關進制度，讓國家承認自己可能犯錯，讓人民知道自己可以追究。因此，真正需要被要求的，正是「司法鷹爪」這類指控的證據門檻。民主社會可以批評司法，但必須回到法治語言：是哪一個偵查作為違反比例？哪一項羈押理由欠缺必要性？哪一段審理程序被外力介入？哪一份裁判論證自相矛盾？若拒絕提出可檢驗的具體內容，只用大詞渲染「打擊異己」，只會讓制度監督退化成動員口號，反而把司法改革變成相互消耗。

二二八不該成為任何人的道德道具，國家不能再把人民當敵人。圖為台南在新營區二二八紀念公園舉辦追思會。（資料照）二二八不該成為任何人的道德道具，國家不能再把人民當敵人。圖為台南在新營區二二八紀念公園舉辦追思會。（資料照）

更不能把二二八的意義綁到「兩岸和平」這種外部目標。二二八首先是憲政課：政府權力必須受限，新聞與言論必須被保障，司法必須遠離政治。把歷史悲劇改寫成路線宣傳的附件，等於把受難者變成籌碼；而和平若以遺忘為代價，換來的只會是下一次失控更容易發生。

政黨領袖若真心反對政治挪用，應先停止用「恥辱」羞辱受難者與追索者，並在批評當代制度時提出具體、可受檢驗的論證。承認歷史、尊重受難、用證據說話，是最低的政治義務；否則口頭的「謙卑」只會變成更精緻的免責。二二八不該成為任何人的道德道具；它只該逼迫所有掌權者學會敬畏：國家不能再把人民當敵人。

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書