自由開講》中共制裁20家日企 「經濟脅迫」反噬 加速日資去中化

2026/03/09 10:00

◎ 霖

對日施壓升級 背後鎖定「台灣有事」論述

中共24日宣布將20家日本企業列入出口管制名單，指其「參與提升日本軍事實力」，時間點正值高市早苗強調「台灣有事」相關論述之後，政治訊號不言可喻。此舉名義上是維護「國家安全」，實質上則是以經濟工具回應地緣政治分歧。印太戰略智庫執行長矢板明夫直言，這類制裁更像姿態展示，而非具結構改變力的經濟打擊。

自由開講》中共制裁20家日企 「經濟脅迫」反噬 加速日資去中化高市早苗「台灣有事」相關論述，中共宣布將20家日本企業列入出口管制名單。（路透檔案照）

經濟武器常態化 信任成本急遽上升

近年北京多次對日本祭出經濟措施，包括限制水產品、收緊稀土出口及對個別企業設限。問題不在單一制裁，而在「可預測性」的流失。當企業無法確定政治風向何時轉變為經濟風險，投資評估模型自然調整。這也是「中國+1」策略成為日本企業共識的關鍵原因——產線外移至東南亞、印度或回流本土，早已是進行式。此次新增20家企業，只是將風險係數再往上推一格。

施壓反成政策助燃劑

對高市政府而言，北京的強硬反而提供國內政策論述的現實佐證。高市主張強化經濟安全、提升防衛能力、深化與台美合作，本質上就是回應區域風險升高的戰略調整。當中共頻繁動用經濟脅迫，日本社會對「去風險化」的接受度隨之提高，企業界也更傾向支持供應鏈韌性政策。原本意在施壓的動作，結果卻強化了對方政策正當性。

自由開講》中共制裁20家日企 「經濟脅迫」反噬 加速日資去中化北京多次對日本祭出經濟措施，包括限制水產品、收緊稀土出口及對個別企業設限。圖為日本海鮮。（路透檔案照）

台日連結深化 戰略板塊位移

矢板明夫指出，日中摩擦升高，往往促使日本在安全與經濟上更靠近台灣。半導體合作、供應鏈整合與安全對話近年持續深化，顯示台灣在民主陣營產業鏈中的角色日益關鍵。區域緊張固然帶來短期不確定性，但同時也提升台灣在科技與安全領域的戰略價值。

制裁邊際效應遞減 結構重組成主流

從長期觀察，這不是單一外交摩擦，而是全球供應鏈重組的縮影。當經濟工具被高頻率政治化，其威嚇力會因濫用而遞減，企業與國家則以分散布局作為回應。中共此次制裁20家日企，短期或許展現強硬姿態，長期卻可能加速資本外移與技術分流。

總體而言，北京試圖透過經濟壓力改變日本政策走向，但在全球風險意識抬頭與民主供應鏈成形的背景下，效果恐適得其反。經濟脅迫若成為常態，最終改變的，不是對方立場，而是區域經濟版圖與戰略重心的重新排列。

（作者為研究生）

