黑暗流浪者》以色列和伊朗，原本並不是敵對關係

歷史上的以色列跟伊朗兩國，是相互友好的。原本可以繼續下去，完全沒有理由互相敵對，但這一切都在1979年伊斯蘭革命後變了樣。

◎ 黑暗流浪者

1979年伊朗爆發伊斯蘭革命，民眾於首都德黑蘭進行大規模遊行。（取自維基百科）

事實上直到1979年以前，伊朗一直都是中東地區對猶太人最友善的國家之一，猶太民族和波斯民族之間的友誼持續超過2500年。

歷史上，伊朗人曾多次在猶太民族最需要幫助的時候雪中送炭。

請繼續往下閱讀...

西元前586年，新巴比倫帝國的尼布甲尼撒二世征服了猶大王國，上萬名猶太人被擄往巴比倫，並囚禁於巴比倫城。正是波斯阿契美尼德帝國的開國君主居魯士大帝，將猶太人從「巴比倫之囚」中解放出來，他不僅允許猶太人返回以色列的家鄉，還批准甚至出資重建了猶太人的聖殿。

根據希伯來聖經中《以斯帖記》記載，波斯帝國王中之王亞哈隨魯（雖然有爭議，但許多人認為亞哈隨魯就是薛西斯一世）的王后以斯帖，是一名猶太女性。由於以斯帖的關係，猶太民族在伊朗境內存在超過2400年，伊朗猶太人被稱作「以斯帖的孩子」，以斯帖和末底改的墓地位於阿契美尼德帝國的第三首都哈馬丹（舊稱埃克巴坦那），至今仍是哈馬丹最重要的觀光勝地之一。

猶太民族在羅馬帝國境內備受迫害而流離失所時，羅馬帝國的最大宿敵安息與薩珊帝國對猶太人伸出友誼之手，提供他們居所、政治庇護與宗教自由。猶太人甚至在613年，當薩珊帝國攻陷拜占庭統治的耶路撒冷時發動叛亂，與波斯大軍裡應外合。

伊朗伊斯蘭化後，猶太民族仍以身為「有經民族」而受到官方保護，伊朗境內存在許多猶太社群，受到的待遇也比當時生活在基督教歐洲的猶太人好的多。

甚至在二戰期間，當猶太民族遭受空前的浩劫時，伊朗在拯救猶太人上也沒有缺席。一些波蘭猶太人逃到蘇聯後，輾轉來到德黑蘭，並在當地猶太社群跟猶太復國組織的幫助下，護送了848名兒童前往巴勒斯坦。一名卡札爾皇室後裔阿布杜·胡笙·薩達里·卡札爾（Abdol-Hosein Sardari Qajar）在巴黎照看伊朗大使館原址期間，將超過500本伊朗護照交給法國猶太人，提供他們伊朗猶太人的身分，讓這些人免於厄運，薩達里因此被稱為伊朗的辛德勒。

以色列跟伊朗兩國，原本可以繼續友好下去，完全沒有理由互相敵對，這一切都在1979年伊斯蘭革命後變了樣。伊朗神權政府成立後，採取敵視美國與以色列的立場，才使兩國關係迅速惡化。如今伊朗猶太人大都被迫離鄉背井，住在美國跟以色列境內，無法回到定居超過2000年的故鄉。

因此這次以色列對伊朗的攻擊，針對目標絕不是伊朗人民，而是那個讓伊朗走上歪路的神權政府。歷史上當猶太民族有難時，伊朗人曾多次伸出援手，如今輪到猶太民族來幫助伊朗人民，將他們從神權政府的壓迫中解放出來了。

此次以色列對伊朗的攻擊，是要將伊朗人民從神權政府的壓迫中解救出來；示意圖。（歐新社檔案照）

希望以色列和美國的行動能獲得完全成功，讓伊朗人民重獲自由，並重拾猶太與波斯民族之間的深厚友誼。

（作者為時事評論者）

本文經授權轉載自黑暗流浪者臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法