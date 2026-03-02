自由電子報
Emmy時間》川普嘴臉雖然難看 但手法非常雷霆霹靂

川普可能從一開始就沒有想要砍死對方，但是他討厭慢慢談慢慢磨，他認為他在這情況下是討不到便宜的，要成事就要一次擺上最重砝碼、打到對方驚慌失措，這時就會出現最好的價格。
Emmy時間

Emmy時間

2026/03/02 09:30

◎ 胡采蘋

我自己長期做財經新聞，採訪過很多大老闆，深刻體會到每個人都有自己面對重大問題的決策習慣，只要多觀察幾次他的思考路徑和作法，他的行為大概都是可預測的。

當川普想要什麼東西，他就會一刀砍向對方，這樣對方就會因為害怕而屈服。（彭博檔案照）當川普想要什麼東西，他就會一刀砍向對方，這樣對方就會因為害怕而屈服。（彭博檔案照）

例如川普，他是一個非常重視隱藏自己行為軌跡的人，當他想要什麼東西，他就會一刀砍向對方，恐嚇到最重力道，這樣對方就會因為害怕而屈服。

川普可能從一開始就沒有想要砍死對方，但是他討厭慢慢談慢慢磨，他認為他在這情況下是討不到便宜的，要成事就要一次擺上最重砝碼、打到對方驚慌失措，這時就會出現最好的價格。

例如他說他要出兵格陵蘭，他真正的用意是在嚇退丹麥等歐洲國家，因為各方都會在不可置信的情緒下，做出一些傻事，派幾個人帶著幾隻麋鹿去巡邏之類的，而對方的反應也的確是這樣，因為對方從來沒有想過會有這種情況出現。然後川普就很容易把事情做成，拿到最好的deal，而對方還會跪謝不殺之恩。

Emmy時間》川普嘴臉雖然難看 但手法非常雷霆霹靂川普到處打委內瑞拉嘴砲，最後就是一個多小時內抓到馬杜羅。（路透檔案照）

然而當他滿嘴好話，一會兒你是偉大的國家、偉大的領袖，你太棒了，沒有更棒的，我們正在談交易，會有很好的結果。

像這些話，一連串從他嘴裡冒出來的時候，他多半都在掩飾心中對對方的算計，然後在對方被唬得一愣一愣，甚至還有點心花怒放，鬆懈的時候，往往就是川普要下手的時候。

例如去年6月底，他一直顯得猶豫不決，到底會不會炸伊朗福爾多核基地，大家猜了很久，他還說「我有可能會炸，也可能不會炸」，但結果我們都知道後來美軍如入無人之境，俐落的炸掉福爾多，沒有任何空中阻力。

對委內瑞拉也是，去年8月美軍就一直在海上包圍，追緝灰色油輪。一方面讓委內瑞拉的原油運不出去，耗盡馬杜羅的現金；一方面也讓美軍多層次的雷達網掃清楚整個委國天空佈防，並且讓情報人員徹底摸清狀況。

中方、俄方再怎麼笑他，但是川普也不當回事，到處打嘴砲，最後就是一個多小時解決馬杜羅。

美伊核談判就是煙霧彈而已，某公司執行了斬首哈梅內伊的任務。圖為伊朗首都德黑蘭遭美伊攻擊後發，現場濃煙滾滾。（路透檔案照）美伊核談判就是煙霧彈而已，某公司執行了斬首哈梅內伊的任務。圖為伊朗首都德黑蘭遭美伊攻擊後發，現場濃煙滾滾。（路透檔案照）

這次美伊核談判，搞得有模有樣，拖了非常久，一大堆戰略專家都在分析美軍沒有地面部隊，可能打不了了，其實拖久了一定會有各種猜測出現，人心動搖軟化，然而我自己有在會員影片裡面說，他就是在拖時間，讓美軍做好充分的準備，然後雷霆一擊，他的談判就是煙霧彈而已。

而我也在會員影片裡面講過了，打伊朗首選某公司，這次果然也就是這家公司的武器打進地下碉堡，執行了斬首哈梅內伊的任務。

很多人都在爭辯人們應該是喜歡川普或討厭川普，坦白說我到現在已經不認為自己有資格討論喜歡或討厭，我覺得我只有學習的份，他的嘴臉雖然難看，但是手法非常雷霆霹靂。

他的功業在一百年後會有公允的論斷，當代人的愛恨太近，沒有辦法不在自己的情緒光譜中做出評價，人類是無法不在自己的情緒中生活。但是愛恨會過去，實質的結果會留下，我想我放棄討論喜歡或討厭，我只有觀察和學習的份。

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自Emmy追劇時間臉書

