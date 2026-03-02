自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

照護線上》開工就燒不停？醫揭流感「免疫風暴」真相，搞懂抗流感病毒藥物差異，把握黃金治療期！（圖文懶人包）

三軍總醫院感染科主任林德宇醫師提醒，在某些新型流感疫情中，年輕族群的細胞激素風暴反應可能比高齡者更為強烈，進而導致較嚴重器官損傷。常見的流感重症包括肺炎、心肌炎、腦炎及腦膜炎等，嚴重時甚至可能危及生命。
照護線上

照護線上

2026/03/02 08:00

◎ 照護線上

三軍總醫院感染科主任醫師林德宇以圖文解釋抗流感病毒藥物差異。（取自貼文）三軍總醫院感染科主任醫師林德宇以圖文解釋抗流感病毒藥物差異。（取自貼文）

「春節期間聚會頻繁、人際接觸增加，連假結束後，上呼吸道感染患者激增，醫院門診量也隨之攀升。」三軍總醫院感染科主任林德宇醫師指出，部分青壯年族群在感染流感後，初期症狀可能相對輕微，僅出現疲倦等不適，容易因此掉以輕心。然而，長假期間常伴隨熬夜、過勞、體力透支，等同降低身體防禦力，為病毒入侵打開大門，當流感病毒進一步侵犯下呼吸道時，可能引發所謂的「細胞激素風暴」，造成過度的免疫反應與嚴重發炎。林德宇醫師提醒，尤其在某些新型流感疫情中，年輕族群的細胞激素風暴反應可能比高齡者更為強烈，進而導致較嚴重器官損傷。常見的流感重症包括肺炎、心肌炎、腦炎及腦膜炎等，嚴重時甚至可能危及生命。

當流感病毒進一步侵犯下呼吸道時，可能引發所謂的「細胞激素風暴」。（取自貼文）當流感病毒進一步侵犯下呼吸道時，可能引發所謂的「細胞激素風暴」。（取自貼文）

「早期診斷與掌握治療黃金期，是降低流感重症風險的關鍵！」林德宇醫師表示，若能在發病後盡早啟動治療，掌握黃金48小時內使用抗流感病毒藥物，便有助於在病毒對免疫系統造成進一步破壞前，先行降低體內病毒量，減少過度發炎反應，避免病情進展為重症。

及早使用抗病毒藥物，降低流感重症風險

針對流感病毒，目前已有多種抗病毒藥物可供臨床使用。林德宇醫師表示，傳統常用的抗病毒藥物需每日服用兩次、連續五天完成療程，但在實際臨床情境中，仍常見患者未規律或完整服藥，進而影響治療成效；近年則有新型口服抗流感病毒藥物，僅需單次口服即可完成整個療程，在臨床上展現出較佳的病毒抑制效果，有助於更快緩解症狀。林德宇醫師指出，這樣的治療方式特別適合兒童、生活作息忙碌，或較難維持規律服藥的族群。

流感的危險徵兆與單純疲勞不同，除了明顯疲倦外，還可能出現呼吸困難、心跳加快、劇烈頭痛等症狀。（取自貼文）流感的危險徵兆與單純疲勞不同，除了明顯疲倦外，還可能出現呼吸困難、心跳加快、劇烈頭痛等症狀。（取自貼文）

長假結束後的「收假症候群」，多與作息調整與心理壓力有關，透過休息或調整生活型態，通常可逐步改善。林德宇醫師警示，流感的危險徵兆與單純疲勞不同，除了明顯疲倦外，還可能出現呼吸困難、心跳加快、劇烈頭痛等症狀，部分患者甚至會有嗜睡、意識混亂等神經學表現。若已有發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、肌肉痠痛等流感相關症狀，且合併出現胸悶、呼吸困難、持續劇烈頭痛、嗜睡、反應遲鈍等狀況，應儘速就醫。

新型口服抗流感病毒藥物崛起，快速緩解症狀、縮短病程成治療新趨勢

林德宇醫師分享，曾有一名剛滿18歲、正要開啟大學新生活的新鮮人，於開學期間不幸確診流感，日常作息與學習規劃皆受到影響。他指出：「現在病患的訴求其實很明確，就是希望生病後可以快點恢復生活。該名個案後續於門診開立新型口服抗流感病毒藥物治療，病情緩解，很快就回歸正常生活步調。」林德宇醫師進一步說明，新型口服抗流感病毒藥物在臨床上可快速降低體內病毒量、更快排出流感病毒，對於校園與家庭中的病毒傳播控制具有正向幫助。此外，這類治療整體副作用較少，臨床觀察到的嘔吐發生率較低，讓照顧孩童的家長更安心。

新型口服抗流感病毒藥物在臨床上可快速降低體內病毒量、更快排出流感病毒，對於校園與家庭中的病毒傳播控制具有正向幫助。（取自貼文）新型口服抗流感病毒藥物在臨床上可快速降低體內病毒量、更快排出流感病毒，對於校園與家庭中的病毒傳播控制具有正向幫助。（取自貼文）

流行性感冒可不是單純的小感冒，即使是青壯年族群，也仍有發展為重症的風險，不可掉以輕心。林德宇醫師提醒，長假期間應盡量維持規律作息，若出現疑似流感症狀，應及早就醫、把握治療時機，才能有效降低流感併發重症的風險。

筆記重點整理

● 在某些新型流感疫情中，年輕族群的細胞激素風暴反應可能比高齡者更強烈，導致較嚴重的發炎反應與器官損傷。常見的流感重症包括肺炎、心肌炎、腦炎及腦膜炎等，嚴重時甚至可能危及生命。

● 針對流感病毒，已有新型口服抗流感病毒藥物可以使用。若早期給予抗流感病毒藥物治療可以抑制病毒大量複製，並降低過度免疫發炎反應的風險。

●若已有發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、肌肉痠痛等流感相關症狀，且合併出現胸悶、呼吸困難、持續劇烈頭痛、嗜睡、反應遲鈍等狀況，應儘速就醫。

● 新型口服抗流感病毒藥物具有良好的抗病毒效果，且使用方式便利，僅需單次服用兩顆即可完成療程，提升用藥便利性與服藥順從性，可用於5歲以上患者。

本文經授權轉載自【照護線上】開工就燒不停？醫揭流感「免疫風暴」真相，搞懂抗流感病毒藥物差異，把握黃金治療期！（圖文懶人包）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書