黃澎孝練「孝」話》美以痛擊伊朗，中俄只能求告聯合國

2月28日美國和以色列聯手對伊朗發動大規模攻擊，俄中兩國卻沒有實質援救伊朗的作為，反而連袂向聯合國告狀。然而，就在俄中兩國在安理會緊急會議上打嘴砲時，川普已在社交平台上發布伊朗最高領袖哈米尼逝世的消息，直接打臉俄羅斯、中國和聯合國。

◎ 黃澎孝

毫無疑問，伊朗是俄羅斯最重要的盟友，也是中國在中東的戰略佈局最主要的支點。

然而，當2月28日美國和以色列聯手對伊朗進行不宣而戰的「先發制人」軍事打擊時，號稱全球軍力第二、三名的俄中兩國，沒有任何實質的援救伊朗的作為，只是連袂向聯合國告狀，要求聯合國安理會召開緊急會議。

然而，就在俄中兩國在安理會緊急會議上空口白話的打嘴砲時，川普就已在社交平台Truth Social上發布：伊朗神權領袖哈米尼已經被炸死的消息。簡直是直接打臉俄羅斯、中國和聯合國。

美國總統川普在社交平台上發布伊朗最高領袖哈米尼被炸死的消息。（擷取自Truth Social@realDonaldTrump）事實上，俄羅斯與中國之向聯合國求助本身就是一個自我打臉的世紀笑話！當2022年2月24日俄羅斯全面入侵聯合國會員國之一的烏克蘭時，聯合國大會不也曾通過決議案譴責俄羅斯，並呼籲俄羅斯尊重烏克蘭的領土主權嗎？結果呢？俄羅斯置若罔聞，而中國則一再閃爍其詞的為俄羅斯的侵略行為變相護航。讓聯合國久已不彰的功能，再度暴露出聯合國已步入「爛尾」的頹勢。

相對於俄羅斯之入侵烏克蘭，美國這次打著「廢核」的旗幟，對伊朗發動的「狂怒史詩」行動（OPERATION EPIC FURY）簡直是「小巫見大巫」，俄羅斯與中國有什麼立場來譴責美國和以色列呢？

當搖搖欲墜的聯合國，再也無力維護以「聯合國憲章」為基礎的現代國際法體系時，大國博弈就只能比拼軍事實力了！

但是，當俄羅斯對於一個歐洲的弱國烏克蘭的「特別軍事行動」延宕至今已整整四年都還無法讓基輔「去軍事化」，顯然俄羅斯已無制衡美國霸權的底氣。因此，這幾年來只能眼睜睜地看著敘利亞阿塞德政權的垮台。無奈地面對美國肆無忌憚地對伊朗核設施進行「午夜之錘」超長程的精準轟炸。袖手旁觀委內瑞拉馬杜羅總統夫婦被美軍直接從其寢室抓至美國⋯⋯。這次，美以聯手攻擊伊朗，俄羅斯當然更只有徒呼負負的份了！

然而，更可笑的是自稱「東方大國」的中國。當俄羅斯陷於俄烏戰爭泥淖，國力與軍力日益被削弱時，中國儼然以世界老二自居，尤其，2025年舉行的「九三大閱兵」，更不惜掏空家底的大肆展現中國的各色軍武，以及解放軍「壯盛」的軍容。創造的視覺效果，無非是要展現習近平「奮發有為」的戰略雄心。但是，當美國一一收拾中國重要的戰略夥伴敘利亞、委內瑞拉和伊朗時，習近平卻像縮頭烏龜似的「韜光養晦」了起來，連口頭上向美國提出武裝抗議的勇氣都沒有！

2025年中國舉行的「九三大閱兵」不惜掏空家底大肆展現各色軍武。但當美國一一收拾中國重要的戰略夥伴，委內瑞拉和伊朗時，習近平卻像縮頭烏龜似的「韜光養晦」了起來。（歐新社檔案照）2026年1月3日美國對委內瑞拉發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）逮捕委內瑞拉總統馬杜羅夫婦20天後，俄羅斯《國際新聞通訊社》旗下的《歐亞日報》突然於1月23日，刊出一篇題為：《俄羅斯沒有力量為委內瑞拉出頭那中國為什麼沒有出手？》（Russia did not have the strength to stand up for Venezuela, and why didn't China help?）的文章。

該文直白而尖銳的向中國提出靈魂拷問：

「既然你們擁有了福建艦和龐大的艦隊，為什麼不敢把軍艦開到美國的後院，去阻遏這場危機？」

答案可能會讓中國更難堪！因為，在長達四年來的俄烏戰爭檢驗下，俄羅斯的各類武器顯然都不是美製武器的對手。「恰巧」有許多中國的所謂先進武器都是山寨自俄羅斯，或是在俄羅斯武器的基礎上改造而成的。當俄制武器在實戰中頻頻「落漆」，中國武器能經得起戰場考驗嗎？

事實上，2026年1月當美國如入無人之境的攻擊委內瑞拉時，中國電子科技集團製造，號稱可以偵測到隱形戰機和無人機的JYL-1三坐標遠程監視雷達，以及號稱利用米波頻段（240-390MHz）激發隱身戰機的諧振效應的「反隱身利器」JY-27雷達，都遭到美軍毀滅性的癱瘓。

委國部署的中國製JY-27「反匿蹤」警戒雷達在美軍入侵時似乎沒有發揮預警功能；圖為2019年以色列空襲敘利亞時，中國製的JY-27雷達遭到摧毀畫面。（取自X@ImageSatIntl）在這次美國對伊朗能夠創下12小時900次空襲密集攻擊行動中，也可以看出伊朗主要由俄羅斯和中國進口的防空系統裝備，如俄系S-300PMU-2，曾被視為攔截隱身戰機的王牌。在此次空襲初期，多套S-300的雷達與指揮車便遭到以色列精準摧毀。此外，用於保護核設施的短程Tor SAM亦未能於美軍「午夜之錘」行動中，有效攔截低空滲透的特種無人機。

2025年，伊朗「被錘」後，緊急引進中製的紅旗-9B長程防空系統，並大量採用中方提供的雷達指管系統。儘管中國提供的帳面數據十分「優異」，但在2月28日的實戰檢驗中，依然「形同虛設」。這就是中國使盡藉口，再怎麼刺激羞辱都不肯在實戰中一展「中國功夫」的真正底牌之所在！

伊朗在軍事上採用號稱防禦力極強的中製紅旗-9B長程防空系統及雷達指管系統，但在2月28日的實戰檢驗中，依然「形同虛設」；圖為伊朗首都德黑蘭多處爆炸畫面。（路透）當中俄軍事實力被美國看破手腳後，全世界已無任何國家或集團足以制衡美國的霸權發展。尤其一向勇於出兵干預的俄羅斯陷溺於烏克蘭，分身乏術之際，更不啻提供了美國放手解決中東和中南美洲問題的「戰略空窗期」。我們從川普總統已不再積極調停俄烏戰爭的現象可以看出，這位不同凡響的美國總統，已經精明果決的抓住了這個讓美國再次偉大的天賜良機。

（作者為印太戰略智庫顧問）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

