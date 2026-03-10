照護線上》局部晚期頭頸癌治療趨勢，「圍手術期免疫治療」幫助降低復發風險、提升治癒機會，專科醫師圖文懶人包

晚期頭頸癌的治療以手術為主，只要狀況許可，都會建議接受手術治療，術後再視狀況搭配放射治療、化學治療。但是因為頭頸癌對化學治療的反應較差，使得過去的治療成效較不理想。研究指出，晚期頭頸癌在手術後五年內的累積復發率達39%。

◎ 照護線上

中國醫藥大學附設醫院血液腫瘤科主任暨癌症中心主任謝清昀醫師及亞洲大學附屬醫院頭頸耳鼻喉醫學副院長花俊宏醫師認為，以「圍手術期免疫治療」對抗局部晚期頭頸癌，有助於提升治癒機會。（取自貼文）

「圍手術期免疫治療」是局部晚期頭頸癌的治療趨勢，可望將治療目標從「延長存活」進一步調整為「治癒」！中國醫藥大學附設醫院血液腫瘤科主任暨癌症中心主任謝清昀醫師表示，術前先給予ICI免疫檢查點抑制劑進行免疫治療，讓免疫系統更容易辨識腫瘤抗原，術後再持續使用免疫治療，提升免疫系統消滅殘存癌細胞的能力。國際臨床研究已證實，「圍手術期免疫治療」有助降低局部晚期頭頸癌復發風險，顯著延長存活期。

晚期頭頸癌的治療以手術為主，只要狀況許可，都會建議接受手術治療，術後再視狀況搭配放射治療、化學治療。但是因為頭頸癌對化學治療的反應較差，使得過去的治療成效較不理想，晚期頭頸癌在手術後五年內的累積復發率達39%（1）。亞洲大學附屬醫院頭頸耳鼻喉醫學副院長花俊宏醫師指出，由於腫瘤侵犯範圍較廣，很難徹底切除，而且可能有微量癌細胞已經擴散到其他器官。

請繼續往下閱讀...

近年來，ICI免疫檢查點抑制劑的發展替晚期頭頸癌帶來新希望，已成為重要的整合治療選項。花俊宏醫師解釋，ICI免疫檢查點抑制劑讓免疫系統的T細胞能夠辨識並毒殺癌細胞，有效抑制殘存癌細胞，可顯著降低局部復發與遠端轉移的風險。若腫瘤的PD-L1表現量≥1%，預期對免疫治療有較佳的反應，可考慮使用ICI免疫檢查點抑制劑。

近年來，ICI免疫檢查點抑制劑的發展替晚期頭頸癌帶來新希望，已成為重要的整合治療選項。（取自貼文）

ICI免疫檢查點抑制劑已運用於復發或遠端轉移頭頸癌的治療，相較於傳統化學治療，能夠發揮較佳的治療成效，甚至有機會達到長期存活。謝清昀醫師說，現在的治療趨勢是把免疫治療往前挪到局部晚期頭頸癌，在手術前即開始給予免疫治療，希望能透過更早介入，帶來更大的治療效益。

「圍手術期免疫治療」是在手術前先使用ICI免疫檢查點抑制劑進行免疫治療，幫助縮小腫瘤、改善手術效果。花俊宏醫師表示，臨床研究發現，在手術前進行免疫治療，不會像化學治療那樣對體能或營養狀況造成較大的影響，而且免疫治療藥物給完後可很快銜接手術，對手術治療的干擾較小。

在腫瘤尚未切除時先給免疫治療，可以讓免疫系統更容易辨識腫瘤抗原，待手術將大部分腫瘤切除後，再持續使用免疫治療，可提升免疫系統偵測殘存癌細胞的能力，有助降低復發風險、延長疾病控制時間，甚至達到長期存活。

圍手術期免疫治療是採用「手術前先啟動免疫、手術後再維持免疫」的策略，目的是強化身體長期對抗腫瘤的能力。（取自貼文）

傳統的輔助治療主要仰賴放射治療或化學治療，屬於「毒殺腫瘤」的方式。謝清昀醫師說，而圍手術期免疫治療是採用「手術前先啟動免疫、手術後再維持免疫」的策略，目的是強化身體長期對抗腫瘤的能力。

圍手術期免疫治療是圍繞著手術前後進行免疫治療，手術前先給予免疫治療，手術恢復後按照標準流程進行放射治療、化學治療，輔助治療期間會同步加入免疫治療，完成輔助治療後再持續給予長期免疫治療。花俊宏醫師說，國際大型臨床研究證實，圍手術期免疫治療的整體存活率（Overall Survival）優於傳統治療，疾病復發率也較低，未來應該會成為局部晚期頭頸癌的標準治療。

從局部晚期階段開始使用ICI免疫檢查點抑制劑，代表治療目標可望從「延長存活」調整為「治癒」。（取自貼文）

從局部晚期階段開始使用ICI免疫檢查點抑制劑，代表治療目標可望從「延長存活」調整為「治癒」。謝清昀醫師說，在頭頸癌復發或遠端轉移後使用ICI免疫檢查點抑制劑，可以延長存活期，而在局部晚期階段開始使用ICI免疫檢查點抑制劑，能幫助降低術後復發風險，提升治癒機會。

花俊宏醫師說，隨著免疫治療的成熟、大型臨床研究的結果發布，提供充分的證據支持「以免疫治療為核心的圍手術治療」，進一步提升局部晚期頭頸癌的治療成效！

筆記重點整理

● ICI免疫檢查點抑制劑讓免疫系統的T細胞能夠辨識並毒殺癌細胞，有效抑制殘存癌細胞，可顯著降低局部與遠端復發的風險。若腫瘤的PD-L1表現量≥1%，預期對免疫治療有較佳的反應，可考慮使用ICI免疫檢查點抑制劑。

●「圍手術期免疫治療」是在手術前先使用ICI免疫檢查點抑制劑進行免疫治療，希望能縮小腫瘤或改善手術效果。臨床研究發現，在手術前進行免疫治療，不會像化學治療那樣對體能或營養狀況造成較大的影響，而且免疫治療藥物給完後可很快銜接手術，對手術治療的干擾較小。

● 在腫瘤尚未切除時先給免疫治療，可以讓免疫系統更容易辨識腫瘤抗原，待手術將大部分腫瘤切除後，再持續使用免疫治療，可提升免疫系統偵測殘存癌細胞的能力，有助降低復發風險、延長疾病控制時間，甚至達到長期存活。

● 國際大型臨床研究證實，圍手術期免疫治療的整體存活率優於傳統治療，疾病復發率也較低，未來應該會成為局部晚期頭頸癌的標準治療。

參考資料：

（1） Borsetto D, et al. Acta Oncol. 2021 Jul;60（7）:942-947.

本文經授權轉載自【照護線上】局部晚期頭頸癌治療趨勢，「圍手術期免疫治療」幫助降低復發風險、提升治癒機會，專科醫師圖文懶人包

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法