自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》AI用電成長 不等於能源政策必須轉向

2026/03/15 11:30

◎ 林仁斌

「電力成為AI限制因素」這句話被反覆提及，聽來像產業警報，也逐漸成為政策討論的推力。有評論從AI用電成長出發，主張若不擴張特定電源、甚至重啟核能，台灣在全球競逐中將處於不利。然而，關鍵不是是否重視產業需求，而是能源治理是否被簡化為「能不能供得出電」的單一選擇題。

能源政策從來不是為單一產業量身打造。電力系統必須同時兼顧民生、產業、價格穩定、環境成本與風險承擔，任何忽略其一的方案都不完整。資料中心用電成長確實帶來新挑戰，但挑戰不必然只能用「增加基載電源」解決。需求管理、差別電價、尖離峰調度、儲能布建與智慧電網，都是國際市場已成熟運作的工具。能源政策從來不是為單一產業量身打造，電力系統必須同時兼顧民生、產業、價格穩定、環境成本與風險承擔，任何忽略其一的方案都不完整；核電示意圖。（資料照）能源政策從來不是為單一產業量身打造，電力系統必須同時兼顧民生、產業、價格穩定、環境成本與風險承擔，任何忽略其一的方案都不完整；核電示意圖。（資料照）

這些工具如何組合、成本如何評估，才是能源治理的專業。若制度選項未被完整討論，就直接導向供給擴張，討論就容易提前落入特定政策方向。

將AI用電需求直接連結為某一能源選項的正當性，必須經得起完整論證。核能是否納入能源組合，必須建立在建廠工期、財務風險、完整成本與核廢料責任的比較之上，而不是作為回應產業焦慮的快速解答。核電建設期長、資本高度集中，風險如何制度化分配?核廢料最終處置是否已有具體路徑?若這些問題未明確，「穩定供電」的訴求仍須建立在具體制度設計上。將AI用電需求直接連結為某一能源選項的正當性，必須經得起完整論證；示意圖。（圖取自freepik）將AI用電需求直接連結為某一能源選項的正當性，必須經得起完整論證；示意圖。（圖取自freepik）

能源安全也不能簡化為「電量越多越好」。真正的安全在於多元來源、系統韌性與彈性調度，其核心是整體系統配置，而非單一電源規模。面對高波動、高科技負載的電力結構，分散式電源、儲能與需求回應機制，往往提供更細緻的調整空間。

當公共討論用「限制因素」或「發展受阻」放大焦慮時，更應回到制度層次。能源治理是一項長期工程，不應因單一產業周期而草率轉向。台灣需要的是公開透明的成本揭露、風險分配設計與多元選項評估，而非以AI發展為主要理由，推動仍具爭議的政策轉向。

AI發展值得支持，但不能成為單一能源選項的正當理由。真正成熟的能源政策，必須在產業需求與社會責任之間取得平衡。當討論回到制度設計與成本比較，而非焦慮與口號競逐，台灣才能在科技與能源轉型之間找到穩健前行的路徑。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員、中國文化大學化學工程與材料工程學系副教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書