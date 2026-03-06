自由開講》蔣萬安該決定要姓蔣或姓章了

◎ 康明哲

突然有等同加害者的警總發言人後代，出來拍未經還在世的受害者同意的「林宅世紀血案」，而且似乎是試圖掩飾其中的殘酷及醜陋事實，造成二次傷害，引起很多原本漠不關心或漠視的人對過去政治事實的興趣與追究。

警總發言人後代拍未經還在世的受害者同意的「林宅世紀血案」，而且試圖掩飾其中的殘酷及醜陋事實，造成二次傷害。圖為《世紀血案》電影記者會。（資料照）

今年二二八紀念會，蔣萬安以「台北市長」的身分替加害者道歉了，「幸好」，傳說中號稱蔣經國私生雙胞胎的章孝嚴當年官癮燒身，利令智昏，竟然使用非完全合法手段改姓成功，變成蔣孝嚴，完全忘掉蔣經國在民國74年（1985年）8月15日，接受美國《時代雜誌》專訪時，明確表示身為中華民國總統，他有責任保護憲法，力行民主法治；至於蔣家人士繼位一事，從不考慮。

章孝嚴竟然無知到無視蔣經國「蔣家後代不能，也不會有人從政」的遺命，會變成之後他以及他冒姓後代，進退兩難的政治生涯緊箍咒。在蔣經國真的後代完全沒有人從政時，蔣孝嚴以及蔣萬安正式向大家宣告：我們不是蔣經國的後代！而他們卻是以此身分平步青雲於政治的。

蔣萬安如果繼續姓蔣，之後他還須要概括承受姓蔣的後果，他要「代表」去向受害者道歉？圖為蔣萬安出席臺北市二二八事件79周年紀念會。（資料照）

但是他如果繼續姓蔣，之後他還須要概括承受姓蔣的後果，他要「代表」去向受害者道歉？

是時候蔣萬安必須下定決心要仍然姓章，還是硬著頭皮仍然姓蔣了。

（作者為醫師）

