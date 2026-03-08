自由電子報
自由開講》從日本新倉山淺間公園停辦櫻花節 談觀光失序的代價

2026/03/08 09:00

◎ 張原溪

日本山梨縣新倉山淺間公園為知名賞櫻景點。（歐新社檔案照）日本山梨縣新倉山淺間公園為知名賞櫻景點。（歐新社檔案照）

每逢春日，日本山梨縣新倉山淺間公園總會迎來一年中最動人的時刻。櫻花盛開如雲似雪，遠方是壯麗的富士山，近處則是人們在花下野餐、拍照、談笑的身影。這幅構圖，幾乎成了日本春天的代名詞，也讓這座位於山梨縣的公園在網路上爆紅，成為海外旅客心中的「此生必訪」景點。

然而，風景依舊，人心卻變了。

已連續舉辦十年的櫻花節，如今卻因旅客屢屢出現的脫序行為而被迫取消每年高達二十萬人次的觀光潮，為地方帶來知名度與商機，卻也同時考驗著社區的承載能力。抽菸、亂丟垃圾、隨地便溺，甚至闖入民宅花園如廁的離譜行徑，一再突破當地居民的容忍底線。更令人憂心的是，部分遊客為了捕捉「網美照」，不惜冒險闖入鐵軌拍攝，只為一張能在社群媒體上博得按讚的照片。

當觀光從欣賞自然之美，變成爭奪流量的競賽，原本靜謐的山城便難以承受。地方政府的「心痛」並非誇飾之詞。對居民而言，櫻花節不只是節慶活動，更是與自然共存、與旅人分享家鄉的方式。當這份分享被踐踏，節慶的意義也隨之崩解。

這起事件凸顯了一個全球觀光城市共同面臨的課題：過度觀光（overtourism）社群媒體的推波助瀾，讓原本區域性的景點瞬間躍上國際舞台，但配套措施卻往往跟不上人潮。基礎設施不足、管理人力有限，加上部分旅客缺乏公德心與文化尊重，最終受害的，往往是當地社區。

新倉山淺間公園在社群媒體的推波助瀾下，躍上國際舞台，但配套措施卻往往跟不上人潮。（翻攝自IG）新倉山淺間公園在社群媒體的推波助瀾下，躍上國際舞台，但配套措施卻往往跟不上人潮。（翻攝自IG）

取消櫻花節，或許能在短期內減輕壓力，卻也令人遺憾。它提醒我們，美景並非理所當然，地方的包容更非無限。旅遊從來不只是消費風景，更是一種對他人生活空間的借用。若沒有基本的尊重與自律，再美的櫻花，也終將凋零在失序之中

或許，真正值得我們反思的，不是少了一場櫻花節，而是我們是否還懂得如何在欣賞風景的同時，也守護風景背後的人與土地。當下一次春風吹拂、花瓣飄落之際，但願我們記得，文明，才是旅途中最重要的行李

新倉山淺間公園2026年春季因「過度觀光」不堪負荷，確定取消櫻花祭活動。（中央社資料照）新倉山淺間公園2026年春季因「過度觀光」不堪負荷，確定取消櫻花祭活動。（中央社資料照）

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

（作者為退休教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

