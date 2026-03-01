自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》地緣政治動盪：美國正在收縮中國的戰略空間

2026/03/01 11:15

◎ 洪浦釗

近期國內有輿論炒作「川習會前軍售延後」，甚至衍生出「疑美論」的推論，彷彿美國為了峰會必須對中國示弱討好。然而，若將視角從單一軍售案抽離，放回當前的地緣政治全局，真正在發生的並非美國退縮，而是中國的戰略縱深正在承受收縮

就在軍售時程調整的消息傳出之際，美國總統川普宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」，並公開表示將摧毀其飛彈設施與軍事能力。伊朗是中國長期經營的重要戰略夥伴，雙方的能源合作、區域協調與基礎建設投資，使伊朗成為中國向西延伸的重要支點。若川習會真是壓倒一切的優先事項，美國理應避免觸碰中國的重要外圍節點。然而現實顯示，美國選擇在峰會前直接打開另一條高風險戰線，外交節奏並未凌駕於戰略部署之上

美國和以色列聯手對伊朗發動「大規模作戰行動」。（路透）美國和以色列聯手對伊朗發動「大規模作戰行動」。（路透）軍售時程與戰略立場的本質區別

疑美論的核心質疑在於，軍售延後是否意味著戰略讓步？這裡必須區分「行政程序的節奏」與「政策方向的變化」。軍售從非正式審查到正式通知，涉及複雜的時間安排與國會節點；時程延後，並不等於政策逆轉。若真出現讓步，應當看到法律承諾鬆動、軍事支持架構調整或公開政策宣示的改變。然而，目前並未出現任何涉及既有安全承諾翻轉的跡象。

更重要的是，即便美國對台軍售節奏出現技術性調整，也不能推論為戰略重心改變。真正衡量讓步與否的指標，是整體權力部署是否收縮，而非個別行政程序的推進速度。當全球戰線並未降溫時，把一項時程調整解讀為全面退讓，本身就是一種觀點的錯置。

斷其後路：伊朗與委內瑞拉的能源枷鎖

伊朗之外，委內瑞拉更是一個清晰案例。委內瑞拉石油過去是中國的重要能源來源，但在美國主導下，相關原油銷售已納入美方管理機制。美國能源部長公開表示「無限期」掌控委內瑞拉原油銷售，並由美國成為供應與管理方。這意味著，原本流向中國的能源支點，已被制度性地重新安排。

當中國的重要能源來源與威權盟友同時承壓，這種壓力並非彼此獨立，而是形成連動效應，進一步放大風險。這不是情緒性的判斷，而是支點穩定性下降所帶來的客觀效果。或許有人會說，中國仍可依靠俄羅斯，但俄國長期處於制裁結構與戰爭消耗中，其能源出口高度集中於特定市場，這種雞蛋放在同一個籃子的依賴，本身就是一種戰略上的脆弱性。

委內瑞拉石油過去是中國的重要能源來源，但在美國主導下，相關原油銷售已納入美方管理機制；圖為委國煉油廠。（路透）委內瑞拉石油過去是中國的重要能源來源，但在美國主導下，相關原油銷售已納入美方管理機制；圖為委國煉油廠。（路透）能源制約如何轉化為戰略壓縮

能源在當代國際體系中，早已不是單純的供需問題，而是制度權力的一環。美元結算體系、航運保險規則、制裁架構與出口規範，共同構成了一張嚴密的制度網絡。當一國能源來源嵌入受制裁或受軍事壓力的供應端，其對外政策空間自然受到制約

任何外圍衝擊都可能透過價格機制與金融結構，回流為內部經濟壓力。以荷姆茲海峽為例，即便伊朗未必完全封鎖，只要提高風險溢價與保險成本，能源市場的波動就足以對進口國形成壓力。能源安全已轉化為風險管理問題。當風險集中於少數受壓節點時，政策選項必然縮減，維持穩定成為優先目標，擴張空間則隨之收斂。

外媒認為，伊朗若關閉荷姆茲海峽不僅傷害自身經濟，也會激怒北京；圖為俯瞰荷姆茲海峽的村莊。（路透）外媒認為，伊朗若關閉荷姆茲海峽不僅傷害自身經濟，也會激怒北京；圖為俯瞰荷姆茲海峽的村莊。（路透）戰略現實與認知落差

在這樣的結構下，認為美國必須為峰會討好中國，顯然與現實脫節。若真為討好，戰線應該降溫而非升溫；盟友壓力應該減輕而非加劇；能源節點應該鬆動而非重組。然而現實是，從伊朗的軍事壓力到委內瑞拉的能源重組，美方並未展現退讓跡象，反而精準打擊中國的外圍支點。

「疑美論」之所以能被操作，往往是因為聚焦局部變數，卻忽略了整體權力結構。放大軍售節奏的起伏，卻忽略能源與盟友鏈條的緊縮，這正是典型的認知偏差。

真正面臨選項減少的，不是美國是中國

地緣政治從來不是單點事件，而是多線結構的疊加效果。當外圍支點承壓、能源風險上升、替代路徑尚未成熟時，中國的戰略空間自然處於收縮態勢。在這樣的動盪之中，真正面臨選項減少的，不是美國，而是中國。峰會可以舉行，對話可以持續，但峰會並不能改變能源制約、制度架構與外圍壓力的現實。權力的分配，終究取決於底層結構，而非一時的行政節奏。

當能源風險上升、替代路徑未成熟，中國的戰略空間自然處於收縮態勢；示意圖。（法新社）當能源風險上升、替代路徑未成熟，中國的戰略空間自然處於收縮態勢；示意圖。（法新社）（作者為前東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長、政治學博士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書