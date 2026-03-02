自由開講》命運共同體的跨時空對話：台灣 VS 以色列

◎ 林瓊媛

台灣與以色列最顯著的共通點在於「極度的安全威脅」。以色列自建國以來便處於敵對國家的包圍中，台灣則長期面臨中共的武力威脅；示意圖。（路透）

在全球地緣政治的棋盤上，台灣與以色列分別位於亞太與中東的關鍵樞紐。儘管兩國在地理距離、宗教文化與建國背景上截然不同，但在國際生存環境與發展軌跡上，卻展現出高度的相似性。這兩顆被強鄰環伺的「民主珍珠」，在面對生存威脅時的強韌適應力，成為了雙方進行深度科技與軍事合作的堅實基礎。透過深入頗析兩國的異同點，我們能更清晰地預見兩國未來的戰略價值。

從相近之處來看，台灣與以色列最顯著的共通點在於「極度的安全威脅」。以色列自建國以來便處於敵對國家的包圍中，經歷多次中東戰爭的洗禮；台灣則長期面臨中共的武力威脅，雙方都存在著「生存即勝利」的現實緊迫感。這種強大的外部壓力，促使兩國社會發展出極高的危機意識。此外，兩國皆缺乏天然資源，這迫使兩國不得不將「人才與技術」視為唯一的生存資本。這種環境孕育了特殊的創新文化，以色列擁有世界知名的創業精神，而台灣則打造了領先全球的半導體供應鏈，兩國皆成功將「生存壓力」轉化為「經濟競爭力」。

然而，兩國在發展脈絡上也存在明顯的差異。以色列的國家主權獲得國際社會普遍承認，並擁有強大的自主軍事投射能力與研發能量，其社會組織高度軍事化，徵兵制深入國民DNA，形成了一套完整的軍民一體科研體系。相比之下，台灣的國際處境更為特殊且艱難，主權地位常因大國博弈而受到排擠。在經濟結構上，台灣以大規模、高效率的硬體製造與供應鏈管理見長，而以色列則專注於軟體開發、網路安全及原始技術的創新與突破。這種「硬體製造」與「軟體創新」的互補，正是兩國合作最迷人的潛力所在。

以色列在人工智慧、網路安全及生物醫療領域的原始創新，需要與台灣的半導體能量接軌，兩國合作有助於推動數位轉型；示意圖。（彭博）

深入分析為何兩國在科技與軍事上的合作對未來發展至關重要，首先必須談到「不對稱作戰」的技術整合。以色列在無人機、反飛彈系統及數位戰場管理上擁有豐富的實戰經驗與領先技術，這些領域正是台灣應對台海潛在衝突、建立防禦韌性的核心需求。透過技術引進與共同開發，台灣能加速國防自主的進程；而對以色列而言，台灣強大的硬體生產與精密度製造能力，能將其前瞻性的軍事技術低成本、大規模地轉化為實體裝備，提升其在全球國防市場的競爭力。

在民用科技領域，兩國的合作更是未來數位轉型的引擎。以色列在人工智慧、網路安全及生物醫療領域的原始創新，需要與台灣的半導體能量接軌。當以色列的頂尖演算法遇上台灣的先進製程晶片，將能產出更強大的邊緣運算設備或醫療偵測工具。這種深度嵌入彼此供應鏈的合作，能有效分散因區域緊張帶來的斷鏈風險。兩國透過建立「民主韌性供應鏈」，不僅能確保關鍵技術不被威權國家壟斷，更能共同定義未來的科技標準。

總結來說，台灣與以色列的合作並非僅止於商務往來，更是一種基於「共同價值觀」與「生存邏輯」的戰略盟約。雙方在軍事科技的深度交流，能強化彼此在面對區域威脅時的嚇阻力；在高端科技的資源互補，則能鞏固兩國在國際分工中不可取代的地位。在動盪的2026年，這種跨越地理限制的強強聯手，將為兩國在充滿變數的國際秩序中，開創出更具韌性與主動性的未來。

外交部長林佳龍（右）2025年12月在外交部接見以色列國會印太小組主席泰勒（左）。他表示，期待未來在半導體及高科技人才培育等領域有更多實質互動。（外交部提供）

（作者為文字工作者）

