自由開講》地緣政治動盪：美國正在收縮中國的戰略空間

近期國內有輿論炒作「川習會前軍售延後」，甚至衍生出「疑美論」的推論，彷彿美國為了峰會必須對中國示弱討好。然而，若將視角從單一軍售案抽離，放回當前的地緣政治全局，真正在發生的並非美國退縮，而是中國的戰略縱深正在承受收縮。

就在軍售時程調整的消息傳出之際，美國總統川普宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」，並公開表示將摧毀其飛彈設施與軍事能力。伊朗是中國長期經營的重要戰略夥伴，雙方的能源合作、區域協調與基礎建設投資，使伊朗成為中國向西延伸的重要支點。若川習會真是壓倒一切的優先事項，美國理應避免觸碰中國的重要外圍節點。然而現實顯示，美國選擇在峰會前直接打開另一條高風險戰線，外交節奏並未凌駕於戰略部署之上。

美國和以色列聯手對伊朗發動「大規模作戰行動」。（路透）軍售時程與戰略立場的本質區別

疑美論的核心質疑在於，軍售延後是否意味著戰略讓步？這裡必須區分「行政程序的節奏」與「政策方向的變化」。軍售從非正式審查到正式通知，涉及複雜的時間安排與國會節點；時程延後，並不等於政策逆轉。若真出現讓步，應當看到法律承諾鬆動、軍事支持架構調整或公開政策宣示的改變。然而，目前並未出現任何涉及既有安全承諾翻轉的跡象。

更重要的是，即便美國對台軍售節奏出現技術性調整，也不能推論為戰略重心改變。真正衡量讓步與否的指標，是整體權力部署是否收縮，而非個別行政程序的推進速度。當全球戰線並未降溫時，把一項時程調整解讀為全面退讓，本身就是一種觀點的錯置。

斷其後路：伊朗與委內瑞拉的能源枷鎖

伊朗之外，委內瑞拉更是一個清晰案例。委內瑞拉石油過去是中國的重要能源來源，但在美國主導下，相關原油銷售已納入美方管理機制。美國能源部長公開表示「無限期」掌控委內瑞拉原油銷售，並由美國成為供應與管理方。這意味著，原本流向中國的能源支點，已被制度性地重新安排。

當中國的重要能源來源與威權盟友同時承壓，這種壓力並非彼此獨立，而是形成連動效應，進一步放大風險。這不是情緒性的判斷，而是支點穩定性下降所帶來的客觀效果。或許有人會說，中國仍可依靠俄羅斯，但俄國長期處於制裁結構與戰爭消耗中，其能源出口高度集中於特定市場，這種雞蛋放在同一個籃子的依賴，本身就是一種戰略上的脆弱性。

委內瑞拉石油過去是中國的重要能源來源，但在美國主導下，相關原油銷售已納入美方管理機制；圖為委國煉油廠。（路透）能源制約如何轉化為戰略壓縮

能源在當代國際體系中，早已不是單純的供需問題，而是制度權力的一環。美元結算體系、航運保險規則、制裁架構與出口規範，共同構成了一張嚴密的制度網絡。當一國能源來源嵌入受制裁或受軍事壓力的供應端，其對外政策空間自然受到制約。

任何外圍衝擊都可能透過價格機制與金融結構，回流為內部經濟壓力。以荷姆茲海峽為例，即便伊朗未必完全封鎖，只要提高風險溢價與保險成本，能源市場的波動就足以對進口國形成壓力。能源安全已轉化為風險管理問題。當風險集中於少數受壓節點時，政策選項必然縮減，維持穩定成為優先目標，擴張空間則隨之收斂。

外媒認為，伊朗若關閉荷姆茲海峽不僅傷害自身經濟，也會激怒北京；圖為俯瞰荷姆茲海峽的村莊。（路透）戰略現實與認知落差

在這樣的結構下，認為美國必須為峰會討好中國，顯然與現實脫節。若真為討好，戰線應該降溫而非升溫；盟友壓力應該減輕而非加劇；能源節點應該鬆動而非重組。然而現實是，從伊朗的軍事壓力到委內瑞拉的能源重組，美方並未展現退讓跡象，反而精準打擊中國的外圍支點。

「疑美論」之所以能被操作，往往是因為聚焦局部變數，卻忽略了整體權力結構。放大軍售節奏的起伏，卻忽略能源與盟友鏈條的緊縮，這正是典型的認知偏差。

真正面臨選項減少的，不是美國是中國

地緣政治從來不是單點事件，而是多線結構的疊加效果。當外圍支點承壓、能源風險上升、替代路徑尚未成熟時，中國的戰略空間自然處於收縮態勢。在這樣的動盪之中，真正面臨選項減少的，不是美國，而是中國。峰會可以舉行，對話可以持續，但峰會並不能改變能源制約、制度架構與外圍壓力的現實。權力的分配，終究取決於底層結構，而非一時的行政節奏。

當能源風險上升、替代路徑未成熟，中國的戰略空間自然處於收縮態勢；示意圖。（法新社）（作者為前東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長、政治學博士）

