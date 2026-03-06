自由開講》訪中前密集「補課」台海 梅爾茨諮詢台灣女婿凸顯德國戰略盤算

◎ 小張

台海納入議程 德國對中思維現微調

德國總理Friedrich Merz訪中行程結束，會晤習近平並與李強。值得關注的是，在動身前夕，梅爾茨特別召開閉門晚宴，邀集多名中國問題專家深入討論，其中包括長年定居台北的德國漢學家施益堅。這一安排顯示，台海議題已成為德國對中政策無法迴避的核心變數。

德國總理Friedrich Merz訪中，台海議題已成為德國對中政策無法迴避的核心變數。（路透檔案照）

「台灣女婿」視角 強化風險意識

施益堅長期觀察台海局勢，並撰寫關於台海衝突的新作，成為梅爾茨訪中前的重要參考。德媒披露，梅爾茨數月前即開始閱讀相關著作，並在晚宴中頻頻提問、做筆記，試圖理解如何與北京建立有效溝通。這種準備姿態，既反映德國對中國政策的謹慎，也透露出台海風險對歐洲安全與經濟布局的實質影響。

經濟依賴與價值立場的拉鋸

德國政府內部對中國政策存在分歧：外交系統主張更強硬立場，經濟部門則憂慮過度施壓將衝擊產業利益。2023年文件提出「去風險化」而非「脫鉤」路線，強調中國既是夥伴、競爭者，也是體制對手。然而，德國智庫指出，柏林長期以來多屬被動回應，尚未形成真正一致的戰略框架。梅爾茨此次高度準備，某種程度上也暴露德國在地緣政治與經濟現實之間的兩難。

德國總理Friedrich Merz訪中行程結束，會晤習近平並與李強。圖為德國總理Friedrich Merz在中國東部浙江省杭州市的優尼特機器人公司展廳觀看機器人展示。（法新社檔案照）

台海成國際議題 不再只是區域問題

梅爾茨訪中前特別補強台海認知，意味著歐洲主流政治人物已將台海穩定視為全球供應鏈與安全秩序的關鍵議題。當德國總理必須在出訪前深入研讀台海衝突著作、諮詢熟悉台灣社會的學者，正說明北京對台軍事壓力與區域緊張，已使台海問題國際化、結構化。

整體而言，梅爾茨此行不僅是經貿考量，更是戰略測試。如何在經濟利益與價值立場間取得平衡，將決定德國未來對中政策的走向。而台海議題提前進入核心討論，也象徵歐洲對區域風險的警覺正在提升。

（作者為研究生）

