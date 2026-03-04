自由開講》在美國法院裁決之後 台灣更不能放慢制度佈局的腳步

◎ 陳裕翔

近期傳出美國最高法院裁定川普政府所推動的「對等關稅」違憲失效，引發台灣部分輿論震盪。有評論質疑，賴政府在裁決前與美方簽署台美對等貿易協定，形同用龐大籌碼換取一個可能消失的政策目標。然而，若僅從單一裁決的法律效力出發，便斷言台灣判斷失誤，恐怕忽略了更大的結構背景。國際貿易環境早已進入高度保護主義與地緣政治交織的新階段，台灣所面對的，不是某一條關稅條款是否存在，而是如何在制度競逐中提前卡位。

首先，必須釐清美國貿易政策從來不是建立在單一法律工具之上

川普時期大量運用IEEPA作為關稅法源，即便該路徑遭到司法挑戰，白宮仍可透過301條款等既有機制，重新調整關稅或產業安全措施。換言之，保護主義的政策方向並未因一項裁決而終止，而是進入法律技術的再調整階段。台灣若只等待美國內部政策塵埃落定，再決定是否參與合作，反而可能錯失與美方深化制度連結的窗口。

其次，台美經貿互動本質上並非圍繞單一關稅優惠，而是供應鏈安全與戰略互信的重組

近年來，半導體、資通訊與關鍵零組件被納入國安層級議題，美方推動供應鏈去風險化已成為跨黨派共識。在這樣的背景下，台灣若能透過協定建立穩定溝通機制與規則對接，即使部分關稅工具調整，其制度性地位仍具有長期價值。經貿協議的意義，往往不在於短期降稅幅度，而在於進入政策對話核心圈。

再者，國際政治環境的變動性本身，就是台灣必須提前布局的理由

全球貿易秩序已從多邊主義逐步轉向區塊化與雙邊協商。歐盟、印太國家與美國皆在重新定義經濟安全框架。若台灣在此時選擇觀望，未能建立制度連結，一旦其他經濟體率先卡位，未來再爭取條件將更加困難。換言之，參與協定的核心目的，在於避免被排除，而非押注單一政策工具。

當然，任何重大經貿承諾，都應接受理性監督。社會關切投入與回報是否對等，是民主制度的正常機制。然而，評估成本時，也必須納入風險避免與戰略價值。對高度依賴出口的台灣而言，確保與主要市場之間的制度穩定，遠比短期關稅調整更為重要。若僅以一項裁決推翻整體布局，恐怕會錯置焦點。

因此，政策建議在於兩方面並行：

第一，政府應更透明說明協定的實質內容與階段性成果，讓社會理解制度對接的具體利益，而非停留在抽象戰略敘事。

第二，應持續強化產業競爭力與多元市場布局，避免對單一經濟體形成過度依賴。制度連結固然重要，但自主能力更是底氣來源。

美國法院的裁決提醒各國，國際經貿政策具有高度變動性。然而，在保護主義浪潮未退之際，台灣更需要的是穩定布局與多元策略，而不是因短期法律變化而退縮。真正值得思考的問題，不是某一項關稅是否仍然存在，而是台灣是否已在全球規則重組中，為自己保留一席之地。

