三軍總醫院感染科主任林德宇醫師提醒，在某些新型流感疫情中，年輕族群的細胞激素風暴反應可能比高齡者更為強烈，進而導致較嚴重器官損傷。常見的流感重症包括肺炎、心肌炎、腦炎及腦膜炎等，嚴重時甚至可能危及生命。

◎ 照護線上

三軍總醫院感染科主任醫師林德宇以圖文解釋抗流感病毒藥物差異。（取自貼文）

「春節期間聚會頻繁、人際接觸增加，連假結束後，上呼吸道感染患者激增，醫院門診量也隨之攀升。」三軍總醫院感染科主任林德宇醫師指出，部分青壯年族群在感染流感後，初期症狀可能相對輕微，僅出現疲倦等不適，容易因此掉以輕心。然而，長假期間常伴隨熬夜、過勞、體力透支，等同降低身體防禦力，為病毒入侵打開大門，當流感病毒進一步侵犯下呼吸道時，可能引發所謂的「細胞激素風暴」，造成過度的免疫反應與嚴重發炎。林德宇醫師提醒，尤其在某些新型流感疫情中，年輕族群的細胞激素風暴反應可能比高齡者更為強烈，進而導致較嚴重器官損傷。常見的流感重症包括肺炎、心肌炎、腦炎及腦膜炎等，嚴重時甚至可能危及生命。

當流感病毒進一步侵犯下呼吸道時，可能引發所謂的「細胞激素風暴」。（取自貼文）

「早期診斷與掌握治療黃金期，是降低流感重症風險的關鍵！」林德宇醫師表示，若能在發病後盡早啟動治療，掌握黃金48小時內使用抗流感病毒藥物，便有助於在病毒對免疫系統造成進一步破壞前，先行降低體內病毒量，減少過度發炎反應，避免病情進展為重症。

請繼續往下閱讀...

及早使用抗病毒藥物，降低流感重症風險

針對流感病毒，目前已有多種抗病毒藥物可供臨床使用。林德宇醫師表示，傳統常用的抗病毒藥物需每日服用兩次、連續五天完成療程，但在實際臨床情境中，仍常見患者未規律或完整服藥，進而影響治療成效；近年則有新型口服抗流感病毒藥物，僅需單次口服即可完成整個療程，在臨床上展現出較佳的病毒抑制效果，有助於更快緩解症狀。林德宇醫師指出，這樣的治療方式特別適合兒童、生活作息忙碌，或較難維持規律服藥的族群。

流感的危險徵兆與單純疲勞不同，除了明顯疲倦外，還可能出現呼吸困難、心跳加快、劇烈頭痛等症狀。（取自貼文）

長假結束後的「收假症候群」，多與作息調整與心理壓力有關，透過休息或調整生活型態，通常可逐步改善。林德宇醫師警示，流感的危險徵兆與單純疲勞不同，除了明顯疲倦外，還可能出現呼吸困難、心跳加快、劇烈頭痛等症狀，部分患者甚至會有嗜睡、意識混亂等神經學表現。若已有發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、肌肉痠痛等流感相關症狀，且合併出現胸悶、呼吸困難、持續劇烈頭痛、嗜睡、反應遲鈍等狀況，應儘速就醫。

新型口服抗流感病毒藥物崛起，快速緩解症狀、縮短病程成治療新趨勢

林德宇醫師分享，曾有一名剛滿18歲、正要開啟大學新生活的新鮮人，於開學期間不幸確診流感，日常作息與學習規劃皆受到影響。他指出：「現在病患的訴求其實很明確，就是希望生病後可以快點恢復生活。該名個案後續於門診開立新型口服抗流感病毒藥物治療，病情緩解，很快就回歸正常生活步調。」林德宇醫師進一步說明，新型口服抗流感病毒藥物在臨床上可快速降低體內病毒量、更快排出流感病毒，對於校園與家庭中的病毒傳播控制具有正向幫助。此外，這類治療整體副作用較少，臨床觀察到的嘔吐發生率較低，讓照顧孩童的家長更安心。

新型口服抗流感病毒藥物在臨床上可快速降低體內病毒量、更快排出流感病毒，對於校園與家庭中的病毒傳播控制具有正向幫助。（取自貼文）

流行性感冒可不是單純的小感冒，即使是青壯年族群，也仍有發展為重症的風險，不可掉以輕心。林德宇醫師提醒，長假期間應盡量維持規律作息，若出現疑似流感症狀，應及早就醫、把握治療時機，才能有效降低流感併發重症的風險。

筆記重點整理

● 在某些新型流感疫情中，年輕族群的細胞激素風暴反應可能比高齡者更強烈，導致較嚴重的發炎反應與器官損傷。常見的流感重症包括肺炎、心肌炎、腦炎及腦膜炎等，嚴重時甚至可能危及生命。

● 針對流感病毒，已有新型口服抗流感病毒藥物可以使用。若早期給予抗流感病毒藥物治療可以抑制病毒大量複製，並降低過度免疫發炎反應的風險。

●若已有發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、肌肉痠痛等流感相關症狀，且合併出現胸悶、呼吸困難、持續劇烈頭痛、嗜睡、反應遲鈍等狀況，應儘速就醫。

● 新型口服抗流感病毒藥物具有良好的抗病毒效果，且使用方式便利，僅需單次服用兩顆即可完成療程，提升用藥便利性與服藥順從性，可用於5歲以上患者。

本文經授權轉載自【照護線上】開工就燒不停？醫揭流感「免疫風暴」真相，搞懂抗流感病毒藥物差異，把握黃金治療期！（圖文懶人包）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法