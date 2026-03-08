自由開講》從日本新倉山淺間公園停辦櫻花節 談觀光失序的代價

◎ 張原溪

日本山梨縣新倉山淺間公園為知名賞櫻景點。（歐新社檔案照）

每逢春日，日本山梨縣新倉山淺間公園總會迎來一年中最動人的時刻。櫻花盛開如雲似雪，遠方是壯麗的富士山，近處則是人們在花下野餐、拍照、談笑的身影。這幅構圖，幾乎成了日本春天的代名詞，也讓這座位於山梨縣的公園在網路上爆紅，成為海外旅客心中的「此生必訪」景點。

然而，風景依舊，人心卻變了。

已連續舉辦十年的櫻花節，如今卻因旅客屢屢出現的脫序行為而被迫取消。每年高達二十萬人次的觀光潮，為地方帶來知名度與商機，卻也同時考驗著社區的承載能力。抽菸、亂丟垃圾、隨地便溺，甚至闖入民宅花園如廁的離譜行徑，一再突破當地居民的容忍底線。更令人憂心的是，部分遊客為了捕捉「網美照」，不惜冒險闖入鐵軌拍攝，只為一張能在社群媒體上博得按讚的照片。

當觀光從欣賞自然之美，變成爭奪流量的競賽，原本靜謐的山城便難以承受。地方政府的「心痛」並非誇飾之詞。對居民而言，櫻花節不只是節慶活動，更是與自然共存、與旅人分享家鄉的方式。當這份分享被踐踏，節慶的意義也隨之崩解。

這起事件凸顯了一個全球觀光城市共同面臨的課題：過度觀光（overtourism）。社群媒體的推波助瀾，讓原本區域性的景點瞬間躍上國際舞台，但配套措施卻往往跟不上人潮。基礎設施不足、管理人力有限，加上部分旅客缺乏公德心與文化尊重，最終受害的，往往是當地社區。

新倉山淺間公園在社群媒體的推波助瀾下，躍上國際舞台，但配套措施卻往往跟不上人潮。（翻攝自IG）

取消櫻花節，或許能在短期內減輕壓力，卻也令人遺憾。它提醒我們，美景並非理所當然，地方的包容更非無限。旅遊從來不只是消費風景，更是一種對他人生活空間的借用。若沒有基本的尊重與自律，再美的櫻花，也終將凋零在失序之中。

或許，真正值得我們反思的，不是少了一場櫻花節，而是我們是否還懂得如何在欣賞風景的同時，也守護風景背後的人與土地。當下一次春風吹拂、花瓣飄落之際，但願我們記得，文明，才是旅途中最重要的行李。

新倉山淺間公園2026年春季因「過度觀光」不堪負荷，確定取消櫻花祭活動。（中央社資料照）

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

（作者為退休教師）

