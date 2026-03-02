自由開講》黃國昌誠信度社會性死亡的啟示

◎ 愚工

中國民間揶揄呂布的俏皮話：「人中呂布，馬中赤兔；方天畫戟，專捅義父，我喊你一聲義父，你敢答應嗎？」點出一個投機又無情無義，信用破產之徒，最終跪舔無門的末路窘境。在章回小說《三國演義》中，呂布確實先後認丁原和董卓為義父，但均在利益誘惑下反目弑之，因此「義父」一詞在他身上帶有強烈的諷刺意味。

黃國昌「不排除加入對手團隊」說，只是如何在政治場域中延續一場「個人的生存遊戲」。（資料照）

2月25日，《自由廣場》「黃國昌的政治生存遊戲」的文章點出，表態參選2026年新北市長改選的民眾黨主席黃國昌公開表示，雖然民眾黨表面上維持「用最大誠意與國民黨組成最強團隊」的原則，但他個人「不排除加入對手團隊」，在被民意唾棄的現實裡，黃國昌關心的，是如何在政治場域中延續一場「個人的生存遊戲」〜。

中共黨媒《中國台灣網》曾以「投機與虛偽」刻劃黃國昌，立法院院長韓國瑜更戲諷黃國昌為「人中呂布」，事實亦顯示，黃國昌不擇手段，追逐個人政治利益的醜陋性格成就了其今天有如過街老鼠的社會性死亡窘境。黃國昌有俊俏挺拔的外表，又有耀眼的國際著名大學的博士學歷，怎奈本是佳人的他，卻幹盡傷天害理，法理不容的人間賊頭賊腦的事，與傷害國家社會利益的惡行，令人扼腕。

黃國昌想加入對手團隊，卻被李四川冷回，顯然他想找國民黨當下一個義父。（資料照）

黃國昌向代表國民黨競逐新北市長的對手李四川遞出「不排除加入對手團隊」的橄欖枝，卻被對手嗤聲冷回，顯然他想找國民黨當下一個義父的覬覦，已遭到拒絕；那麼他是否會把這個覬覦轉向對岸的共產黨，相信共產黨也沒那麼傻，被中共評為「投機與虛偽」的黃國昌終將玩死自己，這樣的下場足為社會，尤其是政治人物引以為戒。

（作者從商）

