自由開講》AI用電成長 不等於能源政策必須轉向

◎ 林仁斌

「電力成為AI限制因素」這句話被反覆提及，聽來像產業警報，也逐漸成為政策討論的推力。有評論從AI用電成長出發，主張若不擴張特定電源、甚至重啟核能，台灣在全球競逐中將處於不利。然而，關鍵不是是否重視產業需求，而是能源治理是否被簡化為「能不能供得出電」的單一選擇題。

能源政策從來不是為單一產業量身打造。電力系統必須同時兼顧民生、產業、價格穩定、環境成本與風險承擔，任何忽略其一的方案都不完整。資料中心用電成長確實帶來新挑戰，但挑戰不必然只能用「增加基載電源」解決。需求管理、差別電價、尖離峰調度、儲能布建與智慧電網，都是國際市場已成熟運作的工具。能源政策從來不是為單一產業量身打造，電力系統必須同時兼顧民生、產業、價格穩定、環境成本與風險承擔，任何忽略其一的方案都不完整；核電示意圖。（資料照）

這些工具如何組合、成本如何評估，才是能源治理的專業。若制度選項未被完整討論，就直接導向供給擴張，討論就容易提前落入特定政策方向。

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將AI用電需求直接連結為某一能源選項的正當性，必須經得起完整論證。核能是否納入能源組合，必須建立在建廠工期、財務風險、完整成本與核廢料責任的比較之上，而不是作為回應產業焦慮的快速解答。核電建設期長、資本高度集中，風險如何制度化分配?核廢料最終處置是否已有具體路徑?若這些問題未明確，「穩定供電」的訴求仍須建立在具體制度設計上。將AI用電需求直接連結為某一能源選項的正當性，必須經得起完整論證；示意圖。（圖取自freepik）

能源安全也不能簡化為「電量越多越好」。真正的安全在於多元來源、系統韌性與彈性調度，其核心是整體系統配置，而非單一電源規模。面對高波動、高科技負載的電力結構，分散式電源、儲能與需求回應機制，往往提供更細緻的調整空間。

當公共討論用「限制因素」或「發展受阻」放大焦慮時，更應回到制度層次。能源治理是一項長期工程，不應因單一產業周期而草率轉向。台灣需要的是公開透明的成本揭露、風險分配設計與多元選項評估，而非以AI發展為主要理由，推動仍具爭議的政策轉向。

AI發展值得支持，但不能成為單一能源選項的正當理由。真正成熟的能源政策，必須在產業需求與社會責任之間取得平衡。當討論回到制度設計與成本比較，而非焦慮與口號競逐，台灣才能在科技與能源轉型之間找到穩健前行的路徑。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員、中國文化大學化學工程與材料工程學系副教授）

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