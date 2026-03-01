自由電子報
名家分享~趙曉慧》川普要怎麼確認哈米尼真的死了？

美軍不會只憑一個爆炸畫面就向遠在白宮的總統川普回報伊朗最高領袖哈米尼的死訊，是來自多重確認的交叉比對，如竊聽、特工協助確認、衛星監控等。當美、以、伊朗內部特工等多重資訊完全吻合時，川普就會公開宣布，這不僅是事實陳述，更是一場毀滅性的心理戰，加速哈米尼殘餘勢力的瓦解。
名家分享

名家分享

2026/03/01 13:30

◎ 趙曉慧

川普宣布，把持伊朗超過30年的哈米尼已身亡。（法新社）川普宣布，把持伊朗超過30年的哈米尼已身亡。（法新社）把持伊朗超過30年的哈米尼（Ali Khamenei），被川普宣佈已經身亡。另一方面，哈米尼的兒子Mojtaba Khamenei是頭號接班人，據傳也在同場空襲中身亡。

美以聯軍的情報網

美以聯軍在動手前，通常已經進行了數月甚至數年的佈置。

情報單位不只是監控哈米尼在哪，而是精確到他幾點起床、幾點進掩體、身邊有幾個保鏢、甚至他習慣在哪個房間祈禱

這次聯軍選在「週六早上」突襲，就是算準了伊朗官員上班與哈米尼例行會議的重疊時間

即便哈米尼不用手機，他周邊隨從的通訊、官邸內的精密電子訊號，都會被美軍的電子戰機鎖定。只要訊號在掩體內出現，就代表目標在場。

當然還有特工網，透過加密管道回傳哈米尼確實進入掩體。

美以聯軍在對伊朗動手前，通常已進行了數月甚至數年的佈置；圖為伊朗最高領袖哈米尼。（歐新社）美以聯軍在對伊朗動手前，通常已進行了數月甚至數年的佈置；圖為伊朗最高領袖哈米尼。（歐新社）精準鎖定「飽和攻擊」

聯軍鎖定哈米尼藏身的加固掩體，動用最頂尖的鑽地彈藥進行「飽和攻擊」。關鍵在於，哈米尼千真萬確躲在掩體內，聯軍才會實施精準的「飽和攻擊」

什麼是「飽和攻擊」？就是「亂拳打死老師傅」。

聯軍先發射大量的「誘餌彈」（假的雷達訊號），就是在同一秒鐘，從海上（潛艦）、陸地（發射車）、空中（戰機）同時進攻，發射大量的導彈、無人機、誘餌彈

這樣做，是為了騙取伊朗防空導彈發射，等伊朗飛彈消耗光了，聯軍真正的匿蹤導彈和戰機就登場。

哈梅尼被最頂尖的鑽地彈藥進行飽和攻擊，在物理上，生存機率幾乎為零。

美軍會怎麼跟川普證實？

美軍不會只憑一個爆炸畫面就向遠在白宮的總統回報，是來自多重確認的交叉比對

●竊聽：

國家安全局（NSA）會全天候監控伊朗高層的加密通訊。

當導彈擊中掩體後，如果美軍截獲了革命衛隊（IRGC）內部緊急通報「領袖已殉難」或「準備葬禮」的加密音檔，這就是極強的證詞

另一方面，哈米尼原本固定的指揮訊號、發報頻率突然永久中斷，且周邊隨從的通訊出現極度混亂，這在情報分析上是「死亡」的高度徵兆

伊朗國營電視台正式確認最高領袖哈米尼的死訊後，伊朗精銳軍事組織伊斯蘭革命衛隊（IRGC）揚言將對以色列與美國駐軍基地發動「史上最猛烈」的攻勢。（歐新社）伊朗國營電視台正式確認最高領袖哈米尼的死訊後，伊朗精銳軍事組織伊斯蘭革命衛隊（IRGC）揚言將對以色列與美國駐軍基地發動「史上最猛烈」的攻勢。（歐新社）●特工協助確認：

特工可能會親眼看到屍體被抬出，或確認哈米尼當時確實進入了該被摧毀的建築

如果特種部隊有機會滲透（或透過內線取得），甚至會採集現場殘留的DNA或生物樣本進行比對

●衛星監控：

衛星與高空無人機（如RQ-4全球鷹）會監控打擊瞬間，如果穿甲彈精準擊中了哈米尼所在的加固掩體深處，且該建築結構徹底崩塌，生存機率在物理上幾乎為零

美軍不會只憑一個爆炸畫面就向川普回報哈米尼的死訊，他們會經過多方確認與交叉比對，比如透過衛星與高空無人機（如RQ-4全球鷹）監控打擊瞬間。（法新社）美軍不會只憑一個爆炸畫面就向川普回報哈米尼的死訊，他們會經過多方確認與交叉比對，比如透過衛星與高空無人機（如RQ-4全球鷹）監控打擊瞬間。（法新社）衛星會監視救護車動向、是否有直升機緊急撤離重傷員，以及現場封鎖的層級。

如果伊朗官方隨後舉行了最高規格的緊急秘密會議，衛星都能捕捉到這些反常的車陣與人員聚集。

●川普的確認邏輯：

川普可能看不到完整的屍體照片（因為鑽地彈威力極大），但他會看到高解析度的打擊前、後對比圖，以及截獲的原始語音通訊逐字稿。

當美、以、伊朗內部特工等多重資訊完全吻合時，川普就會公開宣布，這不僅是事實陳述，更是一場毀滅性的心理戰，加速哈米尼殘餘勢力的瓦解

以色列官方證實

以色列總理內坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已經正式發表聲明，目前有「許多跡象」顯示，哈米尼已經不在人世。他特別提到，聯軍精準摧毀了位於德黑蘭市中心的哈米尼官邸掩體。

根據以色列《第12頻道》與《路透社》的消息，以色列軍方據傳已尋獲哈米尼的遺體，甚至有報導指出，一張哈米尼遺體的現場照片已經呈報給內坦雅胡與川普總統進行最終確認。

以色列總理內坦雅胡宣稱，目前有「許多跡象」顯示，哈米尼已經不在人世。（取自貼文）以色列總理內坦雅胡宣稱，目前有「許多跡象」顯示，哈米尼已經不在人世。（取自貼文）伊朗官方的不尋常反應

目前德黑蘭陷入了詭異的沉默與混亂，雖然伊朗外交部一度向外媒宣稱領袖「平安無事」，但遲遲拿不出哈米尼現身的即時影像證明。

與此同時，德黑蘭多個地區傳出民眾在窗邊歡呼，甚至播放慶祝音樂的聲音。

（邪惡的獨裁者掛了，爽啦～～～）

（作者為灼見文創執行長）

本文經授權轉載自趙曉慧臉書

