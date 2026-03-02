自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

黑暗流浪者》以色列和伊朗，原本並不是敵對關係

歷史上的以色列跟伊朗兩國，是相互友好的。原本可以繼續下去，完全沒有理由互相敵對，但這一切都在1979年伊斯蘭革命後變了樣。
黑暗流浪者

黑暗流浪者

2026/03/02 21:00

◎ 黑暗流浪者

1979年伊朗爆發伊斯蘭革命，民眾於首都德黑蘭進行大規模遊行。（取自維基百科）1979年伊朗爆發伊斯蘭革命，民眾於首都德黑蘭進行大規模遊行。（取自維基百科）

事實上直到1979年以前，伊朗一直都是中東地區對猶太人最友善的國家之一，猶太民族和波斯民族之間的友誼持續超過2500年。

歷史上，伊朗人曾多次在猶太民族最需要幫助的時候雪中送炭。

西元前586年，新巴比倫帝國的尼布甲尼撒二世征服了猶大王國，上萬名猶太人被擄往巴比倫，並囚禁於巴比倫城。正是波斯阿契美尼德帝國的開國君主居魯士大帝，將猶太人從「巴比倫之囚」中解放出來，他不僅允許猶太人返回以色列的家鄉，還批准甚至出資重建了猶太人的聖殿

根據希伯來聖經中《以斯帖記》記載，波斯帝國王中之王亞哈隨魯（雖然有爭議，但許多人認為亞哈隨魯就是薛西斯一世）的王后以斯帖，是一名猶太女性。由於以斯帖的關係，猶太民族在伊朗境內存在超過2400年，伊朗猶太人被稱作「以斯帖的孩子」，以斯帖和末底改的墓地位於阿契美尼德帝國的第三首都哈馬丹（舊稱埃克巴坦那），至今仍是哈馬丹最重要的觀光勝地之一。

猶太民族在羅馬帝國境內備受迫害而流離失所時，羅馬帝國的最大宿敵安息與薩珊帝國對猶太人伸出友誼之手，提供他們居所、政治庇護與宗教自由。猶太人甚至在613年，當薩珊帝國攻陷拜占庭統治的耶路撒冷時發動叛亂，與波斯大軍裡應外合。

伊朗伊斯蘭化後，猶太民族仍以身為「有經民族」而受到官方保護，伊朗境內存在許多猶太社群，受到的待遇也比當時生活在基督教歐洲的猶太人好的多。

甚至在二戰期間，當猶太民族遭受空前的浩劫時，伊朗在拯救猶太人上也沒有缺席。一些波蘭猶太人逃到蘇聯後，輾轉來到德黑蘭，並在當地猶太社群跟猶太復國組織的幫助下，護送了848名兒童前往巴勒斯坦。一名卡札爾皇室後裔阿布杜·胡笙·薩達里·卡札爾（Abdol-Hosein Sardari Qajar）在巴黎照看伊朗大使館原址期間，將超過500本伊朗護照交給法國猶太人，提供他們伊朗猶太人的身分，讓這些人免於厄運，薩達里因此被稱為伊朗的辛德勒。

以色列跟伊朗兩國，原本可以繼續友好下去，完全沒有理由互相敵對，這一切都在1979年伊斯蘭革命後變了樣。伊朗神權政府成立後，採取敵視美國與以色列的立場，才使兩國關係迅速惡化。如今伊朗猶太人大都被迫離鄉背井，住在美國跟以色列境內，無法回到定居超過2000年的故鄉。

因此這次以色列對伊朗的攻擊，針對目標絕不是伊朗人民，而是那個讓伊朗走上歪路的神權政府。歷史上當猶太民族有難時，伊朗人曾多次伸出援手，如今輪到猶太民族來幫助伊朗人民，將他們從神權政府的壓迫中解放出來了。

此次以色列對伊朗的攻擊，是要將伊朗人民從神權政府的壓迫中解救出來；示意圖。（歐新社檔案照）此次以色列對伊朗的攻擊，是要將伊朗人民從神權政府的壓迫中解救出來；示意圖。（歐新社檔案照）

希望以色列和美國的行動能獲得完全成功，讓伊朗人民重獲自由，並重拾猶太與波斯民族之間的深厚友誼。

（作者為時事評論者）

本文經授權轉載自黑暗流浪者臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書