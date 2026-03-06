自由開講》「受難者都是我的兄弟姊妹」：為何歷史不能被遺忘

◎ 杜信龍

我曾聽歷史學家楊碧川說過一句話：「二二八的受難者，都是我的兄弟姊妹。」這句話深深震撼了我。因為它不只是學術上的判斷，而是一種對歷史、對人的深切承擔。

二二八事件及白色恐怖，許多被壓抑、被噤聲的故事，仍然停留在黑箱之中。圖為各界代表獻花追思二二八受難者。（資料照）正因為二二八事件及白色恐怖，我們直到今天，仍有太多歷史尚未被完全理解、被完整說清。轉型正義這條路，顯然還沒有真正走到終點。許多被壓抑、被噤聲的故事，仍然停留在黑箱之中。

最近，國安局逐步解密戒嚴時期的機密檔案，試圖讓過去被威權體制遮蔽的歷史重新見光。即便我們都清楚，仍有無數檔案可能早已被淹沒、銷毀，永遠無法重見天日，但只要社會仍願意以「追求歷史真相」作為出發點，台灣的民主機制就仍在前行。

也正是在這樣的脈絡下，我看見賈永婕近日走進中正紀念堂，參觀與威權歷史相關的展覽，並在面對蔣中正的象徵時，公開表達她的批判與反思。她在社群平台上直言：「繼續罰坐吧，看大家多討厭你。」這樣的話語或許尖銳，卻清楚傳達了一個訊息——獨裁不應該用來膜拜的，而是該被檢視與反省的。

賈永婕走進中正紀念堂，參觀與威權歷史相關的展覽，並在面對蔣中正的象徵時，公開表達她的批判與反思。（圖取自賈永婕臉書）她的行動並非出於仇恨，而是一種對歷史真相的追問。她選擇站在公共空間，直視威權留下的痕跡，提醒社會：那些曾經被迫噤聲、被剝奪尊嚴的人，不該再一次被遺忘。我認為，這樣願意面對歷史、試圖理解不義過去的態度，值得肯定。

我也真誠地希望，台灣社會的每一個人，都能選擇面對歷史，而不是輕易地用一句「讓過去就過去」來逃避。不面對傷口，就無從談縫合；唯有正視歷史，未來才可能開始。

（作者為台南市市民 ）

