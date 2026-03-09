自由開講》當大國談判時，小國如何決定自己的命運？

◎ 張厚光

當大國談判時，小國只有三種選擇：被安排、被利用，或成為不可忽視的存在；示意圖（美聯社檔案照）

歷史上，大國談判從來不是新聞，真正的新聞，是小國如何在談判之外活下來。

從維也納會議到雅爾達協定，從冷戰格局到今日美中競逐，世界秩序往往在強權之間被重新安排。地圖上的線條可以被重畫，條約可以被修改，承諾可以被重新解釋。但歷史同時也證明，真正能決定自身命運的，從來不是談判桌上的位置，而是一個社會承受風險與創造安全的能力。

當大國談判時，小國只有三種選擇：被安排、被利用，或成為不可忽視的存在。

前兩者依賴他人意志，後者依賴自身能力。

二十世紀的歷史充滿警示。沒有足夠自我防衛能力的國家，往往在國際現實面前迅速失去選擇權；過度依賴外部安全承諾的社會，最終必須承受戰略不確定性的代價。國際政治沒有永遠的朋友，只有長期存在的利益與能力結構。

這不是悲觀，而是現實。

然而，小國並非注定只能接受命運。歷史同樣提供另一條路：當一個社會具備高度韌性、制度穩定、科技能力與防衛意志時，它就不再只是地緣政治的對象，而會成為秩序的一部分。它的存在本身，就會改變大國計算。

真正的安全，從來不是外部保證，而是內部能力。

今日世界正進入高風險時代。全球供應鏈重組、科技競爭升高、軍事衝突常態化、資訊戰與灰色地帶壓力交錯，安全已不再只是戰場問題，而是整體社會運作能力的競爭。能源穩定、通訊韌性、金融系統、基礎建設、全民防衛與制度信任，都是新的戰略資產。

如今全球局勢動盪，能源穩定、通訊韌性、基礎建設等都是新的戰略資產；圖為核三廠。（資料照）

在這樣的時代，小國若仍以為安全只是購買武器，將永遠追不上風險的速度；但若能把安全轉化為制度能力、科技能力與社會韌性，就可能從風險承受者轉變為秩序提供者。

這正是小國真正的戰略空間。

決定命運的，不是站在哪一邊，而是是否具備讓任何一邊都不能忽視的能力。

一個能穩定運作的社會，比任何條約更具說服力；一個具備韌性的經濟體，比任何承諾更可信；一個有自我防衛意志的人民，比任何外交辭令更能維持和平。

和平因此不是願望，而是一種治理能力。

它需要長期投資、制度設計與社會共識，需要在日常生活中持續累積，而不是在危機來臨時臨時建立。能管理風險的社會，才能避免被風險管理；能輸出安全的國家，才能避免成為安全問題。

這是一種文明能力。

小國若能把安全轉化為制度、科技與社會能力，化身為具備韌性的經濟體，就可能從風險承受者轉變為秩序提供者；示意圖。（彭博檔案照）

對島嶼社會而言，地理從來不是限制，而是考驗。海洋既帶來隔絕，也帶來連結；壓力既可能成為威脅，也可能轉化為創新動力。當外部環境越不確定，內部能力就越重要。

真正的選擇從來不是戰或和，而是是否具備避免被迫選擇的能力。

因此，當世界再次進入強權談判的時代，我們真正應思考的問題，不是他人將如何安排我們，而是我們是否已經成為一個能決定自身命運的社會。

歷史不會等待準備不足的人。

在強權之間，小國若只是尋求保護，終將被安排；若能創造價值，才能被尊重；若能提供安全，才能真正自由。

當大國談判時，小國的命運，最終取決於自身的能力、意志與文明高度。

這不是地緣政治的問題。

這是一個社會如何成為自己的問題。

（作者服務於漢翔航空）

