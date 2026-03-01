曹興誠八不居士》談伊朗最高領袖哈米尼被斬首

現在美國、以色列執行的空中斬首行動，讓他們可能要直接面對作惡的後果，無法再以國家主權和人肉屏障來保護他們的安全。我相信這種認知會大幅削弱北京領導人侵略台灣的氣焰。

◎ 曹興誠

當台灣民眾哀悼228死難者的時候，以色列和美國的飛彈大舉出擊，將伊朗最高領袖哈米尼、革命衛隊司令、國防部長等約40名軍政高階官員全部斬首。

美國將伊朗最高領袖哈梅內伊、革命衛隊司令、國防部長等約40名軍政高階官員全部斬首。圖左為川普、右為哈米尼。（法新社檔案照）

消息傳來，可以想像伊朗革命衛隊如喪考妣，而飽受這些神棍壓迫的伊朗民眾則歡喜若狂。倫敦甚至出現以色列人和伊朗人一起歡呼慶祝的畫面，堪稱奇觀。

請繼續往下閱讀...

海峽兩岸同樣也是悲喜兩樣情。那些高唱東升西降祖國偉大的人感到沮喪，因為繼委內瑞拉的馬杜洛夫婦被美國生擒之後，他們又看到了美國大顯神威，斬首了幾乎所有伊朗高官。他們在這兩個例子裡都看到，中共提供的飛彈防禦體系根本不堪一擊；而川普政府說打就打的行動力也讓兩岸那些嘲笑美國不敢動武的老中小粉紅們啞口無言、膽顫心驚。

我很好奇北京中南海那些領導現在心裡作何感想？過去他們可以躲在深宮之中鼓吹叫囂對美國和日本的仇恨，然後驅使無知的解放軍以人海戰術去攻擊韓、越、印度等鄰居；但現在美國、以色列執行的空中斬首行動，讓他們可能要直接面對作惡的後果，無法再以國家主權和人肉屏障來保護他們的安全。我相信這種認知會大幅削弱北京領導人侵略台灣的氣焰。

以色列和美國聯合軍事打擊伊朗多處目標後，最高領袖哈哈米尼等人遭到斬首。圖為反伊朗政權抗議者聚集在英倫唐寧街10號外集會。（歐新社檔案照）

伊朗和中國有許多相似的地方。同樣都是千年的文化古國，伊朗以波斯人為主體，中國則以漢人為主體；過去歷史上他們都有過高光侵略四鄰的時候，也有低潮被外人征服的時候。

波斯人和漢人一直都無法走上民主與科學的正軌，一再經歷專制王朝興起又敗亡的循環，也一再受害於專制政權的謊言和暴力。在謊言、暴力主導的社會，人們會依附權力、濫用權力，所以貪瀆猖狂，政治清明與法治無法建立。

伊朗軍政首腦被集體斬首以後，波斯人是否可以走上民主、法治的正途？這是接下來大家關注的焦點。從極權貪腐走上民主法治，困難重重。看到伊朗想到台灣，竟然有很多台灣人毫不珍惜得來不易的民主，要把自由的台灣人變回受專制奴役的中國人；這些人的蛇蠍心腸，讓人厭惡不齒。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠八不居士臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法