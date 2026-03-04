自由開講》少子化不能做半套：減工時政策三大缺口

◎ 陳言

台北市自3月1日起試辦「育兒減少工時計畫」，讓家有12歲以下子女且有接送需求的家長，在企業「減時不減薪」前提下，由市府補助雇主減少工時薪資的八成。政策引發高度關注，原因很簡單：它回應了婚育家庭最真實的困境在於「時間不足」。

願意直接「給時間」，確實比單純發放補助更貼近育兒現場，也顯示政府開始正視工作與家庭難以兼顧的現實。但若從政策效果來看，這項措施仍存在三個明顯缺口：

首先，經費規模恐怕遠不足以形成實質影響

北市匡列補助預算規模不大，覆蓋面也相當有限。少子化是人口結構與國家發展的長期危機，若政策仍停留在示範層次，就難以形成規模效應。試辦可以理解，但若缺乏後續擴大機制，再創新的政策也可能只是短暫亮點。

其次，企業配合誘因仍然不足

減少工時不等於減少工作量，若未同步調整工作流程與績效制度，企業仍須承擔人力調度與管理成本。補助薪資固然能降低部分負擔，但是否足以改變企業長期用人與升遷考核文化，仍有疑問。若企業參與意願偏低，政策覆蓋面自然難以擴大，甚至可能淪為少數企業的象徵性措施。

第三，也是關鍵問題：少子化從來不是「少一小時」就能解決

房價負擔沉重、所得成長停滯、托育資源不足、性別分工不均，才是年輕世代延後婚育的主要原因。若住宅、所得與托育政策沒有同步改善，單一措施難以扭轉生育意願。

此外，若能與彈性工時制度結合，政策效果才可能真正放大。透過避開尖峰時段上下班、遠距或混合辦公，不僅有助家長安排接送，也能紓解尖峰交通壅塞，降低通勤壓力。減工時與彈性工時相互搭配，才能同時改善家庭照顧與城市運作。

台北市3月起試辦的「育兒減少工時計畫」若能與「彈性工時」制度結合，就有機會改善家庭照顧與城市運作；示意圖。（資料照）

更值得注意的是，現行「性別平等工作法」雖允許撫育未滿三歲子女者每日減少工時，但不得請求報酬，使制度難以落實。地方政府嘗試補足無薪缺口，中央更應正面回應，檢討法制與財源，使育兒友善成為長期制度，而非短期補助。

少子化不只是地方議題，而是人口負成長與勞動力萎縮的國家危機。若政策仍停留在試辦與示範層次，就難以真正改變環境。中央應儘速整合財政與制度工具，讓住宅、托育、所得與職場改革同步推進，才能降低婚育成本。

給時間，是好的開始；但若只給一點時間，卻沒有制度支撐，仍難改變人口趨勢。少子化不能只做半套，政策也不能只停在試辦。

（作者為文字工作者）

