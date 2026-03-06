自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「受難者都是我的兄弟姊妹」：為何歷史不能被遺忘

2026/03/06 17:00

◎ 杜信龍

我曾聽歷史學家楊碧川說過一句話：「二二八的受難者，都是我的兄弟姊妹。」這句話深深震撼了我。因為它不只是學術上的判斷，而是一種對歷史、對人的深切承擔。

二二八事件及白色恐怖，許多被壓抑、被噤聲的故事，仍然停留在黑箱之中。圖為各界代表獻花追思二二八受難者。（資料照）二二八事件及白色恐怖，許多被壓抑、被噤聲的故事，仍然停留在黑箱之中。圖為各界代表獻花追思二二八受難者。（資料照）正因為二二八事件及白色恐怖，我們直到今天，仍有太多歷史尚未被完全理解、被完整說清。轉型正義這條路，顯然還沒有真正走到終點。許多被壓抑、被噤聲的故事，仍然停留在黑箱之中。

最近，國安局逐步解密戒嚴時期的機密檔案，試圖讓過去被威權體制遮蔽的歷史重新見光。即便我們都清楚，仍有無數檔案可能早已被淹沒、銷毀，永遠無法重見天日，但只要社會仍願意以「追求歷史真相」作為出發點，台灣的民主機制就仍在前行。

也正是在這樣的脈絡下，我看見賈永婕近日走進中正紀念堂，參觀與威權歷史相關的展覽，並在面對蔣中正的象徵時，公開表達她的批判與反思。她在社群平台上直言：「繼續罰坐吧，看大家多討厭你。」這樣的話語或許尖銳，卻清楚傳達了一個訊息——獨裁不應該用來膜拜的，而是該被檢視與反省的。

賈永婕走進中正紀念堂，參觀與威權歷史相關的展覽，並在面對蔣中正的象徵時，公開表達她的批判與反思。（圖取自賈永婕臉書）賈永婕走進中正紀念堂，參觀與威權歷史相關的展覽，並在面對蔣中正的象徵時，公開表達她的批判與反思。（圖取自賈永婕臉書）她的行動並非出於仇恨，而是一種對歷史真相的追問。她選擇站在公共空間，直視威權留下的痕跡，提醒社會：那些曾經被迫噤聲、被剝奪尊嚴的人，不該再一次被遺忘。我認為，這樣願意面對歷史、試圖理解不義過去的態度，值得肯定。

我也真誠地希望，台灣社會的每一個人，都能選擇面對歷史，而不是輕易地用一句「讓過去就過去」來逃避。不面對傷口，就無從談縫合；唯有正視歷史，未來才可能開始。

（作者為台南市市民 ）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書