自由開講》黑琵4514隻創新高 茄萣濕地豈止「地方級」？

2026/03/08 10:00

◎ 楊智強

2026年黑面琵鷺普查結果出爐，總計調查到4514隻，比去年多了410隻。其中高雄分布數量最多的茄萣濕地，其範圍與等級審議進度處於「暫定重要濕地再評定」階段。這不僅是行政程序的討論，更是檢驗台灣是否落實《濕地保育法》科學精神的關鍵指標。

黑面琵鷺在茄萣濕地現蹤。（高市府提供、高雄市茄萣區觀光發展協會攝）黑面琵鷺在茄萣濕地現蹤。（高市府提供、高雄市茄萣區觀光發展協會攝）

都市計畫與濕地審議本屬兩套獨立程序，濕地的評級應回歸「生態品質」與「生物重要性」的客觀認定。從科學數據檢視，茄萣濕地早已具備國家級、甚至國際級水準。此地擁有豐富紅樹林與感潮生態，是黑面琵鷺在高雄最大度冬區，棲地結構完整，食物來源穩定，完全符合國際重要濕地的生態條件。

依據《拉姆薩公約》標準，若一濕地容納某種水鳥全球族群量百分之一以上，即屬國際重要濕地，光以黑面琵鷺而言，茄萣濕地早已跨越此門檻。當生態指標已達國際高度，行政評級若仍限縮為「地方級」，誠難反映土地真實的環境價值。

健康的濕地本身就是最佳的天然滯洪池。濕地具備儲水、緩流、淨化水質的功能，比單純加高堤防或舖設排水工程更具成本效益。若能將茄萣濕地升格為國家級重要濕地，更有條件引入中央水資源、國土與環境部門進行精細的水文與生態管理，真正落實《濕地保育法》強調的「明智利用」原則，達成保育與防災雙贏。

茄萣濕地的黑面琵鷺翩翩起舞。（高雄市公園處提供）茄萣濕地的黑面琵鷺翩翩起舞。（高雄市公園處提供）

此外，茄萣濕地是台灣西南沿海候鳥廊道的關鍵南端樞紐。在永安濕地功能衰退後，若茄萣再因道路開發切割而破碎化，這不僅是黑面琵鷺的危機，更是整個候鳥遷徙網絡的缺口。在氣候變遷與極端天氣頻仍的當下，失去這條廊道，恐將提前為台灣的生物多樣性「關門」。

茄萣濕地是台灣西部生態廊道的「最後防線」，升格國家級是科學證據與國土保育的必然。筆者誠摯呼籲審議小組以科學檢視，依據黑面琵鷺族群數量及生態廊道重要性，將茄萣濕地正名升格為「國家級重要濕地」，成為國土保育與地方發展共榮的典範，也是對下一代負責的永續資產。

（作者為荒野保護協會推廣講師、高雄市民）

