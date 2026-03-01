自由電子報
評論 > 投書

自由開講》施前副院長此言差矣

2026/03/01 17:00

◎ 林軒竹

美最高法院否決川普關稅後，行政院前副院長施俊吉表示，他早於一個多月前就提出警告，勸阻我政府不應在美國最高法院判決出爐前，與美國達成談判協議。（資料照）美最高法院否決川普關稅後，行政院前副院長施俊吉表示，他早於一個多月前就提出警告，勸阻我政府不應在美國最高法院判決出爐前，與美國達成談判協議。（資料照）

美國聯邦最高法院20日就美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅判定違法後，在國內掀起不少爭議。其中，行政院前副院長施俊吉公開表示他早於一個多月前提出警告我政府不應在美國最高法院判決出爐前與美國達成談判協議，並感嘆其「正確」建言惜未獲政府採用。此番言論經多家媒體刊登，甚至被在野黨籍民代與名嘴引述用以抨擊之前談定的台美協定成果，進而否定整個行政團隊的努力。然而，本人認為施前副院長此言差矣。

從政府的立場而言，川普第二任的關稅課徵政策是一個突如其來的重大不安定性衝擊。面臨這種狀況時，積極且快速的弭平這種不確定性才是「正確」的選擇。

首先，從當時社會與市場渴求穩定的角度，政府勢必儘快予以回應

2025年在日韓等國的協議陸續出爐後，當時國內產業各方與媒體是如何焦慮地催促政府的談判進度，相信施前副院長仍記憶猶新

其次，等美國最高法院判決出爐後再與美方達成談判協議更是不切實際的建議

2月20日的裁決其實是已經經過數次延遲後的結果，而這些延遲裁決的過程對產業與市場的穩定性都已造成不可抹滅的傷害。況且如果2月20日仍無結果繼續延判呢？還是乾脆建議等到川普任期結束再協定更好？

最後，也是最關鍵，台灣是否仍能保有經濟利益

很多人以為台美達成協議要解決的是關稅本身的問題，多著墨在關稅談判結果的細節，但我認為其實真正要解決的背後是川普個人決策不定性的問題，重點應是談判結果川普滿不滿意，而我們能不能仍保有一定的經濟利益

台美達成協議要解決的是川普個人決策不定性的問題，重點應是談判結果川普滿不滿意，而我們能不能仍保有一定的經濟利益；示意圖。（路透檔案照）台美達成協議要解決的是川普個人決策不定性的問題，重點應是談判結果川普滿不滿意，而我們能不能仍保有一定的經濟利益；示意圖。（路透檔案照）

所以美國最高法院判決結果根本無關緊要，如何穩定川普去除其目前與後續對我國各方面（不僅僅是關稅）所造成的不確定性才是。而這個重點在判決出爐後引發川普的後續出招與日韓多國皆表態仍會維持之前的談判協議結果就顯而易見。

綜上所論，施前副院長的建言其實既不正確，政府不會也不應採用。讓我感到訝異的是此番慨論若是出自某些一般學者或湊熱鬧的政客或可理解，但施前副院長產學兼具，更有豐富的行政歷練，理應了解台灣政府的處境及其所應為。然而此次表現著實令人感到遺憾。

（作者為成功大學會計學系暨財金所主任兼所長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

