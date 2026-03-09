自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》當大國談判時，小國如何決定自己的命運？

2026/03/09 18:00

◎ 張厚光

當大國談判時，小國只有三種選擇：被安排、被利用，或成為不可忽視的存在；示意圖（美聯社檔案照）當大國談判時，小國只有三種選擇：被安排、被利用，或成為不可忽視的存在；示意圖（美聯社檔案照）

歷史上，大國談判從來不是新聞，真正的新聞，是小國如何在談判之外活下來

從維也納會議到雅爾達協定，從冷戰格局到今日美中競逐，世界秩序往往在強權之間被重新安排。地圖上的線條可以被重畫，條約可以被修改，承諾可以被重新解釋。但歷史同時也證明，真正能決定自身命運的，從來不是談判桌上的位置，而是一個社會承受風險與創造安全的能力

當大國談判時，小國只有三種選擇：被安排、被利用，或成為不可忽視的存在。

前兩者依賴他人意志，後者依賴自身能力。

二十世紀的歷史充滿警示。沒有足夠自我防衛能力的國家，往往在國際現實面前迅速失去選擇權；過度依賴外部安全承諾的社會，最終必須承受戰略不確定性的代價。國際政治沒有永遠的朋友，只有長期存在的利益與能力結構。

這不是悲觀，而是現實。

然而，小國並非注定只能接受命運。歷史同樣提供另一條路：當一個社會具備高度韌性、制度穩定、科技能力與防衛意志時，它就不再只是地緣政治的對象，而會成為秩序的一部分。它的存在本身，就會改變大國計算。

真正的安全，從來不是外部保證，而是內部能力。

今日世界正進入高風險時代。全球供應鏈重組、科技競爭升高、軍事衝突常態化、資訊戰與灰色地帶壓力交錯，安全已不再只是戰場問題，而是整體社會運作能力的競爭。能源穩定、通訊韌性、金融系統、基礎建設、全民防衛與制度信任，都是新的戰略資產

如今全球局勢動盪，能源穩定、通訊韌性、基礎建設等都是新的戰略資產；圖為核三廠。（資料照）如今全球局勢動盪，能源穩定、通訊韌性、基礎建設等都是新的戰略資產；圖為核三廠。（資料照）

在這樣的時代，小國若仍以為安全只是購買武器，將永遠追不上風險的速度；但若能把安全轉化為制度能力、科技能力與社會韌性，就可能從風險承受者轉變為秩序提供者。

這正是小國真正的戰略空間。

決定命運的，不是站在哪一邊，而是是否具備讓任何一邊都不能忽視的能力。

一個能穩定運作的社會，比任何條約更具說服力；一個具備韌性的經濟體，比任何承諾更可信；一個有自我防衛意志的人民，比任何外交辭令更能維持和平。

和平因此不是願望，而是一種治理能力。

它需要長期投資、制度設計與社會共識，需要在日常生活中持續累積，而不是在危機來臨時臨時建立。能管理風險的社會，才能避免被風險管理；能輸出安全的國家，才能避免成為安全問題。

這是一種文明能力。

小國若能把安全轉化為制度、科技與社會能力，化身為具備韌性的經濟體，就可能從風險承受者轉變為秩序提供者；示意圖。（彭博檔案照）小國若能把安全轉化為制度、科技與社會能力，化身為具備韌性的經濟體，就可能從風險承受者轉變為秩序提供者；示意圖。（彭博檔案照）

對島嶼社會而言，地理從來不是限制，而是考驗。海洋既帶來隔絕，也帶來連結；壓力既可能成為威脅，也可能轉化為創新動力。當外部環境越不確定，內部能力就越重要

真正的選擇從來不是戰或和，而是是否具備避免被迫選擇的能力。

因此，當世界再次進入強權談判的時代，我們真正應思考的問題，不是他人將如何安排我們，而是我們是否已經成為一個能決定自身命運的社會。

歷史不會等待準備不足的人。

在強權之間，小國若只是尋求保護，終將被安排；若能創造價值，才能被尊重；若能提供安全，才能真正自由

當大國談判時，小國的命運，最終取決於自身的能力、意志與文明高度。

這不是地緣政治的問題。

這是一個社會如何成為自己的問題。

（作者服務於漢翔航空）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書