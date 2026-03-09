自由電子報
自由開講》4個月的國防空窗：一名準役男對和平代價的歷史詰問

2026/03/09 11:30

◎ 黃義勝

我是一名即將畢業、正準備投考學士後醫學系的學生。根據法規，在追逐行醫夢之前，我必須先履行國民義務。目前體檢已過，我被判定為常備役體格，抽中陸軍，役期4個月。然而，這短短4個月的軍旅生涯，不僅是我人生的轉折，更觸發了我對國家防衛邏輯的深層憂慮。

短短4個月的軍旅生涯，連基礎戰技都難以精熟，對國力的傷害是不言而喻的。（資料照）短短4個月的軍旅生涯，連基礎戰技都難以精熟，對國力的傷害是不言而喻的。（資料照）

回溯這「4個月役期」的起源，社會輿論總指向馬英九政府時期的決策。當時的政策核心，是將「縮短役期」與「兩岸和平」強行掛鉤，試圖以調整軍備結構來釋放善意。但這種邏輯在歷史的照妖鏡下，顯得極其蒼白且充滿矛盾。身為中國國民黨前主席，馬前總統理應承襲蔣中正、蔣經國及李登輝等前輩的政治遺產。這幾位領導者執政時，無論國際局勢如何風雲變幻，從未將「大幅削弱兵員訓練」視為換取和平的籌碼。

我不禁要問：如果「縮短役期」真是兩岸和平的萬靈丹，為何在局勢更趨險峻的兩蔣或李登輝時代，他們不曾以此向對岸示好？為何偏偏在馬英九執政時，要以這種近乎「解除武裝」的姿態，削弱國防根基？

馬英九政府將役期縮短為4個月。縮短到近乎「解除武裝」的姿態，削弱國防根基？（資料照）馬英九政府將役期縮短為4個月。縮短到近乎「解除武裝」的姿態，削弱國防根基？（資料照）

當兵役時間縮短到連基礎戰技都難以精熟時，對國力的傷害是不言而喻的。和平從來不應建立在對手的施捨之上，而是取決於自身的實力儲備。身為即將入伍的年輕一代，我們拒絕接受以「國防空洞化」為代價的假象和平。馬前總統，您究竟是否還記得國民黨的精神？歷史終將證明，任何削弱國家根基的決策，都必須接受全民與時間最嚴厲的審視。

（作者為大學生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

